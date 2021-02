Jeux Olympiques d’Hiver de Beijing 2022 : Les choses que vous devez savoir

Les Jeux de Beijing 2022 afficheront à leur programme *15 disciplines dans sept sports *: biathlon, bobsleigh (dont le skeleton), curling, hockey sur glace, luge, patinage (dont le patinage artistique, le short-track, et le patinage de vitesse), et ski (dont le ski alpin, le ski de fond, le ski acrobatique, le combiné nordique, le saut à ski, et le snowboard).

Il y a 109 jeux de médailles à décerner, soit sept de plus qu’à PyeongChang 2018. De nouvelles épreuves seront à disputer en bobsleigh, short-track, ski acrobatique, saut à ski et snowboard.

Parmi celles-ci, le premier monobob féminin olympique (avec une seule personne dans le bobsleigh) au niveau sénior sera au rendez-vous, après ses succès aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer 2016 et Lausanne 2020. Les autres nouvelles épreuves au programme sont le big air en ski acrobatique, femme et homme, les sauts en ski acrobatique en équipe mixte, le saut à ski en équipe mixte, le relais de snowboard cross en équipe mixte, et le relais de short-track en équipe mixte.

The spectacular #BigAirShougang in the Shougang Park is built near the three furnaces of the former steel mill site. The #SnowboardBigAir and #FreeskiBigAir events will be hosted here in 2022. pic.twitter.com/fHR3FLhMjp

Les Jeux de Beijing seront les Jeux d’Hiver les plus égalitaires de l’histoire olympique, le quota des femmes de 41 % à PyeongChang passant désormais à 45 %.

Les stars de Beijing 2022 à ne pas manquer

Attendez-vous à ce que toutes les stars soient présentes à ces Jeux Olympiques. Pour la Chine, nation-hôte, les espoirs reposent sur les épaules de la skieuse acrobatique Gu Ailing Eileen, triple vainqueur de la Coupe du Monde FIS de Freeski et championne des JOJ de Lausanne, et de l’impressionnante équipe de short-track homme, emmenée par le champion olympique et recordman du monde du 500m Wu Dajing.

En biathlon, le Norvégien Johannes Thingnes Boe, champion olympique en titre du 20km, cherchera à prendre la place de son rival français à la retraite et légende du biathlon Martin Fourcade, quintuple champion olympique.

Getty Images

Après avoir été absents des derniers Jeux de PyeongChang, les joueurs de la National Hockey League devraient être de la partie à Beijing après un accord passé entre la ligue et l’association des joueurs. Même si la décision finale concernant la participation des joueurs NHL n’est pas encore entérinée par la Fédération Internationale de Hockey sur Glace et le CIO, le fait d’avoir les meilleurs joueurs du monde sur la glace devrait focaliser toute l’attention. Le Canada tentera de conserver sa couronne olympique chez les hommes, tandis que les États-Unis chercheront à décrocher leur premier titre depuis 1980.

Le patinage artistique sera une nouvelle fois l’une des compétitions les plus attendues dans le monde entier. Hanyu Yuzuru visera un troisième titre consécutif chez les hommes, un exploit qui n’a pas été réalisé depuis 1928. Il sera défier par le double champion du monde Nathan Chen.

Mikaela Shiffrin figure toujours parmi les meilleurs skieuses alpines de la planète qui devraient briller à Beijing. L’Américaine, toujours en quête du record d’Ingemar Stenmark de 86 victoires en Coupe du Monde, est d’ores et déjà double championne, après Sotchi et PyeongChang, et voudra ajouter des médaille d’or à sa collection.

Mikaela Shiffrin remains among the best of the alpine skiers who we can expect to see in Beijing. The American, who continues her chase of Ingemar Stenmark’s all-time World Cup record of 86 wins, is already a two-time champion from Sochi and PyeongChang, and will want to add more Olympic metal to her collection.

‘Go for gold, that’s the only tactic’@MikaelaShiffrin talks about her mental approach and in what events she’ll compete at the @cortina2021 World Championships.



Read more ➡️ https://t.co/YlvnvLWWcC @usskiteam @fisalpine pic.twitter.com/SsTnk3yVxv — Olympic Channel (@olympicchannel) February 2, 2021

Et la compatriote américaine de Shiffrin, Chloe Kim, la plus jeune championne olympique de l’histoire en snowboard après son sacre en Corée en 2018, prendra bien le départ du halfpipe.

Getty Images

Les sites olympiques de Beijing 2022

Alors que Beijing fera office de ville hôte des Jeux, la compétition se déroulera en fait sur trois pôles différents : un à Beijing même, un autre à Yanqing, dans le nord-ouest de la capitale, et un dernier à Zhangjiakou, à près de 200km de Beijing, mais accessible en une heure par le train à grande vitesse.

La Cérémonie d’Ouverture et la Cérémonie de Clôture se dérouleront toutes deux au Stade National, également connu comme le Nid d’Oiseau, qui était le principal stade olympique utilisé pour les Jeux Olympiques de Beijing 2008. Tous les événements sur glace se tiendront à Beijing, y compris sur les sites de 2008 comme le Centre Aquatique National (le ‘Water Cube’) pour le curling, le Palais Omnisport de la Capitale de Beijing pour le patinage artistique et le short-track, le Palais National Omnisport de Beijing et la Wukesong Arena pour le hockey sur glace.

#TransformTuesday It takes 6⃣️ hours for the Wukesong Sports Centre to transform from a basketball arena🏀 to an #IceHockey arena🏒️. As an #OlympicLegacy from 2008, local communities will get to enjoy the best of summer and winter sports. pic.twitter.com/FPIzs7noLE — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 19, 2021

Le patinage de vitesse se déroulera dans le nouvellement construit Anneau National de Patinage de Vitesse de Beijing, alors que les compétitions de snowboard et de freeski auront lieu sur un site temporaire situé à l’ouest du centre-ville de Beijing.

#TransformTuesday The Water Cube, legacy from #Beijing2008 will transform every year into the Ice Cube for #curling events. A video recorded in 2019 displays this amazing progress. #Beijing2022



Watch the full video ➡️ https://t.co/FH1FMpDRaL



Music by https://t.co/9THcmsvQpL pic.twitter.com/yEKzGb7FpD — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 12, 2021

Le ski alpin et les épreuves de glisse devraient se disputer dans la région montagneuse de Xiaohaituo à Yanqing, alors que les épreuves sur neige se tiendront à Zhangjiakou, dans la province d’Hebei.

The Yanqing Competition Zone, hosting #alpineskiing, #bobsleigh, #skeleton and #luge events in 2022. It has been designed to be able to make the best use of wind, solar power and water resources. Ensuring #Beijing2022 is clean and green.#Yanqing #Olympics pic.twitter.com/FJqTClYqqd — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 13, 2021

Le programme de Beijing 2022

La Cérémonie d’Ouverture est programmée le 4 février 2022, alors que la Cérémonie de Clôture doit se dérouler le 20 février 2022. La compétition commencera deux jours avant la Cérémonie d’Ouverture avec les tours préliminaires de curling.