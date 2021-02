Le Comité International Olympique (CIO) prend note de la décision de Mori Yoshiro de quitter ses fonctions de président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Le CIO respecte pleinement la décision du président Mori de se retirer et en comprend les raisons. Dans le même temps, nous tenons à le remercier pour sa contribution exceptionnelle, au cours des dernières années, à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques reprogrammés de Tokyo 2020. Parmi ses nombreuses réalisations, le président Mori a contribué à faire de Tokyo la ville olympique la mieux préparée de tous les temps. Le CIO continuera à travailler main dans la main avec son successeur pour assurer la tenue, en toute sécurité, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021".

John Coates, président de la commission de coordination de Tokyo 2020, a déclaré pour sa part: "Tout au long de nos huit années de collaboration, le président Mori a été un dirigeant solide et efficace, à qui l'on pouvait toujours faire confiance pour trouver des solutions, même dans les circonstances les plus difficiles de la pandémie de COVID-19. La coopération avec le président Mori a été exceptionnelle. Je tiens à le remercier pour tout son soutien et son dévouement".

Le CIO reste plus que jamais déterminé à assurer la sécurité et le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Nous sommes fortement soutenus dans cette tâche par l'engagement inébranlable des gouvernements japonais et métropolitain de Tokyo, du Comité Olympique Japonais et du comité d'organisation. Le CIO est en outre encouragé par le fait que le directeur général, Muto Toshiro, assurera la continuité de l'organisation et de la livraison de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Le CIO a été informé et se félicite du fait que le comité d'organisation suivra la procédure établie afin de désigner le nouveau président.