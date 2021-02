Brisbane et le CNO australien invités à participer à un dialogue ciblé pour les Jeux Olympiques de 2032

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a décidé aujourd'hui de suivre la recommandation adressée par la commission de futur hôte pour les Jeux de l'Olympiade, laquelle préconise l'ouverture d'un dialogue ciblé pour les Jeux de la XXXVe Olympiade. Le CIO entamera ainsi des discussions approfondies avec le comité de Brisbane 2032 et le Comité National Olympique (CNO) australien sur leur capacité à accueillir les Jeux Olympiques de 2032.

Conformément à la nouvelle approche plus ciblée et plus souple adoptée par le CIO pour l'élection des futurs hôtes, les deux commissions de futurs hôtes (été et hiver) sont ouvertes en tout temps à un dialogue prospectif, permanent et sans engagement avec les parties intéressées et les Comités Nationaux Olympiques correspondants sur leur souhait d'organiser de futures éditions des Jeux. La commission de futur hôte a ainsi proposé aux parties intéressées engagées dans le dialogue permanent de présenter leur projet et d'en discuter lors de réunions tenues les 3, 8 et 9 février 2021. La commission s'est également entretenue avec les CNO qui ont choisi de ne pas prendre part au dialogue permanent à ce stade.

Comme indiqué lors de la présentation des rapports des commissions de futurs hôtes à la Session du CIO l'année dernière, le CIO se réjouit de tenir des discussions sans engagement avec un certain nombre de parties intéressées sur les futures possibilités d'accueil des Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) – certaines d'entre elles examinant simultanément la faisabilité d'organiser une édition d'été ou d'hiver, ou encore les JOJ. Il s'agit là d'une preuve supplémentaire de l'importance que revêtent les Jeux et les valeurs olympiques dans le monde incertain d'aujourd'hui.

La décision d'accélérer le processus a été prise précisément maintenant, au vu de l'incertitude qui règne à l'heure actuelle sur la planète et qui devrait se poursuivre même lorsque la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 aura pris fin. Le CIO envisage de tirer parti de la dynamique créée par l'excellent projet de Brisbane 2032 et du CNO australien, et d'apporter ainsi la stabilité aux Jeux Olympiques, aux athlètes, au CIO et à l'ensemble du Mouvement olympique.

La commission de futur hôte va maintenant entamer un dialogue ciblé avec le comité de Brisbane 2032 et le CNO australien, avant de présenter en temps voulu un rapport à la commission exécutive du CIO sur les résultats de ces discussions. Si toutes les conditions requises sont remplies, la commission exécutive pourra soumettre l'élection du futur hôte des Jeux de la XXXVe Olympiade à la Session du CIO. Si les discussions ne sont pas concluantes, Brisbane 2032 réintégrera le dialogue permanent.

Dans le même temps, la commission de futur hôte poursuivra le dialogue permanent avec les autres parties intéressées afin de les aider à développer leurs excellents projets, plein de promesses, que ce soit pour les Jeux Olympiques de 2032 si le dialogue ciblé avec Brisbane et le CNO australien n'aboutit pas, ou pour les Jeux Olympiques de 2036 ou de futurs événements olympiques.

Les principales raisons pour lesquelles le comité de Brisbane 2032 a été invité à participer au dialogue ciblé sont les suivantes :

- Le concept des Jeux très avancé, qui est en parfaite adéquation avec l'Agenda olympique 2020 et qui prévoit le recours à 80 / 90 % de sites existants ou temporaires ;

- Le plan directeur des sites, lequel a fait l'objet de discussions avec les Fédérations Internationales de sports et le Comité International Paralympique (IPC) ;

- Le niveau élevé d'expérience dans l'accueil de grands événements sportifs internationaux ;

- Les conditions météorologiques favorables aux athlètes en juillet et en août, et ce malgré les défis mondiaux actuels posés par les changements climatiques ;

- L'alignement du projet olympique proposé sur la stratégie à long terme de la région sud-est de l'État du Queensland ("SEQ City Deal", février 2019) afin d'améliorer les infrastructures de transport locales, intégrer les changements démographiques et promouvoir la croissance économique ;

- Les succès sportifs de l'Australie tout au long de l'histoire olympique moderne. Les derniers Jeux organisés en Océanie étaient ceux de Sydney en 2000, ce qui signifierait que l'événement reviendrait sur le continent 32 ans plus tard ;

- Les infrastructures de transport existantes et prévues ainsi que l'expérience dans la gestion de la circulation, lesquelles peuvent répondre de façon adéquate aux exigences des Jeux et ont été mises à profit avec succès pour les Jeux du Commonwealth en 2018 ;

- Le nombre de chambres d'hôtel existantes, lequel satisfait déjà aux exigences des Jeux ;

- Le solide soutien des trois niveaux du gouvernement, tel que réitéré à de multiples reprises par les plus hauts représentants de la ville de Brisbane, le conseil des maires du sud-est du Queensland, l'État du Queensland et le gouvernement fédéral ;

- Le solide soutien de la population et du secteur privé ;

- Les résultats élevés de l'Australie en ce qui concerne les indices de développement humain, en particulier ses grands progrès en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.

Pour l'analyse du projet de Brisbane, le CIO a également tenu compte des informations détaillées fournies par des sources tierces indépendantes, notamment la Banque mondiale, l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'autres agences onusiennes telles que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Consultez ici l'étude de faisabilité du CIO pour Brisbane 2032 dans son intégralité.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas Bach : "Selon le rapport précis établi par la commission de futur hôte, le projet de Brisbane 2032 est en parfaite adéquation avec l'Agenda olympique 2020 et les nouvelles recommandations de l'Agenda olympique 2020+5. Il prévoit des Jeux durables, lesquels se tiendraient dans le droit fil de la stratégie à long terme de la région et auraient principalement recours à des sites existants et temporaires. L'engagement de l'Australie et de l'Océanie dans les sports olympiques s'est remarquablement renforcé depuis les fantastiques Jeux Olympiques de Sydney 2000. C'est pourquoi le soutien apporté par la population au projet est si fort. Nous avons décidé de profiter de cette occasion pour faire passer nos discussions à l'étape suivante et évoquer le retour des Jeux en Australie 32 ans plus tard. Nous saluons ainsi les succès de l'équipe australienne et des autres athlètes du continent océanien aux Jeux Olympiques ces dernières décennies."

La présidente de la commission de futur hôte pour les Jeux de l'Olympiade, Kristin Kloster Aasen, a pour sa part ajouté : "Nous sommes ravis que la commission exécutive du CIO ait accepté la recommandation adressée par notre commission d'inviter le comité de Brisbane 2032 à participer au dialogue ciblé. La commission exécutive du CIO et la commission de futur hôte ont relevé les excellents progrès accomplis, la solidité du projet et les possibilités stratégiques que celui-ci offre au Mouvement olympique. Le projet remplit tous les critères pour passer à l'étape suivante."

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

