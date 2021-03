Actualités Olympiques 15/03/2021

ACTIVITÉS DU CIO

Président

Du 10 au 12 mars, le CIO a tenu sa seconde Session à distance de l’histoire olympique. Le président du CIO, Thomas Bach, a conduit la réunion depuis la Maison Olympique à Lausanne. Comme pour chaque Session du CIO, les débats étaient diffusés en direct sur YouTube.

La 137e Session du CIO devait se tenir initialement à Athènes. Dans son discours en ouverture de la Session, Thomas Bach a remercié les organisateurs grecs, notamment le Comité Olympique Hellénique et son président, Spyros Capralos, de leur compréhension et des préparatifs importants qui avaient déjà été entamés pour l'organisation de cette Session. Le président du CIO a ensuite donné la parole à M. Capralos, qui a symboliquement ouvert la Session du CIO à distance depuis le stade panathénaïque d'Athènes.

Dans son discours d'ouverture, le président Bach a relevé l'optimisme suscité par l'organisation réussie de plus de 270 grands événements sportifs avec des mesures en place pour préserver la santé de toutes les personnes concernées. Il a également évoqué le large soutien que les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 ont reçu des Nations Unies, ainsi que des dirigeants du G20 et du G7. Dans son discours, le président du CIO a livré la réflexion suivante : “Encouragé par ce soutien, le CIO travaille à plein régime avec ses partenaires et amis japonais pour faire des Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020 une manifestation, sans aucun risque, de la paix, de la solidarité et de la résilience de l'humanité face à la pandémie”. Sur le caractère exceptionnel de cette année olympique - marquée par la préparation de deux éditions des Jeux Olympiques en parallèle, Thomas Bach a souligné l'excellent état d'avancement des préparatifs en vue des Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022. Le président du CIO a conclu son discours en disant que le monde continue d'évoluer à un rythme toujours plus rapide, ce qui crée de nouveaux défis qu'il convient de transformer en opportunités. Il a ainsi précisé : "Pour cette raison, nous discuterons au cours de cette Session de l'Agenda olympique 2020 +5, notre vision de ce nouveau monde". Communiqué complet ici.

Le premier sujet à l’ordre du jour de la Session était l’Agenda olympique 2020. La Session salué les réalisations accomplies grâce à cette feuille de route stratégique du CIO et du Mouvement olympique. Au cours des six années qui ont suivi son adoption, l'Agenda olympique 2020 a eu un profond impact sur le Mouvement olympique et a entraîné d'importantes transformations. Il a consolidé le CIO et le Mouvement olympique en introduisant des changements visant à adapter les Jeux Olympiques au contexte futur. Il a également permis de sauvegarder les valeurs olympiques et de renforcer le rôle du sport dans la société. Thomas Bach a déclaré après l'approbation unanime du rapport de clôture de l'Agenda olympique 2020 : "Aujourd'hui, nous jetons un regard sur ce que nous avons réalisé ensemble. Au cours des dernières années, toutes les parties prenantes du Mouvement olympique ont contribué à la concrétisation de l'Agenda olympique 2020". Il a ajouté : "Avec l'Agenda olympique 2020, nous avons transformé les défis en opportunités. Avec l'Agenda olympique 2020, nous avons changé le Mouvement olympique". Discours complet du président du CIO ici. Lire communiqué complet ici.

CIO / Greg Martin

Le premier jour de la Session, Thomas Bach a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en tant que président du CIO. Il a obtenu 93 "oui" et 1 "non" sur les 94 votes valables. Ainsi qu’il l'a déclaré à l'issue de l'élection : "Je vous remercie du fond du cœur pour ce plébiscite et ce remarquable témoignage de confiance. Pour moi, ce vote est d'autant plus significatif que les nombreuses réformes et décisions difficiles que nous avons dû prendre nous ont tous affectés. Cela me touche profondément et me remplit d'humilité. Lorsque vous m'avez élu pour la première fois comme président en 2013 à Buenos Aires, j'ai déclaré que je souhaitais diriger le CIO selon la devise de ma campagne "L'unité dans la diversité" et être un président pour vous tous et pour toutes nos parties prenantes. Cet engagement reste d'actualité pour mon second et dernier mandat. Ma porte, mes oreilles et mon cœur restent ouverts pour chacun d'entre vous. J'espère que je pourrai également compter sur votre dévouement, votre soutien et votre amitié au cours des quatre prochaines années." Discours de remerciement ici et communiqué complet ici.

