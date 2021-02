Vingt-cinq jeunes leaders ont été retenus par le CIO dans le cadre de son programme de quatre ans soutenu par le partenaire olympique mondial Panasonic. Originaires de 25 pays et cinq continents, ces futurs leaders créeront entièrement (de l'idée à la mise en œuvre) des entreprises sociales durables, axées sur le sport, grâce à des modules d'apprentissage hebdomadaires et à des cours de leadership.

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd'hui qu'il avait retenu 25 nouveaux jeunes leaders chargés de tirer parti du pouvoir du sport pour faire une différence au sein de leurs communautés. Cette cinquième génération de jeunes leaders profitera d'une version améliorée du programme, lequel passe d'un modèle annuel à un modèle quadriennal. Le programme fournira en effet aux jeunes leaders des outils et une expertise supplémentaires dont ils auront besoin pour devenir des entrepreneurs sociaux prospères et avoir un impact positif grâce au sport.

Le programme, lequel débute en février, a pour ambition de donner aux nouveaux talents les moyens de fonder leur propre entreprise sociale en tant que solution sportive locale à un problème urgent dans leurs communautés respectives. Les participants recevront un financement de départ de 10 000 CHF étalé sur quatre ans, seront soutenus par des modules d'apprentissage hebdomadaires et se verront offrir des possibilités de leadership.

En tant qu'ambassadeurs de l'Olympisme, les jeunes leaders du CIO joueront un rôle actif pour conseiller l'organisation, et plus largement le Mouvement olympique, sur des sujets spécifiques, tout en assurant la promotion des valeurs olympiques à l'échelle mondiale.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas Bach : "Tous les membres de la communauté olympique partagent la même mission, à savoir faire du monde un monde meilleur grâce au sport. Le programme des jeunes leaders du CIO donne aux jeunes du monde entier les moyens d'accomplir cette mission au sein de leurs communautés." Et de poursuivre : "Grâce à notre partenaire olympique Panasonic, nous pouvons nous appuyer sur le succès des trois premières éditions du programme et le développer encore davantage. En mettant l'accent sur la création d'entreprises sociales durables axées sur le sport, 25 jeunes se verront offrir des occasions uniques."

Et de conclure : "Dans cet esprit olympique, je tenais à souhaiter la bienvenue à la nouvelle promotion de jeunes leaders du CIO, lesquels nous ont déjà impressionnés par leur énergie et leur motivation. Je me réjouis de rencontrer chacun d'entre eux et de connaître leurs idées sur la manière d'apporter des changements positifs dans leurs communautés grâce au sport et par le sport."

Les 25 participants finalement retenus pour le programme ont été sélectionnés parmi 350 candidats, tous ayant une expérience ou une passion évidente pour le sport.

La liste des 25 jeunes leaders choisis est équilibrée en termes d'universalité et de diversité, avec 13 femmes et 12 hommes, provenant de 25 pays sur les cinq continents. La liste inclut en outre des pays qui n'avaient pas encore été représentés dans le programme.

Vous pouvez consulter ici la liste des 25 jeunes nouveaux leaders du CIO.

Le programme des jeunes leaders du CIO

Lancé en 2016, le programme des jeunes leaders du CIO donne aux jeunes l'occasion de tirer parti du pouvoir du sport pour faire une différence au sein de leurs communautés. À ce jour, grâce au financement de départ du CIO et à un réseau de mentors, ces jeunes talents ont mené à bien 116 projets dans le monde entier, utilisant le sport pour promouvoir des thèmes tels que l'éducation, l'intégration sociale, la durabilité et le bien-être. Les projets ont déjà directement bénéficié à plus de 30 000 personnes.

Précédemment connue sous le nom de programme des Young Change-Makers (jeunes artisans du changement), l'initiative a été rebaptisée en 2019 afin de mieux refléter le rôle important que jouent ces jeunes au cœur du Mouvement olympique. Les jeunes leaders assistent en outre à des conférences et événements internationaux afin de faire passer le message que le sport peut être utilisé pour bâtir une société meilleure. Certains d'entre eux font même partie des commissions du CIO.

