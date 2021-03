Le Comité International Olympique (CIO) tiendra des réunions à distance par visioconférence, grâce à un système électronique sécurisé, du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021.

La réunion de la commission exécutive du 8 mars est une réunion préparatoire à la Session du CIO. Le point sera fait à cette occasion sur les activités de l'administration du CIO et la commission exécutive entendra également les rapports des comités d'organisation des prochaines éditions des Jeux Olympiques.

La 137e Session du CIO aura lieu du mercredi 10 mars au vendredi 12 mars 2021. Les débats de la Session du CIO pourront être suivis sur YouTube et Zoom.

Pour suivre les débats sur Zoom, vous devez vous inscrire ici afin de recevoir un lien qui vous permettra de vous connecter pendant les trois jours que durera la Session. Un service d'interprétation sera assuré dans six (6) langues.

Vous trouverez ci-après les liens qui vous permettront de suivre EN DIRECT sur YouTube les débats de la 137e Session du CIO (les liens seront actifs quelques jours avant la date):

- Mercredi 10 mars 2021

- Jeudi 11 mars 2021

- Vendredi 12 mars 2021

Veuillez cliquer ici pour consulter le programme de la réunion de la commission exécutive et de la Session du CIO. Nous informerons tous les médias inscrits de tout retard par courriel et sur Twitter : @IOCMEDIA.

Des photos du début de la réunion de la commission exécutive et de la Session du CIO seront disponibles sur Flickr.

À l’issue de la réunion de la commission exécutive et de la Session, le CIO tiendra plusieurs conférences de presse ouvertes aux médias.

Veuillez vous inscrire au préalable à tout événement que vous souhaitez couvrir afin de recevoir un lien qui vous permettra d'assister aux conférences de presse. Il y aura deux conférences de presse avec le président du CIO pendant la Session ; le lien Zoom sera utilisé dans les deux cas. Veuillez cliquer ici pour savoir comment vous connecter et poser vos questions durant les conférences de presse. Celles-ci auront lieu en anglais, mais vous aurez la possibilité de bénéficier d'un service d'interprétation en français sur Zoom.

- Point de presse – Réunion de la commission exécutive du CIO, le 8 mars à 17h30 CET – cliquez ici pour vous inscrire

- Conférences de presse du président du CIO – 137e Session du CIO, les 10 et 12 mars à 17h30 CET – cliquez ici pour vous inscrire

Les conférences de presse seront également retransmises en direct sur la chaîne YouTube IOC Media.

Veuillez trouver ci-après les liens pour les différentes conférences de presse sur YouTube (les liens seront actifs quelques jours avant la date) :

- Point de presse avec Mark Adams, porte-parole du président du CIO, le 8 mars à 17h30 CET

- Conférence de presse du président du CIO le 10 mars à 17h30 CET

- Conférence de presse du président du CIO le 12 mars à 17h30 CET

Veuillez cliquer ici pour consulter les Règles d'accès aux informations qui s'appliqueront à l'occasion de la réunion de la commission exécutive et de la 137e Session du CIO.

Mise à disposition de la couverture en direct de la 137e Session du CIO

OBS assurera une couverture de qualité d'une partie de la Session du CIO le mercredi 10 mars de 12h00 à 18h00 UTC / 13h00 à 19h00 CET (avec possibilité de prolongation). Le signal sera mis à disposition une fois que la Session aura déjà commencé.

Veuillez trouver ici les informations concernant la réception du signal.

Veuillez noter que les horaires ci-dessous sont indiqués sous réserve de modifications :

12h35 UTC / 13h35 CET : discours du président Bach sur le rapport final des réformes de l'Agenda olympique 2020 (environ 40 min)

Film sur l'Agenda olympique 2020 avec des témoignages

Séance de questions/réponses

Séance de questions/réponses

14h30 UTC / 15h30 CET : élection du président du CIO

élection du président du CIO 15h00 UTC / 16h00 CET : annonce du président du CIO

annonce du président du CIO 16h30 UTC / 17h30 CET : conférence de presse du président du CIO

Un communiqué de presse vidéo (VNR) sera diffusé immédiatement après la session de mercredi, avec les points forts des événements de la journée. Il sera mis à disposition dans l’espace médias du CIO (IOC Newsroom) et, pour les diffuseurs détenteurs de droits, via OBS.tv.

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web : www.olympic.org