Les comités d'organisation des prochaines éditions des Jeux Olympiques ont présenté à la 137e Session du CIO des rapports encourageants sur l'état d'avancement de leurs préparatifs. Les présidents des commissions de coordination ont également fait un point de situation.

La présidente du comité d’organisation des Jeux Olympiques Tokyo 2020, Hashimoto Seiko, et le directeur général, Muto Toshiro, ont présenté à la Session les derniers préparatifs, promettant d'offrir des Jeux Olympiques et Paralympiques "privilégiant la sécurité" qui séduiront et inspireront le monde. Détails complets ici.

Zhang Jiandong, vice-président exécutif du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022, a informé la Session du CIO des progrès réalisés. Il a mentionné en particulier l’organisation d’épreuves tests internationales et a souligné l'accent mis par Beijing 2022 sur la sécurité avec la planification de mesures de lutte contre la COVID-19. Plus de détails ici.

Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, Tony Estanguet, et le directeur général, Étienne Thobois, ont donné un aperçu des récents succès de leur comité d’organisation comme le Club Paris 2024, le programme Terre de Jeux 2024 ainsi que la récente semaine olympique et paralympique. Plus de détails ici.

À la suite d'un rapport de la commission de futur hôte pour les Jeux de l'Olympiade, les membres du CIO ont entendu les trois niveaux du gouvernement en Australie témoigner des avantages de la nouvelle approche et confirmer leur soutien au projet de Brisbane 2032. La décision d'entamer un dialogue ciblé pour les Jeux Olympiques de 2032 a été approuvée par les membres du CIO, et la commission de futur hôte va maintenant entamer des discussions plus détaillées avec Brisbane 2032 et le CNO australien. Détails complets ici.

La Session a également été informée sur les progrès réalisés en matière de vaccination et a précisé son intention de travailler de concert avec les CNO afin d'améliorer la sécurité des athlètes lors de leur entraînement et de leurs compétitions au cours des prochains mois. S’adressant à la Session, le président Bach a informé la Session que le CIO a reçu une offre du Comité Olympique Chinois, d'apporter son concours pour mettre des doses de vaccin à la disposition des CNO sur le territoire desquels le vaccin chinois avait été approuvé par l'autorité sanitaire nationale compétente. Si les détails sont encore en cours de discussion, le président Thomas Bach a confirmé que le CIO était prêt à payer ces doses supplémentaires de vaccins non seulement pour les délégations olympiques, mais aussi pour les délégations paralympiques, ainsi que deux doses supplémentaires, lesquelles pourront être mises à la disposition de la population dans le pays concerné en fonction de ses besoins. Plus de détails ici.

Au terme d’une discussion intense, la Session du CIO a approuvé à l’unanimité l’Agenda olympique 2020+5 comme nouvelle feuille de route stratégique du CIO et du Mouvement olympique jusqu’en 2025. Composée de 15 recommandations, cette nouvelle feuille de route s’appuie sur les réalisations de l’Agenda olympique 2020 et guidera le travail du CIO et du Mouvement olympique au cours des cinq prochaines années. Les 15 recommandations qui constituent l'Agenda olympique 2020+5 ont été élaborées dans le cadre d'un processus de concertation et de collaboration. Elles sont basées sur les principales tendances qui ont été identifiées par des études approfondies comme étant susceptibles d'être décisives dans le monde de l'après-coronavirus, sans oublier les domaines où le sport et les valeurs de l'Olympisme peuvent jouer un rôle clé pour transformer les défis en opportunités. Les cinq tendances sont : solidarité, numérisation, durabilité, crédibilité, résilience économique et financière. Discours complet du président du CIO ici. Plus de détails ici.

S’agissant de la lutte contre le dopage, la Session du CIO a pris connaissance des derniers rapports en date de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) et de l'Agence de contrôles internationale (ITA). Les deux organisations travaillent main dans la main pour protéger la probité du sport et l'intégrité des Jeux Olympiques Tokyo 2020, y compris un programme de contrôles préalables solide et complet. Détails complets ici.

Les membres du CIO ont approuvé la proposition de la CE de choisir Athènes comme ville hôte de la Session du CIO en 2025. Plus d’infos ici.

