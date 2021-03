AliExpress récompense ses clients pour les défis lancés par Le Club Paris 2024

AliExpress, la plateforme de commerce électronique du partenaire olympique mondial Alibaba, affiche son engagement en faveur des Jeux Olympiques de Paris 2024 en récompensant ses clients pour leur participation aux défis lancés par Le Club Paris 2024.

Chaque mois jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Le Club Paris 2024 offre à ses membres la possibilité de relever des défis amusants, leur permettant de gagner des points pour prendre part à des tirages au sort et bénéficier de récompenses exclusives, telles que la participation à des expériences uniques avec des olympiens et des paralympiens.

Afin d'afficher son soutien à l'initiative et encourager encore davantage de personnes à relever les défis et à se mobiliser pour les Jeux de Paris 2024, AliExpress offre à tous ses clients la possibilité de gagner 500 points supplémentaires pour chaque défi, en utilisant le code spécial "AliExpressParis2024", ce qui leur donne encore plus de chances de remporter des prix.

Tout au long du mois de février de cette année, Le Club Paris 2024 a mis ses membres au défi de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour, avec 600 points à la clé pour celles et ceux qui réussissaient à accomplir cette tâche. Deux gagnants ont été sélectionnés pour participer à une expérience de sport d'aventure en mars avec des athlètes olympiques et paralympiques.

🏃 Challenge de février : Bouger 30 minutes par jour !



⁉️ Cumule 600 points #ClubParis2024 avant fin février



🎁 Partage un séjour exceptionnel avec l'asso @CL_Autres en compagnie de 5 personnes en situation de handicap et 5 médaillés olympiques



👉 https://t.co/SHovZoboop pic.twitter.com/p61bzXyIel — Paris 2024 (@Paris2024) February 9, 2021

"Nous sommes vraiment ravis de notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, lequel vise à promouvoir les valeurs sportives auxquelles nous sommes particulièrement attachés chez AliExpress", a expliqué Christina Lu, responsable du marketing d'AliExpress. Et d'ajouter : "Les bienfaits de la pratique sportive ne sont plus à démontrer et nous espérons que notre collaboration avec Le Club Paris 2024 donnera envie au public de pratiquer une activité physique de manière régulière."

Pour rappel, en janvier 2017, le groupe Alibaba et le CIO ont conclu un partenariat historique à long terme. En tant que partenaire officiel pour les services cloud et le commerce en ligne jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028, Alibaba s'est engagé à aider le CIO à transformer la façon dont les fans interagissent avec les Jeux tout au long de l'année et à améliorer la technologie de l'informatique en nuage et l'expérience des spectateurs du plus grand événement sportif à l'ère du numérique.

La plateforme AliExpress est utilisée dans plus de 200 pays et fonctionne dans 18 langues, ce qui lui donne la possibilité d'intéresser des millions de fans aux Jeux Olympiques et d'assurer la promotion du pouvoir du sport dans le monde entier.