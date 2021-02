Cette semaine, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 ont été mis à l'honneur durant la Global Sports Week (le Forum multi-pays pour le sport) organisée à Paris. Une séance spéciale baptisée "Senegal : Gateway to sports’ global future ?" (Le Sénégal : une passerelle vers l'avenir mondial du sport), diffusée en ligne et en direct depuis Dakar, a permis de faire découvrir la passion, le talent et le rayonnement du Sénégal sur le plan sportif à un public international averti.

Accompagné de plusieurs dirigeants du secteur sportif du pays, Ibrahima Wade, coordinateur général de Dakar 2026, a expliqué le rôle de catalyseur joué par les JOJ pour promouvoir l'autonomisation des jeunes, l'égalité des sexes et le développement du sport dans la région. Il a notamment présenté la version finale du plan d'édition des JOJ, un document complet qui regroupe tous les éléments essentiels à la livraison des premiers JOJ sur le continent africain en 2026. Sont ainsi cités le programme des compétitions par sport et par épreuve, le plan directeur des installations où se tiendront les épreuves sportives et les autres activités organisées, le budget et les finances, sans oublier la matrice des rôles et responsabilités.

Ainsi que l'a déclaré Ibrahima Wade : "La co-création du plan d'édition des JOJ de Dakar 2026 est allée au-delà de l'écriture des lignes et des pages. Elle a été l'occasion de discuter en toute transparence avec le CIO de ce que les JOJ sont et de la manière dont nous allions les livrer en tenant compte des réalités et du contexte sénégalais. Il en est ressorti une compréhension mutuelle des meilleurs moyens d'organiser une édition des JOJ à la hauteur des attentes. La dernière page, en fermant le plan d'édition, a ouvert la route à cette incroyable aventure que nous allons vivre tous ensemble."

Après avoir suivi la séance, le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi, a dit du plan d'édition : "Nous sommes fiers de ce que nous avons déjà accompli avec nos hôtes sénégalais. Le plan d'édition constitue notre document de référence commun, lequel explique la manière dont nous prévoyons de livrer les JOJ de Dakar 2026 tant du point de vue stratégique qu'opérationnel. Et d'ajouter : "Nous avons testé une nouvelle approche – la co-création – pour une nouvelle destination – le continent africain. Nous vivons une expérience fascinante, qui nous permet de proposer des idées novatrices et de rechercher des solutions intelligentes. Un modèle pour le Sénégal et les futurs hôtes !"

Le plan d'édition des JOJ de Dakar 2026 est une première en ce sens qu'il a été co-créé par les hôtes, le CIO et d'autres acteurs clés nationaux et internationaux ; il s'inspire de l'Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme du CIO. Dans ce contexte, l'équipe locale travaille en étroite coopération avec les équipes du CIO à l'établissement d'une feuille de route commune jusqu'aux Jeux et à l'élaboration de plusieurs concepts pour les plans et opérations des sites, tout en tirant parti du savoir existant et des systèmes mis en place lors des précédentes éditions des JOJ.

Cliquez ici pour consulter le résumé du plan d'édition des JOJ de Dakar 2026.

Pour rappel, le plan d'édition de Dakar avait été finalisé à l'été 2020, juste avant que ne soit prise la décision de reporter les JOJ de Dakar de 2022 à 2026 en raison de l'ampleur des défis que le CIO, les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales (FI) doivent relever sur le plan opérationnel à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les plans détaillés dans le document sont si solides que bon nombre d'entre eux resteront d'actualité et applicables jusqu'en 2026. Durant la séance organisée lors de la Global Sports Week, l'équipe de Dakar 2026 a expliqué comment elle entendait mettre à profit ces quatre années supplémentaires sur la base des progrès enregistrés jusqu'ici. Le comité d'organisation a ainsi renforcé sa collaboration avec le Mouvement olympique et diverses parties prenantes, collaboration qui jouera un rôle clé et permettra d'exploiter le temps supplémentaire accordé par le report des JOJ afin d'avoir un impact plus important au niveau local et à l'étranger. Les organisateurs de Paris 2024, l'Agence française de développement (AFD), plusieurs banques de développement, les CNO, les FI et de nombreux acteurs nationaux sont mobilisés afin de créer des opportunités s'alignant sur la vision de Dakar 2026, à savoir "unir la jeunesse et le sport et contribuer à la transformation du Sénégal, tout en étant une source d'inspiration pour l'Afrique". Grâce aux JOJ de 2026, un solide écosystème sportif est en train de voir le jour dans le pays.

Des investissements considérables sont d'ores et déjà réalisés en faveur de la jeunesse et du sport dans le cadre du Plan Sénégal Émergent élaboré par le gouvernement sénégalais, lequel définit la vision du pays jusqu'en 2035. Dakar 2026 entend non seulement placer le Sénégal sur la carte mondiale des événements sportifs internationaux, mais aussi mettre en valeur le meilleur de l'Afrique, ouvrant ainsi la voie à de futures initiatives sur le continent. Les compétitions sportives et autres activités seront organisées dans trois villes, mettant ainsi en exergue les multiples facettes du Sénégal : Dakar, la capitale historique ; Diamniadio, la ville nouvelle ; et Saly sur la côte avec sa beauté naturelle. En savoir plus ici sur les JOJ de Dakar 2026.