CIO / Greg Martin

Avant la Session du CIO, le président du CIO a mené une réunion de la commission exécutive (CE) du CIO tenue par visioconférence le 8 mars. Les discussions de la CE ont porté sur les prochains Jeux Olympiques ainsi que sur plusieurs sujets olympiques institutionnels. Le président Thomas Bach a ouvert la réunion en souhaitant à tous une excellente Journée internationale des femmes.

À la suite de la décision prise le 7 décembre 2020 par la CE concernant le CNO du Bélarus, le CIO a été informé de la tenue, le 26 février 2021, de l'Assemblée générale élective du CNO pour la période quadriennale. Le CIO a pris note du fait que les statuts du CNO avaient été mis à jour conformément aux critères habituels de bonne gouvernance. Cela étant, le CIO a été extrêmement déçu de constater que le CNO n'avait pas intégralement traité le premier point mentionné dans la décision prise par la CE du CIO le 7 décembre 2020, à savoir que les précédents dirigeants du CNO du Bélarus n'avaient pas protégé comme il se devait les athlètes bélarussiens contre la discrimination politique au sein du CNO, de leurs fédérations membres ou du mouvement sportif. Aussi la CE du CIO a-t-elle pris des mesures provisoires dont le détail est disponible ici. Lire également communiqué complet ici.

Concernant les Jeux Olympiques Tokyo 2020, le président du CIO, à la suite d'une récente réunion à cinq du groupe de travail "Here We Go" (C'est parti) sur l'état d'avancement des préparatifs pour Tokyo 2020, le premier ministre japonais, Suga Yoshihide, lui a adressé une lettre réaffirmant la détermination et la volonté inébranlables du gouvernement du Japon de garantir le succès des Jeux Olympiques Tokyo 2020. La CE a approuvé deux séries de règles antidopage pour ces Jeux.

La CE a été informée par Nenad Lalović des activités menées par les Fédérations Internationales des sports olympiques d'été, et par Ivo Ferriani pour les Fédérations Internationales des sports olympiques d’hiver.

Un point a été fait sur les derniers développements relatifs à la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF).

Robin Mitchell a pour sa part fait le point sur les activités menées par l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), à l'occasion notamment des célébrations de la Journée internationale des femmes.

Kirsty Coventry a quant à elle informé les membres de la CE de l'action menée par les athlètes ; elle a ainsi expliqué comment la commission des athlètes du CIO s'engageait auprès de la communauté des athlètes en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020 et des Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022, et a également rappelé l'organisation en mode virtuel du Forum international des athlètes fin mai.

Le président du groupe de liaison sur l'e-sport et les jeux vidéo, David Lappartient, a fait un point de situation sur le dialogue engagé avec les FI afin d'étudier les possibilités de tirer parti de la popularité grandissante du sport virtuel.

Membres du CIO

CIO

Kirsty Coventry, membre de la CE du CIO, et Mamadou Ndiaye, membre du CIO, ont représenté le CIO lors du dialogue ministériel de haut niveau avec les ministres des Sports des pays de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), suivi de la deuxième réunion du Bureau de la septième session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (COP7). Ces réunions se sont déroulées début février à Dakar (Sénégal) sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

CNO de Mongolie

Le membre du CIO, Batbold Battushig, a fait un discours de bienvenue lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence internationale en ligne ‘Mongolian NOC – 65’. Il a également lu le message de félicitations du président du CIO pour le 65e anniversaire du CNO de Mongolie. Battushig est le premier vice-président du CNO depuis 2017.

Autres nouvelles olympiques

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le CIO, le Comité International Paralympique (IPC), le comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement du Japon et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont réitéré leur engagement à faires des Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été un jalon en matière d’égalité des sexes sur l’aire de compétition et en dehors, ouvrant la voie à une société plus égalitaire et plus inclusive. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 seront les premiers Jeux Olympiques de l’histoire à respecter le principe de l’équilibre entre les sexes et les Jeux Paralympiques Tokyo 2020 verront un nombre record de concurrentes aux Jeux Paralympiques. Lire communiqué complet ici.

fédérations Internationales

FI été

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, World Athletics a lancé #WeGrowAthletics, une campagne conçue pour bâtir sur les progrès accomplis par le sport vers une plus grande égalité des sexes. Dans le cadre de ce lancement, World Athletics prend un certain nombre d’engagements pour faire progresser davantage le rôle des filles et des femmes dans l'athlétisme dans trois domaines clés de ce sport : autonomiser les femmes à des postes de direction, rompre avec les traditions et mettre en lumière des histoires de femmes sur ses plateformes. Détails complets ici.

