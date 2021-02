Actualités olympiques 01/02/2021

ACTIVITÉS DU CIO

Président

Le président du CIO, Thomas Bach, a présidé une réunion de la commission exécutive (CE) tenue à distance le 27 janvier. La CE a reçu des rapports d'avancement sur les prochains Jeux Olympiques et Jeux Olympiques d’hiver.

S'adressant aux médias à l'issue de la CE, le président Bach a réitéré l'engagement du CIO à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 cet été. En exprimant son optimisme pour les Jeux de cette année, il a également reconnu les difficultés à venir. Il a ainsi rappelé : "L'organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques, en tant que telle, est déjà un défi extrêmement complexe à relever. Mais cette complexité est d'autant plus amplifiée lorsqu'il s'agit d'organiser pour la première fois des Jeux Olympiques reportés, et ce dans un contexte de pandémie. Il n'existe aucun modèle et nous apprenons tous les jours. Cette lutte contre le virus, comme vous le savez tous de par votre situation personnelle, est difficile. Mais nous menons ce combat pour, et comme les athlètes olympiques. Autrement dit avec une détermination sans faille, avec la volonté de gagner, en travaillant dur chaque jour, et avec toute la force physique et mentale dont nous disposons."

Concernant les spéculations sur une annulation, le président du CIO a déclaré : “toutes ces spéculations nuisent aux athlètes dans leur préparation, eux qui ont déjà surmonté les défis de leur entraînement quotidien et de leurs compétitions avec toutes les restrictions auxquelles ils sont confrontés dans leur pays ou lorsqu'il s'agit de voyager. […] Nous ne nous demandons pas si les Jeux vont avoir lieu. Nous réfléchissons à la façon dont les Jeux vont se dérouler."

Le président Thomas Bach a également mentionné les mesures de lutte anti-COVID prévues pour chaque scénario envisagé et la publication début février de la première version d'une série de guides pour les Jeux. Ces lignes directrices exposeront les mesures essentielles que chaque groupe de parties prenantes devra suivre avant, pendant et après Tokyo 2020 pour garantir la sécurité et le succès des Jeux de cette année. Lire communiqué complet ici.

Concernant les Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022, le président du CIO a fait le point sur sa conversation téléphonique avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Ils ont évoqué l’état d’avancement des préparatifs et la récente visite du président chinois sur les sites de compétition et ses impressions positives. Le président Thomas Bach a félicité le président Xi Jinping pour le fait que son idée de familiariser 300 millions de Chinois avec les sports d'hiver grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques était déjà en train de devenir une réalité. Les Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022 vont ainsi transformer la scène mondiale des sports d'hiver. Les deux dirigeants ont également discuté de l'étroite coopération entre le CIO et les autorités chinoises sur les questions d'ordre sanitaire et les mesures qui sont déjà en cours de mise en œuvre pour assurer la tenue en parfaite sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2022. Le président chinois a également proposé de collaborer avec le CIO afin de garantir la sécurité et la réussite des Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022 comme des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Par ailleurs, les deux dirigeants ont abordé tous les autres sujets qui sont importants pour le succès des Jeux Olympiques et la coopération mutuelle à long terme. Lire communiqué complet ici.

Le rapport de Paris 2024 a résumé le nouveau plan directeur des sites, adopté par le conseil d'administration de Paris 2024 lors de sa réunion à la fin de l'année dernière suite à l’approbation préalable du plan par le CIO. Les projets ont également été communiqués concernant la Semaine olympique et paralympique française, qui se déroulera du 1er au 6 février, tandis que la CE du CIO a félicité le comité d'organisation pour son emménagement dans son nouveau siège en Seine St-Denis, le département au nord de Paris qui accueillera la plupart des compétitions des Jeux en 2024.

À la suite d'une récente réunion des partenaires de livraison tenue entre le CIO, le Comité International Paralympique (IPC) et Milano Cortina 2026, les détails des prochaines activités de mobilisation du comité d'organisation ont été communiqués aux membres de la CE.

Les informations fournies par Los Angeles 2028 ont porté notamment sur le développement de l’organisation et l'acquisition de partenaires commerciaux.

