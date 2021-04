Le Comité International Olympique (CIO) se joint aujourd'hui à l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) pour célébrer la Journée Franc Jeu et encourage le Mouvement olympique à promouvoir un sport propre.

Depuis 2014, la Journée Franc Jeu est célébrée chaque année en avril par l'AMA et la communauté mondiale antidopage. Cette Journée a pour vocation de sensibiliser les athlètes, les passionnés de sport et les parties prenantes à l'importance de protéger le sport propre.

Le CIO s'est joint à l'AMA pour encourager les athlètes à participer à la campagne lancée dans les médias sociaux #JournéeFrancJeu et à montrer leur engagement à jouer franc jeu sur leurs comptes. Les athlètes, mais aussi les organisations nationales et régionales antidopage, les fédérations sportives, les gouvernements, les organisateurs de grands événements et d'autres acteurs de la lutte contre le dopage partout dans le monde ont été invités à répondre à la question suivante, qui est le thème de la Journée de cette année : "Que signifie "jouer franc jeu" pour vous ?"

Protéger les athlètes intègres

Le Mouvement olympique consacre 260 millions d'USD à la lutte contre le dopage au cours d’une Olympiade, dont 136 millions d'USD proviennent directement du CIO.

Afin de protéger les athlètes intègres, le CIO a mis en œuvre plusieurs programmes et initiatives, tels qu'un programme complet de contrôles mené avant les Jeux, un programme à long terme visant à porter à 10 ans la durée de conservation des échantillons avant les Jeux, et la réanalyse des échantillons des précédentes éditions des Jeux.

Conformément à l'Agenda olympique 2020 qui appelait à la protection des athlètes intègres, le CIO a proposé de rendre la lutte contre le dopage indépendante des organisations sportives. Cela a conduit à la création de l'Agence de contrôles internationale (ITA), mise sur pied pour fournir des services de contrôle du dopage aux Fédérations Internationales (FI) et aux organisateurs de grands événements.

En janvier 2018, le CIO a affecté la somme de 30 millions d'USD à la création de l'ITA en tant que fondation de droit suisse, indépendante à but non lucratif. L'ITA a tenu la première réunion de son conseil de fondation le même mois.

Ces 30 millions faisaient partie d'un fonds de 60 millions d'USD alloués par le CIO à la protection des athlètes intègres à la suite de l'adoption de l'Agenda olympique 2020.

Cet investissement comprend également le soutien à la recherche, aux renseignements et aux enquêtes, ainsi qu'aux projets proposant de nouvelles approches scientifiques de la lutte contre le dopage et la conservation à long terme pour une nouvelle analyse.

Un vaste programme de contrôles du dopage préalables aux Jeux pour Tokyo

À un peu plus de 100 jours des Jeux de Tokyo 2020, le CIO souhaite réaffirmer l'importance de la lutte contre le dopage et travaille en étroite collaboration avec l'AMA et l'ITA pour permettre aux athlètes de concourir dans un environnement équitable et sûr à Tokyo.

Le programme antidopage le plus complet de l'histoire olympique mené avant les Jeux est mis en œuvre pour l'édition de Tokyo 2020. La force de ce programme réside dans le fait que la période de contrôle a commencé un an avant les Jeux, permettant ainsi d'examiner un groupe beaucoup plus large d'athlètes susceptibles de se qualifier. La compétence du CIO en matière de contrôles pour les Jeux Olympiques a également été étendue afin d'autoriser l'ITA à effectuer des contrôles hors compétition deux mois avant le début des Jeux, comblant ainsi toute lacune dans le cas où les athlètes ne seraient pas correctement contrôlés par leur organisation respective (organisation nationale antidopage ou FI).

En plus de fournir une assistance au programme antidopage qui sera coordonné par l'ITA pendant les Jeux, l'AMA s'assure également que le laboratoire accrédité de Tokyo sera prêt à relever le défi qui l'attend. Comme par le passé, un programme d'observateurs indépendants de l'AMA sera proposé à Tokyo pour suivre les activités antidopage des Jeux afin de garantir la mise en œuvre du programme antidopage le plus efficace possible.

Plateforme de cours en ligne pour la lutte contre le dopage

La coopération entre le CIO, l'AMA et l'ITA a également conduit à la création de cours éducatifs interactifs disponibles sur la plateforme d'éducation et d'apprentissage en matière de lutte contre le dopage (ADeL).

L'année dernière, à l'occasion des célébrations de la dernière année avant les Jeux de Tokyo 2020, un nouveau cours, intitulé "ADeL pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020", a été lancé à l'intention des athlètes et des entraîneurs désireux de participer aux Jeux Olympiques afin qu'ils comprennent les règles, les procédures et les exigences de la lutte contre le dopage pour Tokyo 2020.

Pour rappel, l'AMA et le CIO avaient déjà lancé le cours "ADeL pour les professionnels de la santé", lequel est obligatoire pour tous les professionnels du secteur médical participant aux Jeux.

Contrôles antidopage pendant la pandémie de COVID-19

Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le système antidopage, l'AMA a continué de superviser toutes les activités de contrôle.

L'Agence a notamment élaboré, avec la contribution de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), des lignes directrices afin d'aider la communauté antidopage et de permettre des prélèvements d'échantillons en toute sécurité pour les athlètes, le personnel médical et les autres personnes associées au processus de contrôle du dopage.

S'agissant des vaccins COVID-19, l'AMA a précisé sa position sur le sujet le 11 décembre 2020. L'Agence les recommande vivement et indique que, d'après les connaissances actuelles, ils n'induisent pas de méthodes ni ne contiennent de substances figurant sur la liste des interdictions ou pouvant interférer avec les analyses antidopage. L'AMA continue de suivre de près la situation et s'est engagée à communiquer au plus grand nombre sa position si celle-ci devait changer.