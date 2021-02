Le Comité International Olympique (CIO) se félicite vivement de la décision du conseil exécutif de Tokyo 2020 de nommer la septuple olympienne Hashimoto Seiko présidente du comité d’organisation de Tokyo 2020. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Hashimoto occupait les fonctions de ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et de ministre en charge de l’Émancipation des femmes et de l’Égalité des sexes au sein du gouvernement japonais.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas Bach : "Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à ma collègue olympienne Hashimoto Seiko pour sa nomination à la tête du comité d'organisation de Tokyo 2020. Grâce à sa formidable expérience des Jeux, cette médaillée olympique qui a participé à sept éditions des Jeux Olympiques – été et hiver confondus – et qui a dirigé la délégation olympique japonaise à plusieurs reprises était le choix idéal pour ce poste. Elle veillera à ce que durant les derniers mois de préparation, l'accent continue d'être mis sur l'expérience des athlètes, tout en assurant la planification des mesures de lutte contre la COVID-19."

Et de poursuivre : "Hashimoto Seiko peut s'appuyer sur sa riche expérience en tant que ministre et sur les nombreuses autres fonctions politiques qu'elle a occupées. Cette décision permettra d'assurer la sécurité et la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, en partenariat avec le comité d'organisation, le gouvernement japonais, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le CIO.

Avec la désignation d'une femme au poste de président, le comité d'organisation de Tokyo 2020 envoie également un message extrêmement fort pour ce qui est de l'égalité des sexes, l'un des thèmes abordés dans l'Agenda olympique 2020, le programme de réforme du CIO et du Mouvement olympique. Le CIO est prêt à aider le COJO et d'autres organisations à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés dans leurs sphères de responsabilité respectives."

John Coates, président de la commission de coordination du CIO pour Tokyo 2020, a confié pour sa part: "Nous travaillons en étroite coopération avec Hashimoto Seiko depuis qu'elle a été nommée ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je me réjouis d'étendre notre collaboration. Le comité d'organisation bénéficiera de son expérience olympique et politique."

Le CIO reste plus que jamais déterminé à assurer la sécurité et le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Nous sommes confortés dans notre résolution par l'engagement indéfectible du gouvernement japonais, du gouvernement métropolitain de Tokyo, du Comité National Olympique du Japon et du comité d'organisation.