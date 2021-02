La nouvelle présidente de Tokyo 2020 chaleureusement accueillie par la commission exécutive du CIO

La nouvelle présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Mme Hashimoto Seiko, a été chaleureusement accueillie par la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) plus tôt dans la journée alors qu'elle se présentait officiellement et exposait ses priorités pour le comité d'organisation.

En souhaitant la bienvenue à la nouvelle présidente de Tokyo 2020 au nom de la commission exécutive, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Nous avons reçu la délégation de Tokyo 2020. Pour la première fois, celle-ci était placée sous la conduite de sa nouvelle présidente, Mme Hashimoto Seiko. Cette dernière a été accueillie très chaleureusement par tous les membres de la commission exécutive – en tant qu'olympienne, en tant que femme politique d'expérience et en tant qu'ancienne chef de mission. Sa nomination a été saluée par tous les membres de la commission exécutive et l'ensemble du Mouvement olympique."

"En présentant son rapport, elle a déjà pu démontrer qu'elle connaissait le dossier et qu'elle était au courant de tous les détails de l'organisation. Il s'agit donc d'une passation de pouvoir très transparente au sein du comité. Mme Hashimoto Seiko a souligné ses priorités stratégiques, lesquelles mettront l'accent sur la sécurité, l'égalité des sexes et l'héritage. Comme vous le savez, ces priorités s'inscrivent dans le droit fil de la vision pour ces Jeux, à savoir assurer une manifestation sûre et sécurisée pour tous, en parfaite adéquation avec l'Agenda olympique 2020."

Et de poursuivre : "Mme Hashimoto Seiko a également été très bien accueillie par le président de la commission de coordination du CIO pour Tokyo 2020, John Coates. Il convient aussi d'indiquer que la publication de la première version des playbooks a suscité de nombreuses réactions positives de la part des différents groupes de parties prenantes."

"Même écho reçu de Kirsty Coventry, présidente de la commission des athlètes du CIO et membre de la commission exécutive. Cette dernière a indiqué qu'une conférence téléphonique avait été organisée avec près de 150 représentants d'athlètes du monde entier. À cette occasion, il a aussi été question des playbooks. Mme Kirsty Coventry nous a informés que ces représentants des athlètes ont vraiment adhéré aux guides et avec leurs questions, ont également donné de très bons éléments pour les prochaines versions, qui, comme vous le savez, seront, par nature, plus spécifiques, notamment plus spécifiques à chaque sport."

Suite à ces commentaires positifs, John Coates, dans son rapport à la commission exécutive du CIO, a décrit les progrès en cours en vue de la publication de la deuxième version des playbooks. Ces progrès ont été grandement favorisés par la tenue, la semaine passée, d'une réunion de travail conjointe sur les mesures de lutte contre la COVID-19 entre Tokyo 2020, le CIO et le Comité International Paralympique (IPC).