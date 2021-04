Actualités Olympiques 29/03/2021

Activités du CIO

Président

Suite à la conclusion de nos partenaires japonais de ne pas autoriser de spectateurs étrangers aux Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 cet été, et et selon l'exigence du gouvernement japonais d'une réduction très importante du nombre de participants accrédités, la commission exécutive (CE) du CIO a pris un certain nombre de décisions lors de sa réunion à distance le 26 mars. Afin de se conformer à ces conclusions et demandes, la CE du CIO a décidé de n'accorder une accréditation qu'aux seules personnes qui occupent des fonctions essentielles et opérationnelles. Les membres du CIO, en tant qu'instance décisionnaire ultime du CIO, exercent de telles fonctions et assisteront aux Jeux. Toutefois, la CE du CIO a annulé ou allégé un certain nombre de programmes, parmi lesquels le programme des invités du CIO et les invitations adressées aux athlètes olympiques de légende. Par ailleurs, aucune accréditation ne sera accordée aux accompagnants, et ce quelle que soit la catégorie d'accréditation. Lire communiqué complet ici.

European Union, 2021

Le 24 mars, le président du CIO était à Bruxelles (Belgique) pour une série de réunions avec les principaux dirigeants de l'Union européenne, dont Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Accompagné du directeur général du CIO, Christophe De Kepper, il a discuté avec Mme von der Leyen de plusieurs sujets, notamment du modèle sportif européen fondé sur les valeurs et la solidarité et de sa contribution à la société européenne. Ils ont également parlé des prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020 cet été et des autres éditions olympiques à venir, dont deux, les Jeux Olympiques Paris 2024 et les Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 2026, auront lieu en Europe. Le président Thomas Bach a informé la présidente de la Commission européenne des mesures très strictes de lutte contre la COVID-19 qui seront mises en œuvre avant et pendant les Jeux Olympiques Tokyo 2020, ainsi que de la politique générale du CIO en matière de vaccination des participants. À cet égard, le président du CIO a également indiqué que de nombreuses délégations olympiques avaient déjà été vaccinées et que d'autres avaient reçu des engagements de la part de leurs gouvernements, conformément à leurs stratégies nationales de vaccination.

Le président Thomas Bach a également rencontré le commissaire européen pour le marché intérieur, Thierry Breton, lequel est en charge du programme européen de vaccination. Ce dernier a informé le président du CIO de la stratégie de vaccination de l'Union européenne et de la disponibilité croissante des vaccins dans les mois à venir.

Avec la commissaire européenne en charge de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, Mariya Gabriel, la discussion a porté principalement sur le modèle sportif européen, qui est pleinement soutenu par la commissaire. Cette dernière a souligné que ce modèle devrait être pleinement reflété dans le plan de travail de l'UE pour le sport pour la période 2021 à 2024. Les réformes de l'Agenda olympique 2020+5, récemment approuvées par la 137e Session du CIO, ont également occupé une part importante de la conversation.

Avec Margarítis Schinás, vice-président de la Commission européenne, le président et le directeur général du CIO ont également discuté du modèle sportif européen et de la prochaine conférence sur l'avenir de l'Europe. Le vice-président de la Commission européenne a exprimé son soutien total au modèle sportif européen fondé sur les valeurs et la solidarité.

Le président Thomas Bach et le directeur général Christophe De Kepper ont également rencontré Michel Barnier, ancien chef du groupe de travail sur les relations avec le Royaume-Uni de la Commission européenne, lequel est membre de la commission du CIO pour la durabilité et l'héritage et fut coprésident du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver Albertville 1992. Les trois hommes ont discuté en profondeur des aspects de durabilité et d'héritage de l'organisation des Jeux Olympiques ainsi que du modèle sportif européen dont M. Barnier est un fervent promoteur.

À l’occasion du coup d’envoi du relais de la flamme olympique au Japon le 25 mars, le président Thomas Bach a adressé toutes les félicitations du CIO au comité d'organisation de Tokyo 2020 et à la population japonaise pour ce succès, et a déclaré : "S'inspirant des valeurs olympiques de paix et de solidarité, le relais de la flamme olympique diffusera le message des Jeux de Tokyo 2020, 'L'espoir éclaire notre chemin', au Japon et partout ailleurs dans le monde. Il permettra également de prendre toute la mesure des défis auxquels la société a été confrontée depuis un an, rappelant ainsi l'importance de l'unité et de la solidarité pour l'humanité et montrant que nous ne pouvons être plus forts qu'ensemble." Communiqué complet ici. (voir aussi sous la section ‘comités d’organisation des Jeux Olympiques’)

Le président Bach a tenu des consultations téléphoniques avec les CNO et les FI des sports olympiques d'été et d’hiver. Ils ont discuté de l’Agenda olympique 2020+5 et des derniers développements concernant les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 ont également été évoqués.

