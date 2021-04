Date 21 avr. 2021 Tags Actualités Olympiques, Actualités du CIO

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) s'est réunie aujourd'hui en mode virtuel et a discuté, entre autres, d'une proposition faite par le président Thomas Bach d'ajouter le mot "ensemble" précédé d'un tiret à la devise olympique "plus vite, plus haut, plus fort".

L'idée d'engager la discussion sur cet ajout a été émise lors de la 137e Session du CIO le mois dernier après la réélection du président Thomas Bach. La proposition se déclinerait ainsi en différentes langues :

Latin : "citius, altius, fortius - communis"

Anglais : “faster, higher, stronger – together”

Français : "plus vite, plus haut, plus fort - ensemble"

Allemand : "schneller, höher, stärker - gemeinsam".

La proposition a déjà reçu un énorme soutien, y compris de la part du Comité international Pierre de Coubertin.

La commission exécutive a approuvé l'idée, et les membres du CIO seront maintenant invités à faire part de leurs commentaires. En fonction du résultat de cette consultation, une proposition d'amendement à la Charte olympique pourrait être présentée à la Session du CIO prévue à Tokyo dans trois mois.

Changements de nationalité

Lors de sa réunion d'aujourd'hui, la commission exécutive du CIO a accepté deux demandes de changement de nationalité :

- M. Youssif Hemida - lutte - de la nationalité américaine à la nationalité égyptienne

- M. Khetik Tsabolov (Hetik Cabalov, selon le nouveau passeport serbe) - lutte - de la nationalité russe à la nationalité serbe.

La commission exécutive a accordé la dérogation demandée à la période d'attente de trois ans, après accord de la Fédération Internationale et des Comités Nationaux Olympiques (CNO) concernés, et ainsi confirmé l'admissibilité des athlètes à représenter le pays des CNO demandeurs aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, sous réserve de leur qualification.

Fédération internationale d'haltérophilie

La commission exécutive du CIO a été informée aujourd'hui des dernières mesures prises par le conseil exécutif de la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF) quant aux préparatifs en vue du prochain Congrès constitutionnel de l'IWF et au processus de consultation en cours autour du projet de constitution finalisé par la commission de réforme et de gouvernance en février 2021. La commission exécutive du CIO reconnaît l'importance d'un véritable engagement de l'IWF auprès de ses fédérations membres et de la communauté haltérophile dans son ensemble, afin de garantir l'approbation d'une constitution répondant aux normes les plus élevées en matière de bonne gouvernance. Ce processus, ainsi que les conclusions finales des enquêtes antidopage en cours menées par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) et l'Agence de contrôles internationale (ACI), continueront à être suivis de près par la commission exécutive du CIO.