Date 30 mars 2021 Tags Actualités Olympiques, Milano Cortina 2026

Ce choix fait suite à un vote public mondial organisé entre le 7 et le 25 mars 2021, lancé pour sélectionner l'un des deux motifs proposés. Un peu plus de 871 000 votes ont été exprimés dans 169 pays du monde entier, près de 75 % des participants ayant choisi "Futura" comme favori.

Sari Essayah, présidente de la commission de coordination du CIO pour Milano Cortina 2026, a déclaré à cet égard : "Félicitations à Milano Cortina 2026 pour son nouvel emblème. Influencé par les thèmes du sport, de la solidarité et de la durabilité, "Futura" illustre un motif dynamique et moderne qui reflète certaines des valeurs fondamentales de ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver."

Et de poursuivre : "La stratégie de Milano Cortina 2026 pour des Jeux centrés sur les personnes repose sur la conviction que nous sommes plus forts ensemble, ce qui se voit clairement dans la participation du grand public à ce processus décisionnel. La détermination à faire en sorte que l'Italie tombe sous le charme des Jeux et que le monde entier tombe sous le charme de l'Italie a été évidente tout au long de cette initiative mondiale. Nous sommes certains que cet attachement continuera de croître au cours des cinq prochaines années, inspiré par le motif unique de cet emblème."

L'emblème "Futura" trace le chiffre 26 en une seule ligne blanche comme de la glace, reflétant l'ambition de Milano Cortina 2026 de placer la durabilité et l'héritage au cœur de ses activités. Cette démarche s'appuie sur son engagement à utiliser essentiellement des sites et des infrastructures temporaires et existants, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone des Jeux et l'ambition de stimuler le développement économique dans le nord de l'Italie.

Le comité d'organisation était déterminé à exprimer le message de solidarité en utilisant un seul élément distinct pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Par conséquent, "Futura" a été adapté pour inclure les couleurs du spectaculaire phénomène de lumière naturelle que l'on peut souvent observer au-dessus des Dolomites, élargissant ainsi son accessibilité aux personnes malvoyantes.

L'emblème gagnant a été dévoilé lors d'un événement en ligne diffusé depuis le siège de Milano Cortina 2026 à Milan et le hall d'honneur du Comité National Olympique (CNO) d'Italie à Rome. Giovanni Malagò, président du CNO italien et de Milano Cortina 2026, et Vincenzo Novari, directeur général de Milano Cortina 2026, ont accueilli l'événement en compagnie de la nouvelle sous-secrétaire d'État aux Sports et sextuple championne olympique d'escrime, Valentina Vezzali. Des représentants des autorités et des parties prenantes des territoires directement concernés par les Jeux étaient également présents.