Le partenaire olympique mondial Atos a célébré la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix en lançant un nouveau défi virtuel qui vise à inciter ses employés à rester actifs, connectés et plus forts ensemble (#StrongerTogether) pendant la pandémie de COVID-19.

La Great Atos Global Expedition (GAGE) contribuera également à susciter l'enthousiasme avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en invitant les participants à parcourir virtuellement 2 021 km à travers le pays hôte, le Japon.

Ainsi que l’a déclaré le président du Comité International Olympique, Thomas Bach : "Notre mission consiste non seulement à assurer la célébration des Jeux Olympiques, mais aussi à encourager les modes de vie sains et l'accès universel au sport. Il est réjouissant de vous voir si nombreux à vous engager à atteindre virtuellement Tokyo par le biais de votre sport préféré et à être actifs avec vos collègues. Cette nouvelle initiative d'Atos est une excellente illustration de la manière dont nous pouvons faire entrer l'esprit olympique dans l'ère du numérique. L'esprit d'équipe exemplaire d'Atos et votre détermination feront de ce voyage une expérience fantastique, mais vous aideront aussi à être plus forts ensemble (#StrongerTogether"). Atos et le CIO œuvrent conjointement depuis plus de 30 ans. Ensemble, et dans un esprit de solidarité, nous pouvons accomplir beaucoup plus".

Dans le cadre de ce défi, des équipes de dix personnes au maximum auront quatre semaines pour parcourir ensemble la distance totale, les employés pouvant connecter leurs applications de suivi de course par GPS ou saisir leurs activités manuellement. Chaque fois qu'un membre de l'équipe effectue une course, une marche ou une autre activité, la distance parcourue sera ajoutée au total.

En plus d'encourager les employés à rester actifs, le défi GAGE leur permettra également de collecter des fonds pour des organisations caritatives par le biais du parrainage, tout en renforçant le lien social à un moment où de nombreux membres du personnel ne peuvent toujours pas se rendre sur leur lieu de travail habituel en raison de la pandémie.

Le défi virtuel verra tous les participants partir du stade Makomanai Sekisui Heim de Sapporo, qui a accueilli la cérémonie d'ouverture et les épreuves de patinage de vitesse des Jeux Olympiques de 1972. La famille, les amis et les collègues pourront alors suivre leurs progrès en ligne alors qu'ils parcourront virtuellement 2 021 km à travers le Japon, passant devant plusieurs sites emblématiques avant d'arriver au nouveau stade olympique de Tokyo, qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les épreuves d'athlétisme, pendant les Jeux de cet été.

Date Reitsema, directeur mondial de l'expérience des employés chez Atos, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir organiser cette première édition de la Great Atos Global Expedition. Dans la période sans précédent que nous traversons, il est plus que jamais essentiel de renforcer le lien entre les collègues d'Atos. Tout au long du mois de mai, nos employés s'inspireront mutuellement pour pratiquer une activité physique régulière tout en voyageant à travers le Japon, la ligne d'arrivée se situant à Tokyo, ville hôte des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. En participant à cette aventure, les employés d'Atos auront également l'occasion de collecter des fonds pour une organisation caritative de leur choix.''

Atos est l'un des principaux fournisseurs de technologies du Mouvement olympique depuis 1989, date à laquelle l'entreprise a commencé à fournir des services au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Barcelone 1992, et est devenu en 2001 le partenaire mondial du Mouvement olympique dans le domaine de la technologie de l'information. Depuis plus de 30 ans, Atos et le CIO font route ensemble pour faire entrer les Jeux Olympiques dans l'ère du numérique. En 2020, ce partenariat a été prolongé jusqu'en 2024.

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui a lieu chaque année le 6 avril, est une célébration annuelle du pouvoir du sport comme vecteur de changement social, de développement communautaire, de paix et de compréhension.