Une consultation téléphonique fructueuse a également eu lieu avec les représentants des athlètes au cours de laquelle ils ont évoqué les 15 recommandations qui constituent l’Agenda olympique 2020+5 et la manière dont elles affecteront les athlètes. Ils ont également parlé des prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020 et des Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022.

Lors d’une conférence vidéo, le président Thomas Bach et le président de l'Association des Fédérations Internationales des sports olympiques d'été (ASOIF), Francesco Ricci-Bitti, ont discuté des prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020 et de la situation des FI.

Le président du CIO et le membre de la CE, Ivo Ferriani, qui est également président de la Fédération Internationale de Bobsleigh et Skeleton (IBSF), ont évoqué divers sujets olympiques ainsi que les prochains Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022.

De même, le président Bach a discuté d’un certain nombre de questions olympiques avec le membre du CIO, Uğur Erdener, et en particulier concernant la commission médicale et scientifique du CIO.

CIO / Greg Martin

Dans le cadre de l’engagement du CIO en faveur du développement durable, le président a reçu le nouveau véhicule à pile à combustible zéro émission, la ‘Mirai’ de Toyota, partenaire olympique mondial, en présence de Christian Kûnstler, directeur général de Toyota Suisse. Une station de production et de ravitaillement en hydrogène, alimentée par des énergies renouvelables, fournit de l'hydrogène à la flotte de véhicules du CIO depuis décembre 2019.

fédérations Internationales

FI été

Pour la toute première fois de son histoire, World Athletics fait appel à l’ensemble de la communauté internationale de l’athlétisme, en lançant un Grand débat (‘Global Conversation’) sur l’avenir de l’athlétisme. World Athletics s’est fixé pour objectif d’élaborer un Plan mondial pour l’Athlétisme 2022-2030, en concertation avec ses Fédérations membres et d’autres acteurs clés, notamment les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les fans, les écoles, les directeurs de meeting, les partenaires et les médias. Le Plan mondial constituera un document clé pour toutes les parties prenantes de l’athlétisme et établira une feuille de route pour la croissance et le développement de l’athlétisme jusqu’en 2030. Détails complets ici.

1996/Kishimoto/IOC

Le judoka japonais Toshihiko Koga (photo), champion olympique et triple champion du monde, est décédé le 24 mars à l’âge de 53 ans. Il avait participé à trois éditions de Jeux Olympiques (Séoul 1988, Barcelone 1992 et Atlanta 1996). À Barcelone, il avait remporté la médaille d’or puis à Atlanta la médaille d’argent. Il était également triple champion du monde (1989, 1991 et 1995). Toshihiko Koga était reconnu par le monde du judo pour sa créativité côté techniques, avec son légendaire ippon-seoi-nage (projections d'épaule par un côté), son morote-seoi-nage à une main et son sode-tsuri-komi-goshi en garde inversée. Lire nouvelle sur le site de la Fédération Internationale de Judo (IJF).

Le 24 mars, World Triathlon a lancé le programme 2021 de bourses pour athlètes. Ce programme vise à identifier et à fournir un soutien, des ressources et une expertise aux athlètes des fédérations nationales de pays émergents ou en développement et aux besoins importants, afin de les aider à concourir aux niveaux continental et mondial pendant la période de qualification olympique et également de les aider à se préparer et à se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques et au-delà. Les athlètes seront principalement issus des classements des moins de 23 ans et de l’élite, mais les athlètes juniors peuvent également être considérés comme faisant partie de la prochaine génération. Infos complètes ici.

ComitÉs Nationaux Olympiques

CNO espagnol

Le siège du CNO espagnol a récemment accueilli les nouveaux athlètes boursiers de l’Université San Antonio de Murcia (UCAM). Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez, le président du CNO, Alejandro Blanco, et le président de l’UCAM, José Luis Mendoza, étaient présents pour accueillir les 37 nouveaux boursiers. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le CNO a lancé une nouvelle initiative baptisée "Sur la route de l’Olympe : passé et présent, construisons l’avenir" ("Camino al Olimpo: pasado y presente, construyendo futuro") qui verra des médaillés olympiques et des athlètes qui rêvent de le devenir à Tokyo se rencontrer au siège du CNO. Cette initiative propose tous les 15 jours, sept événements (le premier a eu lieu le 25 mars) au cours desquels d'anciens athlètes, à travers leurs témoignages et expériences, encourageront et soutiendront les athlètes déjà qualifiés pour Tokyo 2020. Détails complets ici.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a lancé les inscriptions au programme pilote Team USA Athlete Marketing Platform, qui s'appuie sur l'engagement de l'USOPC à promouvoir l'autonomisation et le potentiel des athlètes de l'équipe américaine, à l’issue d’un processus réfléchi de consultation avec les athlètes, les fédérations nationales, les partenaires et les agents. Le programme opt-in, adapté aux mobiles est le premier du genre et relie les athlètes directement avec les sponsors et détenteurs de licence de Team USA. Il offre également aux athlètes des opportunités supplémentaires pour générer des revenus et de l’exposition marketing, ainsi que des pistes pour élever leur voix, leur sport et leur marque personnelle au cours d’une période sans précédent de six mois entre les Jeux Olympiques Tokyo 2020 et les Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022. Au cours des prochaines semaines, les athlètes de Team USA, les fédérations nationales et les partenaires seront intégrés à la plate-forme et le projet pilote sera officiellement lancé en avril. Plus d'infos sur www.teamusa.org.

