Les comités d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 et des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont tous deux présenté un rapport à la Session du CIO plus tôt dans la journée, décrivant leurs récents progrès et se concentrant sur les résultats importants à obtenir au cours des prochains mois.

Beijing 2022

Zhang Jiandong, vice-président exécutif du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, et Juan Antonio Samaranch, président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux Beijing 2022, ont tous deux informé la Session du CIO des progrès réalisés en Chine dans les préparatifs olympiques alors que Beijing s'apprête à organiser les Jeux d'hiver l'année prochaine.

Suite à l'achèvement des 12 sites de compétition fin 2020 comme prévu, Zhang Jiandong a expliqué que bon nombre de ces installations ont fait l'objet de tests ces dernières semaines. Il s'agissait d'activités de sports de neige organisées dans les zones de Yanqing et de Zhangjiakou du 16 au 26 février, couvrant 17 épreuves de sports olympiques d'hiver, trois épreuves de sports paralympiques d'hiver et 14 tests spéciaux. D'autres tests seront menés au début du mois d'avril pour les sports de glace. De plus, dix épreuves tests internationales et trois semaines d'entraînement internationales sont prévus entre octobre et décembre.

Le vice-président exécutif Zhang Jiandong a également souligné l'accent mis par le comité d'organisation de Beijing 2022 sur la sécurité pour les Jeux Olympiques d'hiver de l'année prochaine. La planification de mesures de lutte contre la COVID-19 reste une priorité pour la tenue des Jeux. Il a également été noté que des playbooks (guides pratiques) sont actuellement en cours d'élaboration pour les Jeux de Beijing 2022.

Paris 2024

Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, et le directeur général, Étienne Thobois, ont donné un aperçu des récents succès et des projets à venir de leur comité d'organisation, avec le soutien du président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de Paris 2024, Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.



Paris 2024 a informé de l'achèvement de sa première révision budgétaire pluriannuelle fin 2020. Reconnaissant l'importance de s'adapter à la crise sanitaire et économique mondiale, le comité d'organisation s'est engagé à respecter l'enveloppe budgétaire initiale de 3,9 milliards d'euros. L'approbation d'un nouveau plan directeur des sites, permettant de réduire le nombre de sites utilisés et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, a été l'un des principaux éléments de cette révision budgétaire.

Le comité d'organisation de Paris 2024 a également fait le point sur ses activités de mobilisation, lesquelles ont pour ambition de tirer parti d'une visibilité accrue offerte au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année et après le passage de témoin avec Tokyo 2020. Parmi les éléments clés, citons Le Club Paris 2024, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 adhérents, et le programme Terre de Jeux 2024, qui regroupe désormais 1 400 communautés actives dans toute la France.

Autre succès récent mis en avant par Paris 2024 : les activités organisées pendant la semaine olympique et paralympique en France au début de l'année. Il s'agissait d'introduire 30 minutes d'activité physique dans la journée scolaire, en faisant bouger plus de 500 000 enfants dans plus de 3 000 établissements, avec le soutien de plus de 200 athlètes.