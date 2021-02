Le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC) et le comité d'organisation de Tokyo 2020 ont publié aujourd'hui le premier de la série de Playbooks décrivant les responsabilités que les principales parties prenantes doivent chacune assumer afin de contribuer à garantir des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs et réussis cet été.

La série de Playbooks fournit un cadre de principes de base que chaque groupe de parties prenantes suivra avant de se rendre au Japon, à l'entrée sur le territoire japonais, pendant le séjour aux Jeux et à la sortie du territoire. Ces guides fourniront une orientation et établiront des paramètres qui permettront aux personnes et aux organisations d'avancer dans leur planification à ce stade. Un aperçu du Playbook destiné aux athlètes a déjà été donné lors d'une conférence téléphonique tenue lundi avec le réseau mondial des commissions d'athlètes.

Pour des raisons logistiques, le premier de la série à être publié est celui concernant les Fédérations Internationales et les officiels techniques. Les Playbooks destinés aux athlètes, aux représentants des médias et aux compagnies de diffusion seront publiés dans les jours qui viennent. Des séances d'information animées par le CIO, l'IPC et le comité d'organisation de Tokyo 2020 et ciblant chaque partie prenante viendront compléter la publication de chaque guide.

Ces Playbooks représentent la source d'information officielle et centralisée pour les parties prenantes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les premières versions seront mises à jour avec plus de détails au cours des prochains mois, à mesure que la situation mondiale relative à la COVID-19 se précisera avant les Jeux.

Les Playbooks de Tokyo 2020 constituent la base de notre plan de travail collectif pour garantir que tous les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les habitants de Tokyo et du Japon restent en parfaite sécurité et en bonne santé cet été. Ils ont été élaborés conjointement par le comité d'organisation de Tokyo 2020, le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (IPC). Ils sont basés sur le travail approfondi du groupe réunissant tous les partenaires ("All Partners Task Force") qui comprend notamment l'Organisation mondiale de la Santé, le gouvernement du Japon, le gouvernement métropolitain de Tokyo, et des organisations et experts indépendants du monde entier, ainsi que sur le rapport intérimaire publié par le conseil tripartite en décembre 2020. Ils s'appuient en outre sur les enseignements tirés de mesures mises en œuvre avec succès dans d'autres secteurs, notamment dans le cadre de la reprise réussie, un peu partout sur la planète, de milliers d'événements sportifs de classe internationale.

Chaque groupe de parties prenantes devra suivre des lignes directrices spécifiques adaptées à ses besoins opérationnels particuliers. Cela étant, dans cette première édition, les parties prenantes retrouveront un grand nombre des principales mesures sanitaires standard et communément acceptées qui sont actuellement appliquées dans le monde en matière d'hygiène personnelle, de tests et de traçage.

Les Playbooks décrivent également le parcours type à suivre par chaque groupe de parties prenantes, à commencer par les mesures s'appliquant dès 14 jours avant l'arrivée au Japon, puis les tests à effectuer avant le départ et à l'arrivée dans le pays, et l'utilisation d'applications pour smartphones pour les rapports de santé et le traçage des contacts pendant la durée des Jeux. Des mesures seront par ailleurs mises en place pour identifier, isoler et traiter les éventuels cas positifs.

À titre d'exemple, dans le Playbook destiné aux athlètes et officiels d'équipe, ces derniers en apprendront davantage sur les conditions de leur séjour au village olympique et paralympique. Ils y seront soumis à des mesures de contrôle strictes pour assurer leur sécurité. Il s'agira notamment de limiter la durée du séjour des athlètes et du personnel d'encadrement dans le village, de restreindre les activités sociales à l'extérieur du village et les déplacements entre les sites officiels des Jeux, ainsi que de mettre en place un système de dépistage des cas de COVID-19 selon lequel les athlètes et les membres de l'encadrement seront testés pendant les Jeux.

Les mesures présentées dans la première version des Playbooks seront progressivement complétées au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure de l'évolution de la situation et lorsque de nouvelles décisions seront prises. Des informations continueront d'être communiquées et les guides devraient être actualisés en avril et en juin afin de permettre aux différentes parties prenantes de passer à la phase suivante de la planification.

