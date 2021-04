La deuxième réunion de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO) avec le comité d'organisation des Jeux de Milano Cortina 2026 s'est tenue à distance aujourd'hui, lundi 19 avril 2021. Malgré les difficultés persistantes liées à la pandémie de COVID-19, le comité de Milano Cortina 2026 a montré les progrès significatifs qu'il a pu faire depuis la précédente réunion de la commission de coordination en septembre dernier.

À l'issue de la réunion, la présidente de la commission, Sari Essayah, a déclaré : "Depuis notre dernière réunion en septembre 2020, le comité d'organisation de Milano Cortina 2026 a fait de grands progrès malgré la pandémie en cours. Fait le plus marquant, le processus de sélection du nouvel emblème de Milano Cortina 2026, lequel a donné lieu à plus de 871 000 votes. Futura, l'emblème gagnant, deviendra l'un des symboles les plus reconnaissables en Italie au cours des cinq prochaines années. Je suis convaincue qu'il sera également l'un des plus appréciés."

Et de poursuivre : "Milano Cortina n'a pas seulement progressé dans les domaines les plus visibles, comme l'emblème officiel, mais aussi dans les coulisses, avec un travail de fond dans des secteurs comme l'engagement, le marketing, les opérations et la planification des sites. Ce travail acharné a permis aux organisateurs de Milano Cortina de se préparer à accueillir de superbes Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2026. Je félicite toute l'équipe italienne pour ses efforts malgré les circonstances difficiles."

Le président de Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a pour sa part confié : "Je suis très heureux des commentaires positifs exprimés par la commission de coordination du CIO s'agissant de Milano Cortina 2026. Je tiens à remercier la présidente Sari Essayah et tous les membres de la commission pour leur appréciation. Ma reconnaissance va également à l'équipe de Milano Cortina 2026 qui, en ces mois difficiles de pandémie, a poursuivi son travail avec énormément d'enthousiasme. Continuons sur cette voie : de nombreux défis nous attendent, mais je suis persuadé que nous serons prêts à les relever avec le professionnalisme qui fait notre réputation."

Si le processus de sélection de l'emblème, qui a donné lieu à un peu plus de 871 000 votes provenant de 169 pays du monde entier – 75 % des participants ayant choisi "Futura" comme favori – a été une activité de mobilisation majeure pour Milano Cortina cette année, ce n'est que le début de ses plans d'engagement pour le pays et le reste du monde. Milano Cortina 2026 a en effet présenté à la commission un aperçu passionnant de sa stratégie à venir en matière d'engagement, laquelle mobilisera toutes les générations. Cette stratégie contribuera à promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et à diffuser les valeurs olympiques et paralympiques au fur et à mesure que les citoyens s'investiront en faveur des Jeux. Elle sera également un élément important lorsque le programme commercial de Milano Cortina sera lancé très prochainement.

Le programme d'observation mené par l'équipe de Milano Cortina lors des Championnats du monde de ski de la FIS à Cortina d'Ampezzo cet hiver, qui ont suivi les Championnats du monde de biathlon à Anterselva l'année dernière, a permis aux organisateurs italiens non seulement de visualiser ce à quoi ressemblerait la compétition de haut niveau en 2026, mais aussi de comprendre les capacités des organisateurs locaux. Cette volonté de travailler avec des organisateurs d'événements qui ont une expérience avérée des sites olympiques fera partie de l'identité de Milano Cortina et constituera une étape importante dans la livraison de Jeux conformes à l'Agenda olympique 2020 et à la nouvelle norme.

La question des sites a également été abordée lors de la réunion et la commission a été heureuse d'apprendre qu'un consortium avait été choisi pour créer le plan directeur du village olympique de Milan.

S'agissant de la piste de glisse de Cortina d'Ampezzo, et suite aux efforts du groupe de travail créé par la commission exécutive du CIO pour examiner ce sujet, la commission de coordination a une nouvelle fois fait part de ses préoccupations quant à l'héritage de cette piste. Il a été souligné que le CIO avait fait un certain nombre de propositions d'autres pistes, dont aucune n'a été acceptée.

La commission a par ailleurs pris note du fait que les plans définitifs du site ne constituent pas un investissement dans une piste de glisse pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, mais font partie d'un projet plus vaste de parc de divertissement qui n'a aucun lien avec les Jeux. Le CIO n'est donc pas en mesure d'aller plus loin dans cette discussion, car il s'agit d'une décision souveraine de la région de Vénétie.

Il a été confirmé au CIO et au comité d'organisation que cette dépense ne fera pas partie du budget d'investissement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026. La piste sera donc uniquement utilisée par le comité d'organisation pour la durée des Jeux. Avant et après les Jeux, le site sera sous la seule autorité de la région et ne sera pas géré par le Comité National Olympique italien (CONI) ni par le comité d'organisation de Milano Cortina 2026.

Les discussions se poursuivent concernant l'anneau de patinage de vitesse, lequel avait également fait l'objet de commentaires par la commission d'évaluation du CIO dans son rapport préalable à l'élection.

###

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

###

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web : www.olympic.org

Séquences filmées de qualité professionnelle

http://iocnewsroom.com/

Vidéos

YouTube : www.youtube.com/iocmedia

Photos

Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos sur Flickr.

Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec notre équipe images à l'adresse suivante : images@olympic.org.

Réseaux sociaux

Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook and YouTube.