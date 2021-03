Au cours d'une réunion des cinq parties tenue ce jour, le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (IPC) ont été informés par les parties japonaises de leur conclusion concernant les spectateurs étrangers aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 cet été. Motivée par la nécessité de garantir la sécurité de tous les participants aux Jeux et du peuple japonais, leur conclusion est pleinement respectée et acceptée par le CIO et l'IPC.

Lors de la réunion, le CIO et l'IPC ont été informés que, comme indiqué dans la déclaration complète de Tokyo 2020, la conclusion des parties japonaises est de ne pas autoriser l'entrée au Japon de spectateurs étrangers pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 qui prévaut. Les billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques achetés par des résidents étrangers auprès du comité d'organisation de Tokyo 2020 seront remboursés.

"Nous partageons la déception de tous les supporters olympiques du monde entier, et naturellement des familles et amis des athlètes, qui avaient prévu de venir aux Jeux", a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. "J'en suis vraiment désolé. Nous savons que c'est un grand sacrifice pour tout le monde. Nous avons dit dès le début de cette pandémie qu'elle nécessiterait des sacrifices.

Mais nous avons aussi dit que la sécurité est primordiale. Chaque décision doit respecter le principe de sécurité avant tout. Je sais que nos partenaires et amis japonais ne sont pas arrivés à cette conclusion à la légère. Comme pour eux, la priorité absolue du CIO était, est et demeure d'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs pour tous : pour tous les participants et, bien sûr, pour nos aimables hôtes, les citoyens japonais. Nous sommes aux côtés de nos partenaires et amis japonais, sans aucune forme de réserve, pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 un grand succès."

"Avec nos diffuseurs détenteurs de droits, nous ferons tout notre possible pour que les passionnés du monde entier puissent vivre pleinement l'esprit olympique. De cette manière, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 seront la lumière au bout du tunnel et une manifestation parfaitement sûre de paix, de solidarité, et de la résilience de l'humanité pour vaincre la pandémie."

###

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

###

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web : www.olympic.org

Séquences filmées de qualité professionnelle

http://iocnewsroom.com/

Vidéos

YouTube : www.youtube.com/iocmedia

Photos

Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos sur Flickr.

Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec notre équipe images à l'adresse suivante : images@olympic.org.

Réseaux sociaux

Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook and YouTube.