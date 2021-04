J-100 avant les Jeux de Tokyo 2020

Afin de marquer les 100 jours avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le comité d'organisation a dévoilé des anneaux olympiques géants au sommet du mont Takao, situé à Tokyo, ainsi que des statues des mascottes olympiques et paralympiques au siège du gouvernement métropolitain de Tokyo.

IOC

S'agissant de l'étape importante de ce jour, John Coates, président de la commission de coordination du Comité International Olympique pour les Jeux de Tokyo 2020, a déclaré : "Après les défis auxquels nous avons tous été confrontés ces derniers mois, dans 100 jours, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 seront une célébration de la solidarité, de l'unité de l'humanité dans toute sa diversité, et de la résilience. Ils montreront à quel point nous sommes plus forts, ensemble."

Et de poursuivre : "Nous voyons le peuple japonais afficher son soutien aux Jeux, au relais de la flamme olympique et aux porteurs de la flamme. Les passionnés de sport du monde entier attendent les Jeux avec impatience. Les athlètes effectuent leurs derniers préparatifs. Un travail sans relâche est par ailleurs mené en coulisses afin de garantir que ces Jeux seront sûrs et sécurisés pour tous les participants et les Japonais. Les athlètes se préparent. Tokyo se prépare. Dans 100 jours, le monde sera à nouveau réuni pour une célébration du sport. Nous nous réjouissons à l'idée de vivre ce moment véritablement historique."

Getty Images

En tant que ville olympique la mieux préparée de l'histoire, la priorité pour Tokyo au cours des prochaines semaines restera la planification des mesures de lutte contre la COVID-19. Un élément clé de cette approche sera la publication, dans le courant du mois, de la deuxième version des "playbooks" destinés aux diverses parties prenantes, à savoir les guides pratiques qui détailleront davantage les directives à suivre au moment des Jeux.

Avec plus de 65 % des athlètes désormais qualifiés pour les Jeux, il ne reste plus que quelques épreuves de qualification olympique. Certaines d'entre elles feront partie du programme final des épreuves tests qui se dérouleront sur les sites de Tokyo 2020 d'ici aux Jeux.

Tokyo 2020

La date d'aujourd'hui est importante car elle contribuera à renforcer l'enthousiasme au Japon et dans le reste du monde à l'approche des Jeux. Le relais de la flamme olympique est quant à lui bien accueilli partout où il passe. La flamme olympique poursuivra son périple pendant les 100 prochains jours à travers les 47 préfectures du pays avant de faire son entrée dans le stade olympique de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture le 23 juillet.