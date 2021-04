Le partenaire olympique mondial Airbnb, en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative qui offrira aux athlètes d'élite, aux olympiens et aux paralympiens des crédits d'hébergement Airbnb.

Au cours des huit prochaines années, le programme de subventions de voyage pour les athlètes offrira à un maximum de 500 athlètes par an un crédit Airbnb de 2 000 USD à utiliser pour les frais d'hébergement liés à leur carrière sportive.

Kirsty Coventry, présidente de la commission des athlètes du CIO, a déclaré : "Les athlètes représentent le cœur du Mouvement olympique, et nous travaillons avec toutes les parties prenantes pour les soutenir à chaque étape de leur carrière. En plus du financement et des projets proposés grâce au programme mondial TOP et à la Solidarité Olympique, nous travaillons avec les partenaires TOP pour élaborer des programmes innovants de soutien aux athlètes. Nous sommes très fiers d'avoir proposé, avec Airbnb, le programme "Expériences avec des olympiens et des paralympiens" et maintenant les nouvelles subventions de voyage. Grâce à ces deux initiatives, les athlètes ont la possibilité de générer leurs propres revenus et de bénéficier directement du partenariat d'Airbnb avec le Mouvement olympique."

Le CIO et Airbnb ont annoncé en 2019 un partenariat sur neuf ans, couvrant cinq éditions des Jeux Olympiques. Toutes les initiatives du CIO lancées conjointement avec Airbnb sont conformes aux nouvelles recommandations de l'Agenda olympique 2020+5, qui appellent le CIO à continuer à élaborer des plateformes et des programmes bénéficiant directement aux athlètes. Airbnb et le CIO ont, à ce jour, alloué un total de 40 millions d'USD pour soutenir directement les athlètes.

Ce soutien vient s'ajouter aux 5 milliards d'USD que le CIO distribue pendant l'actuelle Olympiade au profit des athlètes en soutenant les comités d'organisation et des organismes sportifs du monde entier.

"Notre travail avec le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique est axé sur un soutien aux athlètes individuels, qui sont au centre du Mouvement olympique et paralympique", a déclaré Catherine Powell, responsable de l'hébergement chez Airbnb. "Avec des milliers d'athlètes qui utilisent déjà Airbnb pour leurs déplacements liés aux entraînements, aux qualifications et aux compétitions, ce nouveau programme apportera un précieux soutien économique supplémentaire."

Parmi les initiatives bénéficiant directement aux athlètes dans le cadre du partenariat du CIO avec Airbnb figure le programme "Expériences avec des olympiens et des paralympiens", lancé en 2020, qui donne aux athlètes un moyen de générer des revenus directs, soulignant les efforts du CIO pour soutenir ces derniers et les placer au cœur du Mouvement olympique, tout en les rapprochant de leurs fans comme jamais auparavant.

En tant que l'un des plus grands programmes de soutien à long terme aux athlètes lancés par le CIO en collaboration avec un partenaire olympique mondial, la plateforme "Expériences" permet aux athlètes hôtes de générer des revenus tout en promouvant leur sport et en partageant leurs passions avec des invités du monde entier. La plateforme a également accueilli en juillet 2020 un festival virtuel de cinq jours, lequel a vu plus de 200 athlètes proposer des expériences qui ont contribué à diffuser l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques après le report de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Le soutien d'Airbnb aux athlètes s'étend également au-delà de ces programmes. Comme annoncé lors du lancement du partenariat olympique mondial, le CIO mettra des capacités d’hébergement Airbnb, équivalentes à une valeur globale d'au moins 28 millions d'USD, à la disposition des athlètes présents lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour leurs séjours liés aux entraînements et aux compétitions.

Les subventions de voyage Airbnb pour 2021 peuvent désormais être demandées par tous les athlètes d'élite, olympiens, paralympiens et espoirs sur www.airbnb.com/athletetravelgrant, et ce jusqu’au 14 mai 2021 à 23h59 PDT (heure du Pacifique). Chaque année, le CIO sélectionnera jusqu'à 500 candidats sur la base de la déclaration personnelle fournie dans la demande de chaque personne. La situation géographique et le sport des candidats seront également pris en considération afin de garantir la diversité des bénéficiaires. Enfin, la préférence sera donnée aux boursiers de la Solidarité Olympique. Des conditions générales s'appliquent.

Cette initiative conjointe s'ajoute au nombre croissant d'avantages directs que le CIO peut offrir à la communauté des athlètes par le biais de sa plateforme d'échange avec ces derniers Athlete365. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la page https://www.olympic.org/athlete365/airbnb-athlete-travel-grant/.