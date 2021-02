Le président du CIO, Thomas Bach, a reçu le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, à la Maison Olympique ce vendredi à Lausanne.

Le président Thomas Bach a fait visiter à M. Parmelin la Maison Olympique, siège du CIO et bâtiment reconnu comme étant l'un des plus durables dans le monde. Ils ont tous deux reconnu l'attachement fort et mutuel du CIO à Lausanne et à la Suisse, où l'institution est installée depuis 1915.

M. Parmelin s'est arrêté pour signer le “Livre d'or” du CIO, souhaitant au Mouvement olympique un avenir radieux et tout le meilleur.

Lors de leur rencontre, les deux hommes ont discuté de l'intention de M. Parmelin de se rendre au Japon en juillet prochain pour soutenir la délégation olympique suisse qui participera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le président Thomas Bach lui a souhaité d'ores et déjà la plus chaleureuse des bienvenues aux Jeux Olympiques.

Une discussion a suivi sur l'ensemble des mesures de lutte contre la COVID-19 prévues à Tokyo, ensemble énoncé dans la première série des manuels pratiques (Playbooks) pour Tokyo 2020, que M. Guy Parmelin a très bien accueilli.

Après avoir été informé des progrès réalisés dans les préparatifs et des prochaines grandes étapes en vue de Tokyo, M. Guy Parmelin a fait part de son optimisme, exprimé ses vifs encouragements au CIO et aux organisateurs japonais, et transmis ses meilleurs vœux pour le succès des prochains Jeux au Japon.

M. Guy Parmelin est le quatrième président suisse à rendre visite au CIO au cours des quatre dernières années.