Lauréats 2021 des bourses de recherche pour doctorants et jeunes académiques

Dans le cadre du programme de bourses de recherche pour doctorants et jeunes académiques, le Centre d'Études Olympiques (CEO) a récompensé six projets de recherche sur la base de leur qualité académique et de leur lien avec les études olympiques.

Les candidats sélectionnés et leurs projets sont les suivants :

Jinsu BYUN (République de Corée)

Une étude de cas comparative de la gouvernance des organisations chargées de l'héritage post-olympique

University of Georgia (USA) Helene JORGENSEN (Norvège)

Une théorie fondée sur le développement personnel : promouvoir l'Olympisme auprès des athlètes de haut niveau

University of Alberta (Canada) Olivier Y. ROUQUETTE (Belgique)

L'influence de la réactivité perçue et du soutien à la compétence des autrui signifiants sur l’épanouissement et la performance des athlètes

Swansea University (Grande-Bretagne) Katelynn SLADE (USA)

De la compréhension des interactions difficiles entre l'entraîneur et l'athlète : la zone grise

Loughborough University (Grande-Bretagne) Robert SROKA (Canada)

Le village : un inventaire et une analyse des villages des athlètes au Royaume-Uni

University of Northumbria at Newcastle (Grande-Bretagne) Krista VAN SLINGERLAND (Canada)

Santé mentale, maladie mentale et performances sportives dans le sport de haut niveau canadien : quelle est la réalité à laquelle les athlètes sont confrontés alors qu'ils se préparent pour les Jeux Olympiques et Paralympiques reportés à 2021 en pleine pandémie de COVID-19 ?

University of Ottawa (Canada)

Les candidats retenus bénéficient d'une bourse qui leur permet de mener à bien leur travail de recherche et, le cas échéant, de consulter les collections du Centre d’Études Olympiques à Lausanne (Suisse). Les résultats de leurs recherches devront être soumis au CEO à la fin 2021.

30 candidats de 19 pays et des 5 continents ont postulé

Pour cette 22ème édition du programme, 20 candidatures ont été soumises par des étudiants postgradués actuellement candidats à un doctorat et 10 par des jeunes académiques.

Cadre général du programme

Le programme pour doctorants et jeunes académiques est l’un des deux programmes de recherche organisés par le CEO depuis 1999 et vise à soutenir la recherche universitaire liée à l’Olympisme. Il contribue à promouvoir les études olympiques au sein des universités en s’adressant à la prochaine génération de professeurs.

Quelle est la procédure de sélection ?

Les lauréats ont été sélectionnés par un comité composé d’experts reconnus pour la qualité de leurs recherches liées à l’Olympisme et/ou pour leur investissement personnel dans les études olympiques. Le comité de sélection pour l’édition 2021 était composé des membres suivants : Marion Keim (University of the Western Cape, Afrique du Sud), Sigmund Loland (Norwegian School of Sport Sciences, Norvège), Ana Maria Miragaya (Universidade Estàcio de Sà, Brésil), Hisashi Sanada (Tsukuba University, Japon), Benoît Seguin (University of Ottawa, Canada), Tracy Taylor (Victoria University, Australie), Thierry Zintz (Université Catholique de Louvain, Belgique), ainsi que de représentants du CEO.

Autres possibilités de recherche

Les enseignants universitaires, maîtres de conférences et autres chercheurs ayant obtenu leur doctorat et occupant actuellement une fonction universitaire/de chercheur couvrant la période de la bourse peuvent être candidats au Programme de bourses de recherche olympique avancée.

Son objectif est de promouvoir les recherches avancées sous l'angle des sciences humaines ou sociales menées par des chercheurs confirmés dans les domaines de recherche prioritaires définis chaque année par le CIO. Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations.

Le délai pour soumettre les candidatures à l’édition 2021/2022 du programme avancé est le 1er février 2021.

La liste complète des projets de recherche financés par le Centre d’Études Olympiques depuis la création de ses programmes de bourses en 1999 est disponible ici (en anglais uniquement). Organisée par thème, la liste met à disposition le texte intégral du projet si celui-ci est disponible.

Pour en savoir plus sur le Centre d’Études Olympiques, ses programmes et services, rendez-vous sur son site Internet ou écrivez à studies.centre@olympic.org. Pour découvrir les collections complètes du CEO, comprenant 35'000 publications et 1.5 km d’archives historiques, rendez-vous sur l’Olympic World Library.

Le Centre d’Études Olympiques fait partie de la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine et est la source de référence reconnue pour la connaissance olympique. Sa mission est de rendre le savoir olympique accessible, d’encourager la recherche universitaire et de soutenir la communauté académique engagée dans les études olympiques.