Lors d’une réunion en visioconférence, la Vice-Secrétaire Générale de l’Organisation des Nations Unies, Amina J. Mohammed, et le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, ont échangé leurs points de vue sur les priorités communes aux deux organisations, et sur l’urgence de concrétiser des actions et des engagements afin d’atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030. La visioconférence, qui a eu lieu le 8 mars, a été l’occasion de réfléchir au rôle que le sport peut jouer en faveur de l’égalité des sexes, et dans la mise en place de mécanismes plus efficaces pour protéger les femmes contre les violences et l’exclusion. Communiqué ici.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Fédération mondiale de lutte (UWW) revient sur la promotion de la lutte féminine pendant ces huit dernières années. Dans un souci d'égalité totale entre les sexes, l’UWW a mis en œuvre une vision où la lutte verrait une participation paritaire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Par ailleurs, grâce à une plus grande attention aux quotas et à l'éducation des fédérations nationales sur les avantages d'envoyer des dirigeantes à des programmes de développement, les opportunités pour les femmes se sont accrues. De plus, depuis 2015, un ‘Prix des femmes’ vient récompenser les leaders de la communauté de la lutte féminine. Plus de détails ici.

L’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a annoncé que la finale de la Coupe du monde de pentathlon 2021 se déroulera désormais en Hongrie au lieu de la République de Corée aux mêmes dates soit du 13 au 16 mai, et avec la participation de 72 athlètes. Le comité exécutif de l’UIPM a voté ce déplacement de l’avant-dernière épreuve de qualification olympique de Séoul à Budapest, en raison des règles sanitaires strictes en vigueur en République de Corée. La Hongrie accueillera ainsi trois compétitions clés en 2021, les deux autres étant la Coupe du monde de pentathlon (24-28 mars) et l’épreuve test du nouveau format de pentathlon moderne (22-25 avril). Plus de détails ici.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, World Rugby a octroyé 12 nouvelles bourses de leadership réservées aux femmes, réaffirmant ainsi son engagement et son investissement dans l'accès des femmes à des postes de direction dans le rugby. Ce programme de bourses est ouvert aux femmes investies dans le rugby, que ce soit dans les instances dirigeantes, dans l'encadrement ou bien qui ont le potentiel de devenir cadre supérieure ou membre du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association régionale dans le rugby dans un délai de deux ans. Plus de détails ici.

Pour célébrer la Journée internationale des femmes, la Fédération internationale de tennis (ITF) a lancé un nouveau programme de développement du leadership dans le cadre de sa stratégie Advantage All. Le programme verra plus de 100 femmes de fédérations nationales à travers le monde, bénéficier d'opportunités de réseautage et de mentorat, ainsi que de soutiens et de conseils pratiques pour les aider à surmonter les obstacles et à avoir une carrière fructueuse. Ce lancement suit l’annonce d’un nouveau forum mondial baptisé ‘Level the Playing Field’. Le 12 avril, ce nouvel événement rassemblera des personnalités influentes et inspirantes du monde du sport et des affaires, pour débattre et faire progresser l'égalité des sexes. Plus d’infos ici.

La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) a annoncé la composition complète de sa commission des athlètes, suite à la nomination des cinq membres restants par le conseil d’administration de la FIVB. Pour la période 2021-2024, la commission des athlètes sera désormais composée de cinq membres élus et de cinq membres nommés. En outre, la commission aura une représentation égale entre les sexes et le même nombre de représentants du volleyball et du beach-volley. Plus de détails ici. De plus, la FIVB a indiqué que la ville de Rimini, en Émilie-Romagne (Italie), accueillera la Ligue des nations de volleyball (féminin et masculin) 2021. Plus d'infos ici.

