Réunion de la commission exécutive du CIO - Information aux médias

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) se réunira à distance par visioconférence, grâce à un système électronique sécurisé, le mercredi 27 janvier 2021.

Le point sera fait à cette occasion sur les activités de l'administration du CIO et la commission exécutive entendra également les rapports des comités d'organisation des Jeux. Veuillez cliquer ici pour consulter le programme.

À l’issue de la réunion, le CIO tiendra pour les médias une conférence de presse avec le président du CIO. Des images de l’ouverture de la réunion de la commission exécutive seront disponible sur Flickr.

Date : mercredi 27 janvier

Heure : 12h00 – 16h00 CET (réunion) / 17h30 CET – à confirmer* (conférence de presse)

Tous les représentants des médias sont les bienvenus. Veuillez vous pré-inscrire ici pour recevoir le lien qui vous permettra d'accéder à la visioconférence. Veuillez cliquer ici pour savoir comment vous connecter et poser vos questions lors de la conférence de presse. Pour vous connecter, merci d'utiliser exclusivement Google Chrome ou l'application mobile BlueJeans.

La conférence de presse sera également diffusée en direct sur la chaine YouTube @IOCMEDIA.

*Nous informerons les médias inscrits de tout retard par courriel et sur Twitter @IOCMEDIA.

