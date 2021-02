Le président du CIO invite les athlètes du monde entier aux Jeux de Beijing 2022

Afin de célébrer la dernière année avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, le Comité International Olympique (CIO) a placé les athlètes au cœur des festivités en mettant en avant leur préparation et leur engagement à se rendre aux Jeux dans ce contexte sans précédent. Les athlètes se racontent et se filment eux-mêmes dans une vidéo diffusée à cette date historique. Ils participent en outre à des discussions en direct dans les médias sociaux et prendront les commandes du compte Instagram @olympics du 4 au 20 février, soit la période durant laquelle les Jeux auront lieu l'année prochaine.

Souhaitant la bienvenue aux athlètes du monde entier, le président du CIO, Thomas Bach, a aujourd'hui officiellement invité les Comités Nationaux Olympiques (CNO) des cinq continents et leurs athlètes de sports d'hiver à participer aux Jeux de l'année prochaine.

C'est le président du CIO qui invite les CNO aux Jeux Olympiques, respectant ainsi le fait que les Jeux sont un événement sportif. Compte tenu des circonstances actuelles, cette invitation a été lancée aujourd'hui depuis la Maison Olympique à Lausanne, Suisse. Le président du CIO a symboliquement signé et envoyé les invitations à huit CNO, dont le Comité National Olympique chinois. Les sept autres CNO sont les suivants : le Comité Olympique Hellénique, la Grèce étant le berceau des Jeux Olympiques, les CNO des prochaines villes hôtes des Jeux – le Comité National Olympique japonais pour les Jeux de Tokyo 2020, le Comité National Olympique et Sportif Français pour les Jeux de Paris 2024, le Comité National Olympique italien pour les Jeux de Milano Cortina 2026, qui suivront l'édition de Beijing, le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis pour les Jeux de LA28 – ainsi que le Comité National Olympique australien et le Comité National Olympique nigérian qui ont respectivement envoyé les plus grandes délégations d'Océanie et d'Afrique aux derniers Jeux Olympiques d’hiver. Les huit CNO ont accepté l'invitation par message vidéo.

S'exprimant à propos de cette date importante, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Dans un an, Beijing écrira une page de l'histoire olympique en devenant la toute première ville à avoir accueilli une édition d'été et une édition d'hiver des Jeux. Ces Jeux rapprocheront le peuple chinois du reste du monde."

Et de poursuivre : "Voyant de quelle manière la Chine surmonte la crise du coronavirus, nous sommes convaincus que nos hôtes chinois offriront des Jeux Olympiques sûrs et sécurisés, en totale coopération avec le CIO. Chaque fois que je me suis rendu en Chine, j'ai été impressionné par l'enthousiasme et le soutien apportés aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. C'est pourquoi, nous pouvons d'ores et déjà l'affirmer avec une grande confiance : la Chine est prête. Prête à accueillir les meilleurs athlètes de sports d'hiver du monde pour des Jeux Olympiques d'hiver inoubliables à Beijing en 2022. Nous attendons tous avec impatience cette célébration mondiale du sport."

La campagne numérique #StrongerTogether (Plus forts ensemble) se concentre sur les athlètes du monde entier, en particulier sur leur solidarité et leur parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Dans le cadre de cette campagne, le CIO a produit un film #StrongerTogether, lequel présente la préparation des athlètes pour les Jeux de l'année prochaine, et est diffusé dans le monde entier via les canaux numériques, les médias sociaux et partenaires. Commenté par la skieuse acrobatique chinoise Eileen Gu, il présente des moments emblématiques des Jeux Olympiques d'hiver passés, un aperçu des sites des Jeux de Beijing 2022 et un contenu filmé par les athlètes eux-mêmes alors qu'ils s'entraînent pour Beijing 2022.

Par ailleurs, plusieurs partenariats numériques vont venir renforcer l'intérêt porté à cette date historique. Twitter par exemple proposera une fonctionnalité unique d'émoticône lorsque les utilisateurs tweeteront @Olympics avec le hashtag #StrongerTogether et l'émoticône ❄️, tandis qu'un filtre spécial Beijing 2022 sera disponible sur Snapchat. Des moments emblématiques des Jeux Olympiques d'hiver seront diffusés quotidiennement sur Olympic Channel et sur le compte @Olympics sur Twitter. Par ailleurs, les athlètes discuteront en direct et prendront les commandes du compte Instagram des Jeux Olympiques.

Au cours des prochains jours, les partenaires olympiques mondiaux du CIO ainsi que les diffuseurs détenteurs de droits seront également mobilisés pour célébrer la dernière année avant les Jeux. Parmi les activités à noter plus particulièrement, citons l'inauguration à Beijing de l'horloge du compte à rebours par Omega, le chronométreur officiel des Jeux Olympiques. Qui plus est, les passionnés de sport auront la possibilité d'échanger en direct avec les athlètes de sports d'hiver alors que certains se préparent pour les Jeux de Beijing 2022, et ce grâce aux expérience en ligne avec des olympiens et des paralympiens lancés par le partenaire olympique et paralympique mondial Airbnb.

Omega

En Chine, les festivités célébrant la dernière année avant les Jeux seront retransmises à la télévision nationale. En plus de fêter cette étape importante par un spectacle culturel, le comité d'organisation a également dévoilé le design officiel de la torche des Jeux de Beijing 2022. L'événement s'est tenu dans le Cube de glace (anciennement connu sous le nom de Cube d'eau), où se dérouleront les compétitions olympiques de curling l'année prochaine.

The official torches for the #Beijing2022 Olympic and Paralympic Winter Games have been unveiled! 🔥❄



Find out more about the designs here 👉 https://t.co/Du0fG2jW4J#StrongerTogether #1YearToGo pic.twitter.com/z2t9W7kPlS — Olympics (@Olympics) February 4, 2021

Les préparatifs des Jeux de l'année prochaine en Chine se poursuivent et l'enthousiasme grandit dans tout le pays. Tous les sites de compétition ont été achevés fin 2020, les rénovations et les constructions restantes devant, quant à elles, être terminées d'ici la fin de cette année. Avec l'ambition de faire découvrir les sports d'hiver à 300 millions de personnes et après avoir reçu environ un million de candidatures pour des postes de volontaires, les Jeux de Beijing 2022 vont transformer à la fois la Chine et la scène mondiale des sports d'hiver. Pour les sports d'hiver, il y aura effectivement un avant "Jeux Olympiques de Beijing 2022" et un après. C'est ce que montrent d'ores et déjà les chiffres. En 2014, il y avait seulement 460 stations de ski en Chine, ce nombre est passé à 644 fin 2019.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 mettront l'accent sur la durabilité. Tous les sites auront recours à 100 % d'énergie renouvelable pour leur alimentation, des systèmes de réfrigération naturelle à faibles émissions de dioxyde de carbone seront utilisés sur la plupart des sites de sports de glace pour Beijing 2022 – une première aux Jeux Olympiques d'hiver et en Chine pour ce type de technologie à faible impact sur le climat. De plus, sept des douze sites de compétition et autres aménagés dans la zone de Beijing sont des installations héritées des Jeux de Beijing 2008.

Pour rappel, Beijing accueillera les XXIVes Jeux Olympiques d’hiver du 4 au 20 février 2022.

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