ComitÉs Nationaux Olympiques

CNO albanais

Célébrant la Journée internationale de la femme, le CNO albanais a organisé le 8 mars le webinaire "Les femmes dans le sport, hier et aujourd'hui", retransmis en direct sur les médias du CNO. Le webinaire a rassemblé une vingtaine de participants parmi lesquels des olympiens, des entraîneurs et des professeurs d'éducation physique, et qui ont été accueillis par le président par intérim du CNO, Vojo Malo. La réunion a souligné l'importance de l'implication des femmes dans le sport et de l'égalité des chances, et a également sensibilisé les participants au rôle et à l'engagement des femmes dans le sport. Les recommandations faites au terme du webinaire ont souligné l’importance des politiques visant à soutenir la participation des femmes dans le sport, la gestion et le leadership. Infos sur www.nocalbania.org.al

CNO algérien

Le président du CNO algérien, Abderrahmane Hammad (à g. sur photo), a remis officiellement le trophée 2020 du CIO ‘Femme et Sport’ pour l’Afrique, à Salima Souakri (au centre), Secrétaire d’état chargée du sport d’élite, lors de la réception organisée le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, était présent à la cérémonie. Plus d’infos ici.

CNO espagnol

La commission de la durabilité, de la coopération et de l’intégration du CNO espagnol a tenu le 10 mars une réunion à distance. Présidée par Alejandro Blanco, également président du CNO, cette réunion a été l’occasion de présenter un rapport sur les activités de la commission dans le cadre de la stratégie de durabilité du CNO. Ainsi, depuis 2017, le CNO espagnol est membre signataire du Réseau espagnol du Pacte mondial des Nations Unies et a signé l'accord-cadre des Nations Unies "Le sport au service de l'action climatique". De même, le CNO est la première organisation sportive au monde à recevoir une certification du Bureau Veritas (une référence des services d’essais, d'inspection et de certification) dans le modèle de responsabilité d’entreprise, conforme aux Objectifs de développement durable. Plus de détails ici.

CNOSF

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, une œuvre d’art en hommage à Alice Milliat, initiatrice de la Fédération sportive féminine internationale et des Jeux mondiaux féminin, a été inaugurée à la Maison du sport français, siège du CNO français (CNOSF). De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie aux côtés du président du CNOSF, Denis Masseglia, parmi lesquelles le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, les membres du CIO, Guy Drut et Tony Estanguet, également président de Paris 2024. Le président du CIO a transmis un message vidéo saluant le rôle et l’héritage d’Alice Milliat ainsi que l’initiative du CNOSF lui rendant hommage. La statue d’Alice Milliat se trouve désormais dans le hall d’entrée aux côtés du baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques. Plus d’infos ici.

Un nombre record d'entraîneurs de tous les horizons sportifs ont répondu à l'appel du CNO jamaïcain pour un cours d'entraîneurs de haut niveau, qui sera organisé par l’Organisation sportive panaméricaine (Panam Sports) en partenariat avec l'Association canadienne des entraîneurs. Ils sont plus de 70 à s’être inscrits à ce cours qui abordera entre autres sujets, la philosophie de l'entraînement et le leadership, la planification des performances, la force et le conditionnement, la psychologie du sport, la prévention des blessures. Plus de détails ici. Le 8 mars, le CNO jamaïcain a invité la population à le rejoindre pour célébrer pendant une semaine des femmes merveilleuses et saluer leur courage de choisir le défi ("Choose to Challenge").

CNO du Liechtenstein

"Le sport n'est pas le problème, mais une partie de la solution à la pandémie". Selon cette devise, le CNO du Liechtenstein a lancé une campagne d'exercices vidéo avec divers partenaires locaux. Avec le lancement de la campagne "Bougez ensemble - avec de la distance", des idées d'activités sportives fun et variées sont partagées à travers de courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, afin de motiver la population du Liechtenstein à s'engager dans une activité sportive malgré la situation actuelle. Pendant leur temps libre, les enfants et les jeunes ont créé de courtes vidéos (maximum 50 secondes) où ils présentent leur idée sur le thème "où et comment faire du sport". Tous présentent ainsi en ligne leur proposition d’entraînement la plus populaire, les exercices qu'ils aiment faire actuellement ou encore l'offre actuelle proposés dans leur club. Infos sur www.olympic.li

Le CNO marocain a organisé une réunion d’information à son siège le 4 mars au profit des Fédérations royales marocaines concernées par les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L’objectif de la réunion était d’échanger sur l’état d’avancement de la préparation des Jeux et d’expliquer le guide concernant les mesures de lutte contre la COVID-19 mises en place par le CIO et le comité d’organisation des Jeux de Tokyo 2020. Le CNOM compte également organiser des visioconférences avec les sportifs qualifiés et en cours de qualification pour leur communiquer toutes les informations relatives aux Jeux de Tokyo 2020. Plus d’infos ici. De plus, une visioconférence sur le thème ’Commission des athlètes, rôle et missions’ a été réalisée par le CNO le 3 mars. Infos ici.

