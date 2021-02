Plus de 60 % des athlètes ont déjà décroché leur place pour Tokyo 2020 alors que les événements sportifs internationaux reprennent

À six mois des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les athlètes sont de retour sur la scène sportive. Au cours des dernières semaines, des compétitions internationales ont été organisées dans 25 sports olympiques, tandis que 10 Fédérations Internationales ont repris les qualifications olympiques.

En conséquence :

61 % des places de qualification ont déjà été attribuées aux athlètes ;

25 % des places seront allouées pendant le reste de la période de qualification, qui s'étend jusqu'au 29 juin ;

Pour les 14 % restants, les athlètes seront sélectionnés par le biais de classements conformément aux systèmes de qualification de chaque sport.

Suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les principes relatifs aux systèmes de qualification ont été révisés et approuvés l’année dernière par le groupe de travail du Comité International Olympique (CIO) en charge de la qualification, dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail "Here We Go".

Cinq sports et disciplines ont déjà terminé leur processus de qualification : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, sports équestres, hockey et volleyball.

Soaring through the week like...🚀



📸© FEI/ @AllSportSnapper / Getty Images pic.twitter.com/KspaYVsqdH — The FEI (@FEI_Global) January 27, 2021

Reprise des épreuves de qualification et des compétitions internationales

En judo, un tournoi de qualification du grand chelem s'est tenu du 11 au 14 janvier à Doha, auquel ont participé 398 judokas de 69 pays des cinq continents.

Les épreuves de qualification pour le water-polo ont repris le 17 janvier à Trieste (Italie) avec des mesures sanitaires strictes, les équipes féminines hongroise et néerlandaise ayant remporté les dernières places disponibles pour Tokyo 2020.

🇳🇱Netherlands 11 - 13 Hungary 🇭🇺



Team Hungary wins the Olympic Games Qualification Tournament #Tokyo2020

Well done! #waterpolo pic.twitter.com/eFd0Ada2VF — FINA (@fina1908) January 24, 2021

Le judo et le water-polo ont suivi l'exemple de nombreux autres sports, dont le tennis et le golf, qui font également partie des 10 sports/disciplines pour lesquels les qualifications olympiques ont repris depuis le report des Jeux de Tokyo 2020. Les épreuves de qualification continuent de se dérouler dans le respect des réglementations locales et des mesures édictées par les autorités sanitaires, tout en garantissant la santé et la sécurité de tous les participants.

Outre les épreuves de qualification pour Tokyo 2020, des compétitions internationales dans 25 sports olympiques sont actuellement en cours ou prévues dans les prochaines semaines.

Parmi elles, les 27es Championnats du monde masculins de la Fédération internationale de handball en Égypte, dont la finale est prévue le 31 janvier.

D'autres championnats du monde sont prévus de février à juillet 2021, notamment dans les sports suivants : cyclisme sur piste, baseball, voile, triathlon, escrime, gymnastique, surf, tir, pentathlon moderne, tennis de table et canoë.

Les sports d'hiver ne sont pas en reste, alors que Beijing 2022 se prépare à célébrer la dernière année avant les Jeux

Le sport est de retour, et pas seulement dans les disciplines d'été. À un an des Jeux de Beijing 2022, dont le compte à rebours sera célébré dans quelques jours, le 4 février, les sports d'hiver ont également redémarré. Les épreuves de qualification ont repris dans 11 des 15 disciplines olympiques, avec 17 % des places de qualification attribuées à ce jour.

Qui plus est, les compétitions internationales dans 13 des 15 disciplines de sports d'hiver qui figureront au programme des Jeux Olympiques de Beijing 2022 ont également repris.