Nous sommes à presque cent jours des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, lesquels doivent être une célébration de l'humanité, du courage et de la résilience. Reportés en raison de la pandémie de COVID-19, ces Jeux rassembleront des athlètes du monde entier, contribuant ainsi à réunir un monde meurtri.

Les organisateurs ont dû procéder à des ajustements majeurs afin d'accueillir les Jeux de manière à protéger la santé de tous. Mais certaines choses ne changeront pas : comme prévu dès le départ, les Jeux de Tokyo 2020 ont pour ambition d'utiliser leur portée et leur visibilité pour mettre en lumière des solutions permettant de créer un monde plus durable.

Une large coalition de partenaires, dont le Comité National Olympique du Japon, le gouvernement métropolitain de Tokyo, le gouvernement du Japon, les autorités locales concernées, les sponsors et autres partenaires de livraison, se sont mobilisés derrière le slogan : "Être mieux, ensemble – pour l'humanité et la planète".

"L'Olympisme repose sur l'idée que le sport peut nous aider à construire un monde meilleur", a déclaré John Coates, président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de Tokyo 2020. Et de poursuivre : "Dans un peu plus de trois mois, le monde entier aura les yeux rivés sur les Jeux de Tokyo 2020. Si notre priorité absolue est d'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs pour tous, c'est aussi l'occasion de sensibiliser le monde à la nécessité de vivre de manière plus durable et de montrer que les outils et les solutions pour y parvenir existent."

Mettre en avant des solutions pour la durabilité

Bon nombre des solutions proposées par Tokyo sont liées au développement d'une économie verte et circulaire. Les médailles des Jeux de Tokyo 2020 ont été fabriquées à partir de matières premières provenant d'appareils électroniques donnés par la population, tels que des téléphones portables. Grâce au partenaire olympique mondial P&G, les podiums pour la remise des médailles ont été fabriqués à partir de plastique recyclé. Le total des déchets plastiques collectés était équivalent à environ 400 000 bouteilles de détergents. De plus, la place du village olympique est construite avec du bois provenant des collectivités locales, lequel sera restitué après les Jeux pour être utilisé par la communauté.

Tokyo 2020

Le comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020 prévoit de réutiliser ou de recycler 65 % de ses déchets générés pendant les Jeux et de réduire la quantité de plastiques à usage unique utilisée. En tout, 99 % des biens et produits achetés pour les Jeux seront réutilisés ou recyclés.

Conformément aux objectifs du Japon en matière de réduction des émissions de carbone, Tokyo 2020 présentera des technologies sans carbone lors des Jeux et limitera ses propres émissions. Les sites utiliseront en outre de l'électricité renouvelable qui provient de la biomasse et de l'énergie solaire. Le partenaire olympique mondial Toyota fournira une large gamme de véhicules à émission zéro, y compris des véhicules électriques à pile à combustible et à hydrogène, pour la flotte olympique et paralympique. L'hydrogène propre – qui est largement salué comme une solution prometteuse de décarbonation – sera utilisé pour alimenter les torches et les vasques des relais. Un programme permettra notamment de compenser les émissions de carbone résiduelles, conformément à l'engagement pris par Tokyo 2020 d'organiser des Jeux neutres en carbone.

Optimiser les installations sportives

Afin de réduire les coûts et les émissions en limitant les travaux de construction, quelque 58 % des installations utilisées aux Jeux de Tokyo 2020 seront existantes ou temporaires. Cinq des sites existants de l'édition de Tokyo 2020 ont également été utilisés pour celle de Tokyo 1964, soulignant ainsi l'héritage durable des premiers Jeux Olympiques organisés au Japon : le stade national Yoyogi, le parc équestre, le Nippon Budokan, le port de plaisance d'Enoshima et le gymnase métropolitain de Tokyo.

Getty Images

Partenaire olympique mondial, Bridgestone fournit une technologie avancée de protection contre les tremblements de terre au centre des sports aquatiques de Tokyo et à l'Ariake Arena, sous la forme d'isolateurs sismiques à roulements en multi-caoutchouc. Après les Jeux, les paliers d'isolation sismique Bridgestone continueront à protéger les sites, qui accueilleront des événements nationaux et internationaux et serviront de zones culturelles et récréatives pour le public local.

Mobiliser la société

Afin de favoriser le changement positif, Tokyo 2020 a déjà enregistré près de 100 millions de participations à quelque 150 000 initiatives dans tout le pays. Les habitants ont fait don de leurs appareils électroniques usagés et de leurs déchets plastiques pour qu'ils soient recyclés en médailles et podiums olympiques. Dans le but de responsabiliser la jeunesse japonaise, les enfants des écoles primaires ont été invités à choisir les mascottes des Jeux de Tokyo 2020.

Les organisateurs des Jeux incitent la population japonaise à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Des programmes permettant de découvrir de jeunes talents sportifs et de les faire s'épanouir ont été mis en place.

Tokyo 2020

Dans tout le pays, le projet de journée du sport à l'école de Tokyo 2020 donne l'occasion aux élèves d'apprendre les différentes manières de faire du sport, ainsi que la signification des valeurs olympiques et paralympiques. Le programme "Let's 55 (Go-Go)" encourage le public à s'essayer à certains des 55 sports olympiques et paralympiques.

Lors des Jeux eux-mêmes, le comité d'organisation proposera un environnement adapté à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, notamment par l'élaboration des directives d'accessibilité de Tokyo 2020. Les huit nouveaux sites sportifs permanents construits pour les Jeux comprendront des installations favorisant l'accessibilité tels que des rampes et des places assises aménagées. Les normes d'accessibilité ont également été revues afin que les hôtels soient plus accessibles aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes âgées.

Promouvoir la culture et l'innovation

Tokyo profite de sa visibilité en tant que ville hôte des Jeux Olympiques pour présenter les innovations du pays et promouvoir la culture japonaise.

Parmi les innovations, citons des voitures sans conducteur, la reconnaissance faciale et des robots – développés par les partenaires olympiques mondiaux Toyota et Panasonic – pour aider à la traduction et à la gestion des bagages dans les aéroports.

Tokyo 2020

Alibaba, partenaire olympique mondial, a pour sa part travaillé de concert avec l'aéroport de Narita pour présenter de jeunes artistes japonais dans la "Alibaba Cloud Gallery", une série de grands écrans numériques installés le long de neuf passerelles dans l'aéroport. Le festival NIPPON de Tokyo 2020, qui se déroulera d'avril à septembre 2021, mettra également à l'honneur la culture japonaise dans le pays, mais aussi hors du Japon, grâce à divers programmes et activités culturels. Le Tokyo Tokyo FESTIVAL du gouvernement métropolitain de Tokyo, une série d'événements culturels, débute également en ce mois d'avril 2021 et durera six mois.