Le programme des sports et des épreuves des JOJ d'hiver de Gangwon 2024 promet des compétitions de haut niveau pour un plus grand nombre d'athlètes

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a approuvé aujourd'hui le programme des épreuves ainsi que les quotas d'athlètes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'hiver de Gangwon 2024, lesquels permettront à plus de jeunes athlètes d'élite que jamais auparavant d’accéder à l'environnement des JOJ d'hiver, garantiront un parcours de haut niveau aux participants et permettront d'atteindre une égalité totale des sexes.

Sur la base des principes adoptés par la commission exécutive du CIO en juillet 2020, les principales caractéristiques du programme des épreuves des JOJ sont les suivantes :

Participation record aux JOJ d'hiver grâce à l'optimisation de la formule en plusieurs vagues :

Le quota d'athlètes sera porté de 1 872 à 1 900. Dans le même temps, il sera possible de contenir le coût global et la complexité des JOJ en développant davantage la formule en "plusieurs vagues", le concept en deux vagues ayant été expérimenté avec succès à Lausanne 2020. Ce dernier avait permis aux athlètes de séjourner au village olympique de la jeunesse pendant l'une des deux périodes, en fonction de leur calendrier de compétition et de leur programme "apprendre et partager". Gangwon 2024 s'appuiera sur cette expérience positive en adoptant une approche encore plus flexible des vagues, et en réduisant au final le nombre moyen d'athlètes par vague. Cela permettra aux athlètes de participer pleinement à la fois aux compétitions et aux activités éducatives qui leur sont proposées, et ce dans le délai le plus court possible. Next up: Gangwon 2024 😍 pic.twitter.com/ISs4Im4Avv — Youth Olympic Games (@youtholympics) January 22, 2020

Une plus grande attention portée aux parcours de développement des jeunes athlètes d'élite :

Le programme des épreuves sera davantage aligné sur le parcours de développement des jeunes athlètes d'élite de chaque sport. À ce titre, il n'y aura aucune épreuve plurinationale (plusieurs Comités Nationaux Olympiques – CNO) incluse dans aucun des sports inscrits au programme des JOJ d'hiver, assurant ainsi la cohérence avec le programme des JOJ d'été pour Dakar 2026. Au lieu de cela, ces épreuves seront remplacées par des épreuves équivalentes de format identique ou similaire avec des équipes d'athlètes provenant des mêmes CNO. Bien que les épreuves plurinationales aient été finalement retirées du programme en tant qu'épreuves avec remise de médailles, la commission exécutive du CIO a reconnu leur valeur en offrant aux athlètes une expérience très spéciale lors des précédentes éditions des JOJ. La commission exécutive a donc recommandé d'explorer davantage les activités plurinationales par sport dans le cadre de la journée de réflexion ("Focus Day") du programme éducatif proposé aux athlètes par les Fédérations Internationales (FI) des sports respectifs.

Équilibre entre un programme des épreuves bien rempli et les activités "apprendre et partager" :

La commission exécutive du CIO a établi un programme des JOJ d'hiver qui comprend un maximum de 81 épreuves, confirmant ainsi la taille globale durable de Lausanne 2020. En outre, le calendrier des compétitions et les temps de trajet entre les sites et les villages olympiques seront pris en considération afin de s'assurer que tous les athlètes ont le temps de participer au programme "apprendre et partager" et aux possibilités d'éducation et de développement plus larges offertes par les JOJ. Les JOJ sont à la fois une plateforme mondiale pour des performances sportives de haut niveau de jeunes athlètes d'élite et un festival sportif ciblé célébrant les valeurs olympiques, ces deux dimensions se complétant.

OIS

Totale égalité des sexes : Gangwon 2024 garantira une participation de 50 % d'hommes et de 50 % de femmes ainsi qu'un nombre égal d'épreuves masculines et féminines, dans le droit fil de l'égalité totale entre les sexes déjà atteinte pour Lausanne 2020.

OIS

Suite à la décision de la commission exécutive, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré :

"Un plus grand nombre de jeunes athlètes d'élite pourront bénéficier de l'expérience des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Gangwon 2024, tout en maintenant la durabilité des Jeux. Nous atteignons l'équilibre grâce à des concepts innovants, mais aussi grâce à l'héritage solide des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Le programme des épreuves des Jeux Olympiques de la Jeunesse est toujours adapté à la disponibilité de sites spécifiques dans la région hôte, ce qui reflète notre ambition de rendre les Jeux plus accessibles et abordables pour tous les types de villes. À Gangwon, de nombreux sites sportifs de grande qualité existent déjà, grâce à l'héritage des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018"

OIS

PyeongChang 2018, un héritage solide

Les JOJ d'hiver de Gangwon 2024 bénéficieront de nombreuses installations déjà utilisées pour PyeongChang 2018, ainsi que d'autres possibilités de sites. Les compétitions se dérouleront à PyeongChang (sports de neige) et à Gangneung (sports de glace), selon un concept similaire à celui des Jeux Olympiques d'hiver de 2018, offrant aux jeunes athlètes d'élite la possibilité de concourir sur certains des mêmes sites où des olympiens avaient participé quelques années auparavant.

OIS

Changements concernant les épreuves

Outre le remplacement des épreuves plurinationales par des épreuves équivalentes de même format composées d'équipes d'athlètes des mêmes CNO, la commission exécutive du CIO a établi les changements suivants concernant les épreuves :

Patinage de vitesse sur piste courte : deux nouvelles épreuves individuelles de 1 500 m (1 masculine / 1 féminine)

Ski de fond : un nouveau relais mixte pour remplacer les épreuves de cross

Combiné nordique : une nouvelle épreuve par équipes mixtes

Ski acrobatique : augmentation de 8 à 10 épreuves par discipline, en confirmant les quatre épreuves dans le slopestyle et le big air tout en laissant six épreuves individuelles et/ou mixtes à confirmer parmi le ski cross, les bosses et le halfpipe

Snowboard : augmentation de 8 à 10 épreuves par discipline, en confirmant les quatre épreuves dans le slopestyle et le big air tout en laissant six épreuves individuelles et/ou mixtes à confirmer parmi le snowboard cross, le snowboard parallèle et le halfpipe.

OIS

En ce qui concerne le ski acrobatique et le snowboard, la commission exécutive du CIO a reconnu la nécessité d'accorder au comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Gangwon 2024 (COJOJ) un délai supplémentaire pour achever la planification des sites et des installations. Cette évaluation conjointe des sites, qui doit être menée avec la Fédération Internationale de Ski (FIS), doit être discutée et finalisée lors de la réunion de la commission de coordination de Gangwon 2024 à la fin du mois de mars 2021.

Les détails du programme des sports et des épreuves des JOJ d'hiver de Gangwon 2024 sont disponibles ici.

OIS

Le concept du programme des sports et des épreuves des JOJ d'hiver de Gangwon 2024 est un effort de co-création. Il a tenu compte des demandes des FI, a été développé en consultation avec le COJOJ de Gangwon 2024 et a été finalisé par la commission exécutive du CIO sur la base des recommandations de la commission du programme olympique qui comprend également des représentants des athlètes et des CNO.

Informations générales

La province du Gangwon (KOR) a été élue pour accueillir les JOJ d’hiver de 2024 lors de la 135e Session du CIO tenue le 10 janvier 2020 à Lausanne, Suisse. Depuis lors, le COJOJ en place a travaillé en partenariat étroit avec le CIO pour faire avancer la planification des Jeux, en s'appuyant sur le succès des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 et des JOJ d'hiver de Lausanne 2020.