Beijing 2022 - Dernière année avant les Jeux - Information aux médias

Le jeudi 4 février 2021 marquera le jour J-365 avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Le Comité International Olympique (CIO) a programmé toute une série d'activités pour célébrer cette date dans le cadre de la campagne sur la marque olympique #StrongerTogether (Plus forts ensemble), laquelle reconnaît le pouvoir qu'ont le sport, et les Jeux Olympiques en particulier, de rapprocher les peuples.

Les activités proposées seront numériques et axées sur la résilience et le courage des athlètes alors qu'ils se préparent pour les Jeux. Un événement sera par ailleurs organisé à Beijing pour fêter la dernière année avant l'ouverture des Jeux.

Les composantes du Mouvement olympique seront elles aussi actives dans les médias sociaux et numériques au cours des prochains jours, afin d'apporter leur appui aux athlètes qui se préparent pour les Jeux de Beijing 2022.

Le CIO invitera les athlètes olympiques du monde aux Jeux

La date de J-365 avant les Jeux est traditionnellement la date à laquelle le CIO invite officiellement les athlètes des Comités Nationaux Olympiques (CNO) à participer aux Jeux.

Un message vidéo dans lequel le président du CIO, Thomas Bach, invite à Beijing les CNO représentant tous les continents et les futurs hôtes des Jeux sera diffusé lors d'une émission retransmise à la télévision nationale chinoise à partir de 19h55 (heure locale).

Cette émission sera disponible sur Olympic Channel juste après sa diffusion en Chine.

Des photos des festivités organisées pour célébrer la dernière année avant les Jeux seront également mises à disposition sur Flickr par l'équipe en charge des relations médias du CIO.

Veuillez prendre contact avec le comité d'organisation des Jeux de Beijing 2022 pour de plus amples informations sur les diverses festivités en écrivant à : media@beijing2022.cn.

Communiqué vidéo

Le CIO remettra à tous les diffuseurs un communiqué vidéo (VNR).

Celui-ci comprendra : une interview (en anglais) du président du CIO, Thomas Bach, des séquences vidéo du président invitant les athlètes olympiques des CNO, des extraits de l'émission célébrant la dernière année avant les Jeux, des images d'archives des sports d'hiver de précédentes éditions des Jeux et bien plus encore.

Le VNR pourra être téléchargé gratuitement en qualité professionnelle et en qualité web. Un script et une liste des séquence filmées seront aussi disponibles.

Le VNR sera disponible via la IOC Newsroom et un lien donnant accès au communiqué vidéo sera envoyé par courriel aux abonnés.

L'utilisation de son contenu sera soumis aux Règles d’accès aux informations du CIO applicables aux célébrations de la dernière année avant les Jeux (en anglais uniquement).

Discussions et échanges avec les athlètes dans les médias sociaux

Des athlètes de sports d'hiver participeront à des discussions et à des échanges en ligne sur le compte Instagram @olympics du jeudi 4 février au samedi 20 février, soit la même période à laquelle auront lieu les Jeux en 2022.

Pour des informations sur les discussions en direct, rendez-vous sur OlympicChannel.com.

Qui plus est, des athlètes de sports d'hiver prendront les rênes du compte Instagram @olympics entre du jeudi 4 février au samedi 20 février. Ils donneront un aperçu de leurs programmes quotidiens et de leurs séances d'entraînement, ainsi que de leurs attentes pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

La promotion des dates auxquelles les athlètes prendront les commandes du compte Instagram @olympics se fera dès le 4 février via ce même compte.

Vidéo #StrongerTogether pour célébrer la dernière année avant les Jeux

Dans le cadre de la campagne sur la marque olympique #StrongerTogether (Plus forts ensemble), une vidéo présentant les athlètes en pleine préparation pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 célèbrera la dernière année avant la manifestation. Elle contiendra des images tournées par les athlètes eux-mêmes montrant leur préparation et leur persévérance, des moments emblématiques des Jeux passés et un aperçu de Beijing 2022. Diffusée le mercredi 3 février à 18h00 CET sur toutes les pages olympiques dans les médias sociaux, les plateformes et applications en ligne, la vidéo complète durera 90 secondes, avec d'autres versions de 15 et 30 secondes.

Un moteur à émoticônes spécial Jeux Olympiques d'hiver sur Twitter

Les utilisateurs de Twitter auront également leur propre moment emblématique des Jeux Olympiques d'hiver passés à partir du jeudi 4 février à 8h00 CET. En effet, lorsqu'ils tweeteront @Olympics en utilisant le hashtag #StrongerTogether et l'émoticône ❄, ils recevront une réponse automatique instantanée avec une vidéo surprise présentant un grand moment des Jeux Olympiques d'hiver.

Lentille personnalisée Jeux Olympiques d'hiver sur Snapchat

À compter du jeudi 4 février 8h00 CET, une lentille en réalité augmentée sera mise à la disposition des utilisateurs de Snapchat. Elle sera accessible en faisant une recherche @Olympics sur Snap Lenses. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de réagir aux petits clips de trois moments emblématiques de Jeux Olympiques d’hiver passés.

Les plus grands moments olympiques d'hiver sur Olympic Channel

Afin de célébrer la dernière année avant les Jeux de Beijing 2022, Olympic Channel diffusera les plus grands moments olympiques d'hiver. À partir du jeudi 4 février et jusqu'au samedi 20 février, Olympic Channel présentera une sélection des plus beaux moments et des performances les plus inspirantes des légendes du sport qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques d’hiver.

Qui plus est, des athlètes à l'instar d'Arianna Fontana (ITA, patinage de vitesse sur piste courte) relateront également leurs meilleurs souvenirs olympiques.

Le programme complet et les heures de diffusion sont disponibles ici.

Rencontre avec des athlètes de sports d'hiver grâce aux expériences en ligne avec des olympiens et des paralympiens

Les passionnés de sport désireux d'échanger avec les athlètes se préparamt pour les Jeux de Beijing 2022 peuvent le faire grâce aux expériences en ligne avec des olympiens et des paralympiens, lancées par le partenaire olympique mondial Airbnb et le Comité International Paralympique (IPC). Ces expériences offrent aux utilisateurs un nouveau moyen de profiter d'activités uniques – telles que des entraînements ou des séances de mentorat animés à distance par des olympiens et des paralympiens – et sont l'occasion pour les athlètes "hôtes" de partager leur passion, d'interagir avec leurs fans et de gagner un complément de revenus pendant la pandémie de COVID-19. Les athlètes de sports d'hiver qui proposent ces expériences seront mis en avant de façon à ce que les supporteurs puissent les encourager, s'entraîner avec eux ou découvrir en exclusivité leur préparation et leurs expériences olympiques.

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

