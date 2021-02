La dynamique se poursuit en 2021 pour les futurs hôtes des Jeux

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a reçu aujourd’hui les rapports d'avancement sur chacune des prochaines éditions des Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse qui suivront les Jeux de Tokyo 2020 cet été. Ces rapports ont montré une fois de plus les progrès constants réalisés en 2021 malgré les défis auxquels le monde est actuellement confronté.

S’exprimant au sujet de Beijing 2022, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Il y a la célébration du compte à rebours J-365 le 4 février. Nous pouvons dire, déjà un an avant, que tous les sites [de compétition] sont prêts, que les préparatifs techniques sont excellents et que la Chine, comme vous le savez, prend actuellement des mesures et des restrictions très strictes, y compris en ce qui concerne la participation aux épreuves tests."

"Nous saluons et soutenons cette attitude, car nous constatons que, partout dans le monde, les mesures strictes de lutte contre la COVID-19 et les différentes formes de confinement donnent des résultats. Ces mesures efficaces réduisent le nombre d'infections, ce qui nous permet d'être encore plus confiants et optimistes pour le printemps et les Jeux cet été."

Le rapport de Paris 2024 a résumé le nouveau plan directeur des sites, adopté par le conseil d'administration de Paris 2024 lors de sa réunion à la fin de l'année dernière suite à l’approbation préalable du plan par le CIO. Les projets ont également été communiqués concernant la Semaine olympique et paralympique française, qui se déroulera du 1er au 6 février, tandis que la commission exécutive a félicité le comité d'organisation pour son emménagement dans son nouveau siège en Seine St-Denis, le département au nord de Paris qui accueillera la plupart des compétitions des Jeux en 2024.

À la suite d'une récente réunion des partenaires de livraison tenue entre le CIO, le Comité International Paralympique (IPC) et Milano Cortina 2026, les détails des prochaines activités de mobilisation du comité d'organisation ont été communiqués aux membres de la commission exécutive du CIO. Par ailleurs, les informations fournies par Los Angeles 2028 ont porté notamment sur le développement de l’organisation et l'acquisition de partenaires commerciaux.

Des rapports sur les prochaines éditions des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Gangwon en 2024 et à Dakar en 2026 ont également été présentés, les deux comités d’organisation poursuivant l'élaboration de leurs plans de livraison des Jeux dans les mois à venir. Le rapport sur Dakar 2026 a souligné notamment le soutien apporté aux Fédérations Internationales et aux Comités Nationaux Olympiques par le biais du programme éducatif Athlete365 des JOJ, tout en tirant parti des possibilités offertes par le report des Jeux.