CNO de Mongolie

Le président du CNO de Mongolie, Naidan Tuvshinbayar, et le président du Comité d'État pour l'éducation physique et le sport, Ts. Sharavjamts, ont signé un protocole de coopération lors d'une cérémonie tenue au Central Sports Gymnasium. Selon cet accord, les deux organisations établiront une collaboration plus fructueuse et plus étroite pour le développement du sport et une participation réussie aux prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020.

CNO turc

Le champion olympique de lutte, Taha Akgül, était l'invité spécial du Programme sur l’éducation olympique et la culture sportive du CNO turc, diffusé en direct et auquel plus de 600 enfants ont assisté le 5 mars. Le programme permet aux enfants de participer à une série de cours éducatifs, axés sur des thèmes clés tels que le fair-play, une alimentation saine et la sensibilisation à l’environnement, ou les Jeux Olympiques. En raison de la COVID-19, ces sessions ont lieu en ligne afin que les enfants puissent continuer à bénéficier de ce programme qui, depuis 2006, a atteint plus de 2 millions d'écoliers. Plus de détails ici.

CNO vénézuélien

Le 8 mars, le CNO vénézuélien a accueilli la 4e rencontre sur les femmes dans le sport. Experts, personnalités et dirigeants du monde sportif se sont réunis en présentiel et via les plateformes numériques pour passer en revue les progrès, les réalisations et les défis des femmes dans le sport. Parmi les sujets abordés, la participation de la femme aux Jeux Olympiques, l’impact de la pandémie sur la position de la femme dans la société. À noter qu’actuellement, 16 femmes sont présidentes de fédérations sportives vénézuéliennes. Plus d’infos ici. Par ailleurs, à 134 jours des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les responsables de la mission vénézuélienne aux Jeux ont rencontré des représentants de différentes fédérations nationales sportives dont les athlètes sont déjà qualifiés ou en voie de qualification pour Tokyo. Détails complets ici.

Comités d’organisation des Jeux Olympiques

Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 poursuit son engagement auprès de l’ensemble du mouvement sportif en ouvrant le label ‘Terre de Jeux 2024’ à 10 fédérations qui ne figurent pas au programme des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et aux membres associés du CNO français et du Comité paralympique français. Communiqué complet ici.

Milano cortina 2026

Milano Cortina 2026

Le samedi 6 mars, le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 2026 a donné le coup d'envoi d'un vote mondial en ligne visant à choisir son emblème parmi deux projets potentiels. Au cours des deux prochaines semaines, le monde entier pourra en effet participer au vote via www.milanocortina2026.org et sur l'application Milano Cortina 2026. L'emblème olympique retenu sera ensuite annoncé dans un numéro spécial de l'émission "Soliti Ignoti" retransmise par la Rai, le diffuseur olympique italien. Les deux emblèmes (photo) baptisés "Dado" et "Futura" ont été présentés lors du Festival de musique de Sanremo. Communiqué complet ici.

Organisations reconnues

NPC Iran, Hiroki Nishioka and WCF

Le 8 mars, le Comité International Paralympique (IPC) a dévoilé les récipiendaires des Prix de la reconnaissance de la Journée internationale des femmes pour 2021. Ont été distinguées : Kate Caithness, présidente de la Fédération mondiale de curling (WCF) dans la catégorie ‘Builder’; l’athlète iranienne de para tir à l’arc, Zahra Nemati dans la catégorie ‘Next Generation Leader’ ; et la World Para Powerlifting dans la catégorie ‘National Paralympic Committee/IF’ (photo). Les lauréates ont été désignées par le comité des femmes dans le sport de l’IPC, que préside Rita van Driel. Plus de détails ici.

La Journée Franc Jeu 2021 se tiendra le 9 avril sous le thème “Qu’est-ce que le Franc Jeu signifie pour vous ?” Depuis 2014, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et la communauté mondiale antidopage soulignent chaque année en avril la Journée Franc Jeu, une journée consacrée au sport propre qui vise à sensibiliser les sportifs, le public et toutes les autres parties prenantes à l’importance de protéger le sport propre. Plus d’infos ici. De plus, l’AMA a récemment publié son rapport annuel 2020 sur la conformité au Code mondial antidopage. Plus d’infos ici.