Le Comité International Olympique s'ouvre aux sports virtuels avec l'annonce des toutes premières Olympic Virtual Series

Le Comité International Olympique (CIO) va s'associer à cinq Fédérations Internationales (FI) de sport et à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympic Virtual Series, à savoir le tout premier événement sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques.

Organisées en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Olympic Virtual Series débuteront le 13 mai et se poursuivront jusqu'au 23 juin 2021. Elles mobiliseront les passionnés de sport virtuel, d'e-sport et de jeux vidéo partout dans le monde afin de cibler de nouveaux publics olympiques, tout en encourageant le développement de formes de sport physiques et non physiques, conformément aux recommandations de l'Agenda olympique 2020+5 du CIO.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas Bach : "Les Olympic Virtual Series sont une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui a pour ambition de renforcer l'engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels. Leur conception s'inscrit dans le droit fil de l'Agenda olympique 2020+5 et de la stratégie numérique du CIO. Les Olympic Virtual Series encouragent la pratique du sport et assurent la promotion des valeurs olympiques, en mettant l'accent sur la jeunesse."

David Lappartient, président du groupe de liaison sur l'e-sport et les jeux vidéo au CIO et de l'Union Cycliste Internationale (UCI), a confié pour sa part : "Au nom du groupe de liaison sur l'e-sport et les jeux vidéo, ainsi que de l'UCI, je suis ravi de participer au lancement des toutes premières Olympic Virtual Series. Plusieurs FI ont déjà des programmes de sports virtuels bien établis et grâce à la coopération entre le CIO, les FI et les éditeurs, les Olympic Virtual Series sont une étape passionnante pour le monde des sports virtuels et le Mouvement olympique."

Les Fédérations Internationales de sport et les éditeurs de jeux vidéo suivants feront partie des Olympic Virtual Series :

- Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment ;

- Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift, Zwift inc. ;

- World Rowing (aviron) – Format ouvert ;

- World Sailing (voile) – Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS ;

- Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) – Gran Turismo, Polyphony Digital.

Les Olympic Virtual Series créeront une passerelle entre le monde sportif réel et la communauté des sports virtuels et de simulation, offrant ainsi la possibilité de se rapprocher du Mouvement olympique. Chaque FI proposera une épreuve dans un format qui optimisera la participation grand public en ligne et privilégiera l'inclusion. La série grand public sera ouverte à tous partout dans le monde ; il sera possible d'y participer depuis chez soi ou depuis des installations d'entraînement et elle aura pour vocation de susciter l'engouement du public en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les cinq épreuves des Olympic Virtual Series différeront de par leur forme et leur concept et seront disponibles sur les plateformes des éditeurs correspondants. Les passionnés de sport auront la possibilité d'interagir et de suivre les épreuves sur Olympic Channel. Des informations complémentaires concernant le mode de participation et les prix remis dans certaines épreuves seront communiquées prochainement. Des renseignements seront également disponibles en ligne à l'adresse www.olympicchannel.com.

Conformément à la recommandation 9 de l'Agenda olympique 2020+5, à savoir "Encourager le développement des sports virtuels et s'engager davantage auprès des communautés de jeux vidéo", le lancement des toutes premières Olympic Virtual Series s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique du CIO et entend mettre à profit la popularité grandissante des sports virtuels pour promouvoir le Mouvement olympique, les valeurs olympiques ainsi que la pratique sportive et nouer des relations directes avec les jeunes. Cette initiative va aider les FI à mettre au point des formes virtuelles et simulées de leurs sports respectifs en tant que disciplines dans le cadre de leurs règlements et stratégies.

Fortes du succès de leurs épreuves respectives, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), ainsi que d'autres Fédérations Internationales telles que la Fédération internationale de tennis (ITF) et Word Taekwondo (WT), ont fait part de leur enthousiasme et de leur volonté d'envisager une participation aux futures éditions des Olympic Virtual Series.

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

Le CIO a chargé le spécialiste des sports virtuels DreamHack Sports Games de commercialiser et produire les Olympic Virtual Series.

