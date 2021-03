Qu'il s'agisse de médaillées d'or olympiques, de championnes du monde, de pionnières ou de femmes qui ont marqué l'histoire, d'innombrables athlètes inspirantes proposent des expériences en ligne sur la plateforme Airbnb , offrant un point de vue unique sur l'entraînement, la motivation, l'état d'esprit et bien plus encore. Afin de célébrer le mois de l'histoire de la femme, le CIO s'associe au partenaire olympique mondial Airbnb pour mettre en lumière quelques-unes de ces athlètes olympiques et paralympiques extraordinaires.

Les expériences avec des olympiens et paralympiens sur Airbnb donnent aux athlètes un moyen de générer des revenus directs, soulignant les efforts du CIO pour soutenir ces derniers et les placer au cœur du Mouvement olympique, tout en rapprochant les fans et leurs idoles sportives comme jamais auparavant.

Et pour marquer le mois de l'histoire de la femme, nous avons demandé à plusieurs olympiennes hôtes de révéler comment elles ont surmonté les défis auxquels elles ont été confrontées en tant que femmes athlètes.

Simidele Adeagbo

"En tant que femme concourant dans un sport traditionnellement masculin, majoritairement blanc et centré sur l'Europe, j'ai dû surmonter des barrières géographiques et financières qui rendent difficile l'accès à ce sport", explique Simidele Adeagbo qui, aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, est devenue la première Africaine et la première femme noire à concourir en skeleton.

"En tant que femme noire, les difficultés liées à l'égalité sont encore aggravées par le double défi de la race et des préjugés sexistes. Ma carrière d'athlète m'a appris que nous pouvons agir pour être des acteurs du changement."

Au cours de son expérience en ligne intitulée "L'art de la réinvention", Simidele Adeagbo partage son "plan de transformation", qui lui a permis de passer du statut de spécialiste du triple saut à celui de contributrice à l'histoire olympique, et donne des conseils à celles et ceux qui cherchent également à améliorer leur vie, en les encourageant à surmonter leurs propres peurs et doutes.

"Il n'y a rien de mieux que de trouver de la force dans son authenticité, de saisir la chance de suivre ses passions et de faire une différence dans le processus."

Anyika Onuora

"Heureusement, le sport a beaucoup changé au fil des ans, mais bien que les choses se soient améliorées, l'égalité des sexes a encore un long chemin à parcourir dans tous les sports féminins", explique l'ancienne sprinteuse britannique Anyika Onuora.

La médaillée de bronze olympique, qui est montée sur le podium avec l'équipe britannique du relais 4x400m aux Jeux Olympiques de Rio 2016, propose actuellement sur Airbnb des séances virtuelles d'entraînement fractionné de haute intensité, durant lesquelles elle partage également son parcours sportif et révèle ce qu'il lui a fallu pour réaliser ses rêves.

"J'ai rencontré beaucoup d'obstacles dans ma carrière et j'ai dû surmonter de nombreuses barrières pour pouvoir concourir dans le sport de haut niveau", dit-elle. "Malgré tout cela, en restant focalisée, j'ai obtenu plus que ce que je pouvais espérer."

Mechelle Lewis Freeman

“J'ai toujours été une compétitrice. J’étais traitée de "garçon manqué" quand j'étais petite, car être sportive signifiait avoir des "caractéristiques masculines". Cependant, ce sont ces mêmes caractéristiques qui m'ont permis d'être authentique en tant que fille sportive qui a grandi pour devenir un modèle, un leader, une femme forte, une athlète et une olympienne. Ma priorité est de faire en sorte que les filles grandissent en sachant qu'elles sont capables de tout faire telles qu'elles sont."

L’athlète olympique et médaillée d'or aux championnats du monde a fondé l'organisation à but non lucratif TrackGirlz, qui facilite l'accès au sport, à l'enseignement supérieur, au mentorat et aux programmes d'autonomisation pour les jeunes femmes.

Afin de récolter des fonds pour TrackGirlz, Mechelle s'est associée au CIO et au partenaire olympique mondial Airbnb pour organiser une expérience en ligne où des personnes du monde entier peuvent la rejoindre pour un cours sur le corps et l'esprit.

Deena Kastor

"Dès que j'ai fait taire le doute et que je l'ai remplacé par une foi extraordinaire, dès que j'ai valorisé chaque pensée et que je l'ai modelée pour soutenir mes rêves les plus fous, mes objectifs se sont réalisés."

Si quelqu'un connaît le pouvoir d'un état d'esprit optimiste et de la pensée positive, c'est bien Deena Kastor, médaillée olympique et détentrice de records américains.

En plus de 20 ans en tant qu'athlète professionnelle, Deena a travaillé dur sur sa forme mentale et maintenant, grâce à son expérience, elle enseigne à ses fans comment cultiver une attitude optimiste pour atteindre leur meilleur potentiel.

Tegla Loroupe

La concentration et un état d'esprit positif sont également les secrets de Tegla Loroupe, détentrice de records du monde et défenseure de la paix.

"Quand j'étais jeune fille, je courais chaque jour 10 kilomètres pour aller et revenir de l'école, juste pour être éduquée comme les garçons. J'ai toujours été confrontée à des obstacles depuis que je suis toute petite et je les ai toujours surmontés parce que je reste concentrée sur ce que je veux et sur la façon d'être meilleure."

Et de poursuivre : "En tant qu'athlète olympique et détentrice de deux records du monde originaire d'une petite ville du Kenya, je me suis prouvé que tout est possible si j'y mets du mien. C'est pourquoi j'ai créé la Fondation Tegla Loroupe pour la Paix".

Au cours de son expérience, Tegla accueille virtuellement les invités au centre de formation Tegla Loroupe, où des athlètes réfugiés s'entraînent en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En direct du Kenya, Tegla et les autres athlètes offrent aux invités un aperçu de l'endroit où ils s'entraînent, partagent leurs histoires de vie personnelles et inspirantes, et accompagnent les invités dans un entraînement de 20 minutes. Toutes les recettes sont reversées à la Fondation Tegla Loroupe pour la Paix.

"Trouver la paix par le sport est un moyen d'apporter la paix à tant de réfugiés et de personnes défavorisées, et lorsque la paix existe, le développement est possible. Dans le cadre du travail de la Fondation, l'entraînement d'athlètes réfugiés pour les Jeux Olympiques a été un rêve devenu réalité et nous savons que si ces athlètes sont sur la scène mondiale, nous continuerons à favoriser la paix dans le monde."

Pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'athlètes et d'espoirs olympiques qui contribuent à l'autonomisation des femmes, consultez les expériences avec des olympiens et paralympiens sur Airbnb.