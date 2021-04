Les valeurs du sport dans chaque classe : exploiter le potentiel du sport pour enseigner le respect, l'équité et l'inclusion

En reconnaissance de la valeur du sport en tant qu'outil éducatif, le Comité International Olympique (CIO) a lancé en collaboration avec cinq partenaires internationaux un nouveau support pédagogique intitulé "Les valeurs du sport dans chaque classe". Ce kit pédagogique est une publication mise gratuitement à disposition dans le but d'aider à enseigner le respect, l'équité et l'inclusion aux enfants âgés de 8 à 12 ans dans le monde entier, tout en encourageant l'épanouissement de jeunes gens en bonne santé grâce à des activités en classe basées sur le mouvement.

Ce kit d'outils pluridisciplinaires peut être utilisé par les enseignants de toutes les matières et par les entraîneurs, instructeurs ou éducateurs, autrement dit par toute personne en contact avec les jeunes, afin de contribuer à inculquer et à renforcer les valeurs du sport et le développement de la citoyenneté mondiale.

Ce kit pédapogique a été élaboré par le CIO, via la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine, en collaboration avec cinq organisations internationales, à savoir : l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), le Comité International Paralympique (IPC), le Conseil international pour l'éducation physique et la science du sport (CIEPSS) et le Comité international du fair-play (CIFP).

Initialement lancé en anglais en 2019, ce kit pédagogique est désormais également disponible en français et en espagnol. Un document d'orientation pour la traduction a également été créé, permettant à tout partenaire ou professionnel de l'enseignement de traduire et d'adapter le kit pédagogique en fonction de ses besoins.

Le kit pédagogique se compose d'une série de 30 fiches d'activité qui servent de plans de cours complets pour les enseignants, quelle que soit leur discipline, et qui peuvent être adaptées à différents contextes et populations. Les activités proposées peuvent être réalisées en classe, en salle de sport ou en plein air, et peuvent être utilisées indépendamment ou en complément d'un programme scolaire existant. Les activités sont motivantes, amusantes et basées sur le mouvement. Elles ont déjà été proposées avec succès à des enfants plus jeunes ou plus âgés que le groupe d'âge cible indiqué. Le kit comprend également un Mini-guide et un Guide d’accompagnement de l’enseignant, lesquels apportent une aide pédagogique à ceux qui recherchent des conseils ou des idées supplémentaires.

Téléchargez le support pédagogique gratuit ici :

anglais : Sport values in every classroom: teaching respect, equity and inclusion to 8-12 year-old students

Français : Les valeurs du sport dans chaque classe : enseigner le respect, l'équité et l'inclusion aux élèves de 8 à 12 ans

Espagnol Los valores del deporte en cada aula : Guía para enseñar respeto, equidad e inclusión a estudiantes de 8 a 12 años de edad

Le programme éducatif phare du CIO

Cette nouvelle publication est la dernière en date des initiatives conduites dans le cadre des efforts continus du CIO pour inciter les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif fondé sur les valeurs olympiques. Le programme éducatif phare du CIO, le Programme d'éducation aux valeurs olympiques (PEVO), fournit une série de ressources pédagogiques gratuitement et aisément accessibles conçues pour inspirer et permettre aux jeunes de faire l'expérience des valeurs de la vie telles que l'excellence, l'amitié et le respect.

En savoir plus sur le PEVO et découvrir les ressources disponibles

Pour toute question concernant ces documents pédagogiques, veuillez écrire à ovep@olympic.org.