CNO de Hong Kong, Chine

Timothy Tsun Ting Fok, membre du CIO et président du CNO de Hong Kong, Chine a signé une lettre reconnaissant l'Association des olympiens de Hong Kong et attester que les deux organisations travaillent en coopération pour soutenir et promouvoir l'Olympisme et les valeurs fondamentales inscrites dans la Charte Olympique. Plus d’infos sur www.hkolympic.org.

Le CNO hongrois a annoncé que de grands événements sportifs internationaux cruciaux pour la qualification olympique pour les Jeux de Tokyo 2020 dans plusieurs sports ont été organisés avec succès en Hongrie au cours des dernières semaines. Ces événements concernaient l'escrime, le handball, la lutte et le pentathlon moderne. Plus de détails ici.

1964/Kishimoto/IOC

Kiyoko Ono, médaillée olympique de gymnastique et ancienne vice-présidente du CNO japonais, est décédée mi-mars à l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse du quintuple champion olympique Takashi Ono. Après avoir participé aux Jeux Olympiques Rome 1960, elle remporte quatre ans plus tard la médaille de bronze par équipes aux Jeux Olympiques Tokyo 1964 (photo). Cette médaille reste la seule médaille olympique jamais remportée par les gymnastes féminines du pays. Après sa retraite sportive, Kiyoko Ono s'est investie dans les instances dirigeantes. En 1986, elle a été élue à la Chambre des conseillers. En 2003, elle est devenue la première femme à diriger la commission nationale de sécurité publique et fut aussi la première femme vice-présidente du CNO japonais. En 2016, Kiyoko Ono recevait l’Ordre olympique en reconnaissance de sa contribution au Mouvement olympique.

CNO de Sao Tomé-et-Principe

Le CNO de São Tomé-et-Principe a organisé, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Entreprenariat, le premier Forum national du sport du 10 au 12 mars. Le Premier ministre a présidé la cérémonie d’ouverture en présence entre autres du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, du ministre du Tourisme et de la Culture, de la présidente du CNO du Cap-Vert, de représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de fédérations nationales, d’enseignants en éducation physique. Parmi les thèmes abordés lors du Forum, figurent le sport scolaire, communautaire et militaire, l'Olympisme et l'éducation olympique, le tourisme et la durabilité environnementale dans le sport, le financement du sport, et l'élite et la haute performance. Sur la base des recommandations du Forum, São Tomé-et-Principe élaborera, par le biais d'une équipe multisectorielle qui sera créée à cet effet, un plan stratégique pour le développement du sport dans tout le pays sur deux olympiades soit de 2021 à 2028.

Comités d’organisation des Jeux Olympiques

Tokyo 2020

Tokyo 2020

Le relais de la flamme olympique a débuté le 25 mars à Fukushima, au Japon. Le départ du relais a donné le coup d’envoi du voyage de la flamme olympique à travers les 47 préfectures japonaises, avant son arrivée à Tokyo pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020 le 23 juillet prochain. Le voyage de la flamme a commencé dans le centre d'entraînement national de football J-Village à Naraha, Fukushima (photo). Les membres de l'équipe de football Nadeshiko Japan qui avaient remporté la Coupe du monde de football féminin de la FIFA en 2011 ont été les premières relayeuses. Elles ont ensuite transmis la flamme à Owada Asato, 16 ans, originaire de Fukushima. La flamme va maintenant poursuivre son périple, traversant 859 municipalités japonaises, jusqu'à sa destination finale – le stade olympique de Tokyo. Communiqué complet ici.

Organisations reconnues

Le Comité des sportifs de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a tenu mi-mars sa première réunion de 2021, par vidéoconférence et dirigée par son président, Ben Sandford. Les membres ont été informés par le président de l’AMA, Witold Bańka, et le directeur général, Olivier Niggli, des divers enjeux actuels, comme l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les programmes antidopage dans le monde. Parmi les autres sujets abordés, figuraient la représentation des sportifs et les réformes de la gouvernance de l’AMA en cours, le développement potentiel d’un plan stratégique pour le Comité, les prochaines étapes possibles pour le Comité concernant un examen des droits humains dans le cadre de la lutte contre le dopage, et un certain nombre d’initiatives de sportifs en matière d’information et de mobilisation. Plus d’infos ici.

CIJM

Le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) a annoncé que le comité d’organisation des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran, a choisi le design des médailles qui seront décernées lors de ces Jeux (photo). Le comité d’organisation avait lancé un concours artistique et le lauréat est le jeune designer d’Oran, Marwan Khiat. Plus d’infos ici.