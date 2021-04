Le CIO clôt sa deuxième série de webinaires sur l'égalité des sexes avec un nombre record de participants

Rallier les hommes à la défense de l'égalité des sexes, établir un plan d'action en faveur de la parité hommes-femmes et proposer des initiatives afin d'augmenter le nombre de femmes parmi les officiels techniques, tels étaient les trois sujets abordés lors de la deuxième série de webinaires sur l'égalité des sexes organisée par le Comité International Olympique (CIO) pour le Mouvement olympique. Quelque 1 850 participants représentant des Fédérations Internationales (FI), des Comités Nationaux Olympiques (CNO) et des fédérations nationales se sont inscrits aux séances en ligne.

Fort du succès du premier cycle de webinaires organisé en septembre 2020, le CIO a proposé, durant tout le mois de mars, de nouvelles présentations et discussions en ligne, en coopération avec l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF) et l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'hiver (AIOWF). Leur objectif : donner des exemples pratiques d'initiatives pouvant être lancées par les composantes du Mouvement olympique pour accroître le nombre de femmes dirigeantes dans le sport conformément à l'Agenda olympique 2020+5.

Mesures que les hommes peuvent prendre pour promouvoir l'égalité des sexes dans le sport

Lorsque les hommes participent volontairement à des programmes en faveur de l'intégration des femmes, 96 % des organisations constatent des progrès – contre seulement 30 % lorsque les hommes ne sont pas pleinement investis. Mais que signifie se mobiliser en faveur de l'égalité des sexes ?

Le premier webinaire proposé a expliqué le concept de cette alliance, les avantages que présente le fait de rallier des hommes à cette cause, ainsi que le rôle clé que ces alliés peuvent jouer pour parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans le sport. Les intervenants étaient Camilo Amado, président du CNO du Panama, ainsi que les membres du CIO William Blick, président du CNO ougandais, et Jean-Christophe Rolland, président de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron. Les trois hommes ont parlé de leur expérience en tant que défenseurs de la cause des femmes et présenté les mesures qu'ils avaient prises en tant qu'hommes et dirigeants pour parvenir à un meilleur équilibre au sein de leurs équipes.

Jean-Christophe Rolland a ainsi mis l'accent sur l'intérêt que présente la diversité : "Avoir des femmes et des profils différents au sein d'une équipe aidera l'organisation à prendre de meilleures décisions s'appuyant sur des approches différentes. Pour moi, c'est une magnifique opportunité."

William Blick a pour sa part mis l'accent sur la manière dont le développement des compétences a permis de créer un vivier de dirigeantes dans le sport : "En Ouganda, nous avons formé plus de 1 900 dirigeants sportifs depuis 2012, dont 800 sont des femmes. [...] Depuis, nous les soutenons, nous travaillons avec elles, nous les conseillons et nous leur donnons la possibilité d'agir, ce qui a amélioré le leadership."

Quant à Camilo Amado, il a souligné : "Si la représentation est trop inégale, vous devez faire en sorte d'intégrer des femmes, ce qui passe par la mise en place de quotas et la mise à disposition de postes." À ses yeux, la priorité doit être "l'éducation et la formation professionnelle" afin que ces postes soient occupés par les meilleures candidates qui soient.

Cliquez ici pour accéder à une rediffusion du webinaire.

Établir un plan d'action en faveur de l'égalité des sexes dans son organisation

Opérer un changement efficace au sein d'une organisation afin d'encourager l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion exige volonté, responsabilité et transparence. L'une des stratégies à adopter pour défendre ces principes consiste à créer un plan d'action comprenant des rôles, des responsabilités et des échéances clairement définis.

Le deuxième webinaire de la série a expliqué comment l'Union internationale de biathlon (IBU) et la Fédération Internationale de Hockey (FIH) avaient établi leur plan d'action en faveur de l'égalité des sexes. Les intervenantes étaient : la directrice du développement de l'IBU, le Dr Dagmara Gerasimuk, la présidente de la Fédération européenne de hockey et présidente du comité des femmes dans le sport de la FIH, Marijke Fleuren, et enfin la secrétaire du comité des femmes dans le sport de la FIH, Valérie Horyna.

Toutes trois ont souligné que l'étape la plus importante, quel que soit le plan d'action, était de "commencer tout simplement". "Ce n'est pas aussi difficile que l'on pourrait le croire. Il faut y mettre de la bonne volonté et accepter de coopérer, mais la mise en œuvre de telles stratégies présente des avantages et des bénéfices considérables", a indiqué le Dr Gerasimuk, qui a supervisé le développement de la stratégie de l'IBU en faveur de l'égalité des sexes pour la période 2021-2026, stratégie qui a été approuvée et publiée le 8 mars 2021 par la commission exécutive de l'IBU.

Quant à Marijke Fleuren, elle a tenu à souligner que s'il était "utile d'occuper un poste à responsabilités pour entamer le processus, chacun [avait] un rôle à jouer. Chacun peut faire la différence, [...] convaincre [les gens] que si nous travaillons ensemble, les décisions prises n'en seront que meilleures. Et qui refuserait de prendre de meilleures décisions ?"

Cliquez ici pour accéder à une rediffusion du webinaire et découvrir comment l'IBU et la FIH ont élaboré leur stratégie en faveur de l'égalité des sexes.

Initiatives visant à augmenter le nombre de femmes parmi les officiels techniques

S'inscrivant dans le droit fil du webinaire précédent organisé en septembre 2020, cette séance a présenté deux nouvelles études de cas consacrées aux mesures prises par l'Association internationale de surf (ISA) et par World Taekwondo pour augmenter le nombre d'officielles.

Le directeur exécutif de l'ISA, Robert Fasulo, et la responsable du développement du sport et des adhésions, Megan Burns, ont ouvert la séance par une présentation du programme de formation de l'ISA pour les femmes juges, lequel a été lancé fin 2020 avec pour objectif de multiplier le nombre de juges féminins au niveau mondial. Dépassant toutes les attentes, ce cours en ligne, donné par deux membres du jury de Tokyo 2020, le directeur technique de l'ISA, Erik Krammer, et la championne de longboard et juge agréée auprès de la FI, Tory Gilkerson, a réuni 127 femmes originaires de 34 pays.

La présidente de la Fédération britannique de taekwondo et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Beijing 2008, Sarah Stevenson, a ensuite expliqué comment World Taekwondo avait défini et mis en place une stratégie visant à garantir que la moitié de ses arbitres étaient des femmes, comme ce fut le cas à Rio en 2016, et comment cela était devenu une priorité au niveau national.

"Nous pouvons désormais mettre à l'honneur nos officielles techniques afin qu'elle soient une source d'inspiration pour les femmes", a déclaré Sarah Stevenson. "En tant qu'athlète à la retraite, j'aurais aimé que quelqu'un partage avec moi son expérience et me parle des opportunités qui allaient s'offrir à moi."

Cliquez ici pour accéder à une rediffusion du webinaire.

Restez connectés

Les participants sont invités à poursuivre leurs échanges via le groupe LinkedIn du CIO consacré à l'égalité entre hommes et femmes. Ce groupe comprend déjà quelque 1 200 membres partageant les mêmes idées et œuvrant pour l'égalité des sexes dans le sport.