La commission exécutive du CIO propose l'Agenda olympique 2020+5 comme feuille de route stratégique jusqu'en 2025

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a proposé une nouvelle feuille de route stratégique, l'Agenda olympique 2020+5, à la prochaine Session du CIO. Composé de 15 recommandations, ce document s'appuie sur les résultats de l'Agenda olympique 2020 et fera office de plan directeur pour le CIO et le Mouvement olympique au cours des cinq prochaines années. L'Agenda olympique 2020+5 sera soumis aux membres du CIO pour examen et adoption lors la 137e Session du CIO qui se tiendra en mars de cette année. Comme l'indique son titre – Agenda olympique 2020+5, cette nouvelle feuille de route succède à l'Agenda olympique 2020 et guidera l'action du CIO et du Mouvement olympique jusqu'en 2025.

L'Agenda olympique 2020+5 s'appuie sur les résultats de l'Agenda olympique 2020 qui, au cours des six années qui ont suivi son adoption en décembre 2014, a eu un profond impact. Il a consolidé le CIO et le Mouvement olympique en introduisant des changements visant à adapter les Jeux Olympiques au contexte futur, a sauvegardé les valeurs olympiques et a renforcé le rôle du sport dans la société. Ces réalisations ont jeté des bases solides pour l'avenir (voir le communiqué de presse du CIO du 11 décembre 2020 et le Rapport de clôture de l'Agenda olympique 2020).

Aujourd'hui, alors que le monde continue de lutter contre la crise sanitaire mondiale et ses conséquences pour la société dans son ensemble, le CIO et le Mouvement olympique doivent s'appuyer sur les succès de l'Agenda olympique 2020 et continuer à promouvoir le changement pour l'avenir.

Les 15 recommandations qui constituent l'Agenda olympique 2020+5 ont été élaborées dans le cadre d'un processus inclusif et collaboratif, sur la base des principales tendances susceptibles d'être déterminantes dans le monde de l'après-coronavirus, sans oublier les domaines où le sport et les valeurs de l'Olympisme peuvent jouer un rôle clé pour transformer les défis en opportunités.

Ces principales tendances sont les suivantes :

- la nécessité d'une plus grande solidarité au sein des sociétés et entre elles ;

- la croissance du numérique, tout en gardant présente à l'esprit la nécessité d'en étendre l'accès à tous ceux qui sont mal desservis à l'heure actuelle ;

- l'urgence de parvenir à un développement durable ;

- la demande croissante de crédibilité, aussi bien des organisations que des institutions ;

- et la nécessité de renforcer la résilience face aux conséquences financières et économiques qui résulteront de la pandémie de COVID-19 et qui influenceront la définition des priorités au sein des gouvernements et des entreprises.

Ces 15 recommandations, qui ont été établies sur la base de ces tendances, sont concrètes avec des livrables clés. Les recommandations invitent le CIO et le Mouvement olympique à :

- renforcer le caractère unique et l'universalité des Jeux Olympiques

- favoriser des Jeux Olympiques durables

- renforcer les droits et responsabilités des athlètes

- continuer à attirer les meilleurs athlètes

- renforcer davantage la sécurité du sport et la protection des athlètes intègres

- améliorer et promouvoir le parcours jusqu'aux Jeux Olympiques

- coordonner l'harmonisation du calendrier sportif

- développer l'engagement numérique auprès des citoyens

- encourager le développement des sports virtuels et s'engager davantage auprès des communautés de jeux vidéo

- renforcer le rôle du sport en tant que partenaire important pour la réalisation des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies

- renforcer le soutien apporté aux réfugiés et aux populations déplacées

- aller à la rencontre de nouveaux publics au-delà de la communauté olympique

- continuer à montrer l'exemple en matière de citoyenneté d'entreprise

- consolider le Mouvement olympique grâce à la bonne gouvernance

- créer des modèles innovants pour la génération de revenus

Commentant l'Agenda olympique 2020+5, le président du CIO, Thomas Bach, a expliqué : "Lorsque nous avons adopté l'Agenda olympique 2020 en 2014, nous l'avons fait sous l'adage "changer ou être changé". Cela reste vrai aujourd'hui. Le monde qui nous entoure continue d'évoluer. Rien n'illustre mieux cette situation que la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 et ses conséquences pour la société. Aussi difficiles que les circonstances puissent paraître à l'heure actuelle, si nous tirons les bonnes conclusions, nous pouvons les transformer en opportunités. Pour ce faire, nous devons nous pencher sans tarder sur cet environnement futur. Nous devons faire avancer l'Agenda olympique 2020. C'est pourquoi nous avons élaboré l'Agenda olympique 2020+5 et ses recommandations avec la commission exécutive du CIO et sur la base des réactions que nous avons reçues des parties prenantes suite aux messages Olympisme et coronavirus".

La commission exécutive du CIO a également finalisé le rapport de clôture de l'Agenda olympique 2020. Ce rapport reprend une à une les 40 recommandations de l'Agenda olympique 2020, décrit les différentes activités menées pour leur mise en œuvre, ainsi que leur impact sur le CIO et le Mouvement olympique.

La commission exécutive a conclu que 88 % des recommandations ont maintenant été réalisées. Cela représente une légère augmentation par rapport à décembre, lorsque la commission exécutive avait retenu la proportion de 85 % des recommandations réalisées. Cette augmentation montre que l'Agenda olympique 2020 est un processus continu. Les changements qu'il a introduits évoluent encore et continueront à l'avenir à produire leurs effets.

Le rapport de clôture de l'Agenda olympique 2020 sera également soumis à l'approbation finale de la Session du CIO en mars.

###

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

###