S'exprimant à propos de la publication des Playbooks, Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO, a confié : "La santé et la sécurité de chacun aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 sont notre priorité absolue. Nous avons tous un rôle à jouer. C'est pourquoi ces Playbooks ont été préparés – assortis des règles qui feront de chacun de nous un acteur fiable, sûr et actif des Jeux. Nous savons que ces Jeux Olympiques seront différents à bien des égards. Les circonstances et les contraintes imposées exigeront souplesse et compréhension de la part de tous les participants aux Jeux. À ce stade, ce sont les grandes lignes que nous communiquons ; tous les détails ne sont bien évidemment pas encore finalisés ; une mise à jour sera publiée au printemps, dont le contenu pourra évoluer à une date plus proche des Jeux. Nous veillerons à ce que toutes les informations requises soient partagées le plus rapidement possible afin que nous soyons prêts à protéger tous ceux qui iront au Japon pendant les Jeux de Tokyo 2020." Et de poursuivre : "En nous engageant à suivre les directives contenues dans les Playbooks, nous serons plus forts ensemble. En retour, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 resteront dans les mémoires comme un moment historique pour l'humanité, le Mouvement olympique et tous ceux qui contribuent à leur succès."

Craig Spence, directeur de la marque et de la communication à l'IPC, a déclaré pour sa part : "Pour garantir la tenue de Jeux sûrs et réussis cet été, chaque partie prenante associée ou présente aux Jeux a un rôle clé à jouer. Les Playbooks sont un élément essentiel de cette stratégie ; ils font partie intégrante d'un plan directeur actualisé et solide élaboré au cours des 12 derniers mois afin de protéger chaque partie prenante aux Jeux et, plus important encore, la population japonaise, durant Tokyo 2020.

Et d'ajouter : "Depuis le report décidé en mars 2020, nous en savons bien plus sur la COVID-19, sans oublier les précieux enseignements que nous avons tirés des milliers d'événements sportifs internationaux organisés en toute sécurité au cours de l'année qui vient de s'écouler. Associer ces connaissances au savoir-faire existant nous a permis de préparer ces Playbooks qui seront actualisés et complétés avant les Jeux."

Nakamura Hidemasa, responsable de la livraison des Jeux de Tokyo 2020, a commenté : "La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la vie quotidienne des citoyens dans le monde entier, et les Jeux Olympiques et Paralympiques doivent s'adapter en conséquence. La sûreté et la sécurité sont devenues la priorité absolue de chacun, et les Jeux de cet été ne seront pas différents. C'est pourquoi le comité d'organisation de Tokyo 2020, le CIO et l'IPC ont publié conjointement des Playbooks pour les parties prenantes, décrivant les règles que doivent suivre tous les participants aux Jeux. Les Playbooks ont été créés du point de vue des participants eux-mêmes, sur la base du rapport intérimaire qui a été publié lors de la réunion de coordination sur les mesures de lutte contre la COVID-19 en décembre dernier. Ils comprennent non seulement les mesures spécifiques qui doivent être prises, mais aussi les détails des règles qui doivent être respectées et le principe de la nomination d'une seule personne pour superviser les contre-mesures dans chaque groupe de parties prenantes afin d'en garantir l'efficacité. L'objectif de cette première édition est de communiquer "ce que nous savons à l'heure actuelle" à un grand nombre de personnes d'une manière facile à comprendre. Les Playbooks seront mis à jour et feront l'objet d'une deuxième édition au printemps, en fonction de l'évolution de la situation.

Et de conclure : "Grâce à une communication méthodique, nous voulons nous assurer que tous ceux qui sont associés aux Jeux partout dans le monde sont informés de nos plans. Nous espérons ainsi leur donner la garantie que si tous respectent les règles lors de leur participation aux Jeux, ces derniers pourront avoir lieu en toute sécurité. Nous espérons que la vie pourra reprendre son cours le plus rapidement possible et nous tenons à exprimer notre gratitude au personnel de santé, à ceux qui travaillent dans des secteurs essentiels et à tous ceux qui œuvrent à cette fin. Dans l'intervalle, nous poursuivrons nos préparatifs pour offrir des Jeux sûrs et sécurisés et veiller à ce que la sécurité soit la priorité absolue des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques."

Le premier Playbook publié, destiné aux Fédérations Internationales, peut être consulté et téléchargé sur olympic.org ainsi que via les sites de l'IPC et de Tokyo 2020. Les prochains seront publiés après les séances d'information organisées avec les parties prenantes correspondantes.

Dates des séances d'information sur les Playbooks

Fédérations Internationales – 5 février

Diffuseurs – 8 février

Athlètes et officiels d'équipe (via les Comités Nationaux Olympiques) – 9 février

Presse – 10 février

###

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

###

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web : www.olympic.org

Séquences filmées de qualité professionnelle

http://iocnewsroom.com/

Vidéos

YouTube : www.youtube.com/iocmedia

Photos

Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos sur Flickr.

Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec notre équipe images à l'adresse suivante : images@olympic.org.

Réseaux sociaux

Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook and YouTube.