Des rapports sur les prochaines éditions des Jeux Olympiques de la Jeunesse Gangwon 2024 et Dakar 2026 ont également été présentés, les deux comités d’organisation poursuivant l'élaboration de leurs plans de livraison des Jeux dans les mois à venir. Le rapport sur Dakar 2026 a souligné notamment le soutien apporté aux FI et aux CNO par le biais du programme éducatif Athlete365 des JOJ, tout en tirant parti des possibilités offertes par le report des Jeux.

La CE a également décidé que la 137e Session, prévue initialement à Athènes (Grèce), du 10 au 12 mars 2021, se tiendra désormais en mode virtuel. Il en a été décidé ainsi afin de respecter les mesures strictes actuellement mises en place dans le monde pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19 et réduire le nombre de contaminations. La CE a par ailleurs décidé de proposer à la prochaine Session du CIO en mars de choisir Athènes comme ville hôte de la Session 2025. Plus d’infos ici.

La CE du CIO reste très préoccupée par l'absence de progrès dans les réformes demandées à l'Association Internationale de Boxe (AIBA) concernant son management, sa gouvernance, l'arbitrage et d'autres points. Ces préoccupations seront transmises à l'AIBA.

De sérieuses inquiétudes ont également été exprimées concernant l'affaiblissement apparent des règles antidopage et d'autres questions de gouvernance au sein de la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF). Le fait que l'IWF cherche à modifier les règles antidopage approuvées par le CIO dans le cadre de son système de qualification pour Tokyo 2020, alors que les qualifications sont déjà en cours et sans aucune consultation avec le CIO, a été jugé préoccupant par la commission exécutive du CIO. Le CIO demandera à l'IWF de lui fournir une explication claire et le sujet devra de nouveau être examiné lors de la prochaine réunion de la CE en février.

Après les discussions engagées avec le Comité national olympique italien (CONI) et le gouvernement italien au cours des deux dernières années, le CIO a été informé qu'un décret avait finalement été adopté le 26 janvier 2021 par le Conseil des ministres italien afin de garantir que le CONI puisse jouer pleinement son rôle et mener ses activités en tant que CNO reconnu par le CIO, ce de manière autonome, conformément à la Charte olympique et selon la demande du CIO et du CONI. Il est donc entendu que la situation est désormais réglée.

Sur le sujet de la durabilité, face à l’ampleur de la crise climatique, la CE a pris la décision de se conformer à l’Accord de Paris sur le changement climatique en se fixant comme objectif de réduire de 45% d’ici 2030 ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Outre cette réduction, le CIO compensera également plus de 100 % de ses émissions de carbone restantes, principalement grâce au projet de forêt olympique, lequel fait partie de la Grande Muraille verte en Afrique - une initiative soutenue par les Nations Unies pour lutter contre les effets de la désertification dans le Sahel. Ces compensations permettront au CIO d'afficher un bilan carbone négatif d'ici 2024, autrement dit de surcompenser ce qu'il émet. Le CIO continuera par ailleurs d'exercer son influence afin d'encourager le mouvement sportif à agir contre le changement climatique. Lire communiqué complet ici.

Lors d'une conférence téléphonique avec les membres du CIO le 21 janvier, le président Bach a présenté la situation actuelle des préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2020 et des Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022. Lors d’une séance de questions-réponses, laquelle a duré trois heures, les membres ont pu discuter des différents défis et opportunités auxquels le Mouvement olympique fait face en ce qui concerne les prochains Jeux. Ils ont notamment fait part de leur grande confiance quant à l’organisation des Jeux Olympiques Tokyo 2020 sûrs et sécurisés pour tous les participants et à la stabilité du Mouvement olympique.

Le lendemain, le président Bach a tenu des consultations téléphoniques avec les CNO durant lesquelles ils ont évoqué l’avancement des préparations des Jeux Olympiques. Le CIO travaillera avec les CNO pour encourager et aider leurs athlètes, officiels et parties prenantes à se faire vacciner dans leur pays de résidence, dans le respect des directives nationales en matière de vaccination, avant de se rendre au Japon. Afin de dresser un tableau complet de la situation de la vaccination pour les 206 CNO, le CIO a envoyé une lettre aux CNO leur demandant de se rapprocher activement de leurs gouvernements respectifs à ce propos et de faire rapport au CIO début février 2021. Le CIO continue de soutenir fermement la priorité de la vaccination aux groupes vulnérables, aux soignants, aux médecins ainsi qu’à tous ceux qui veillent au maintien et à la sécurité de nos sociétés.

Les participants ont également été informés que le CIO continue également de consulter l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de tout mettre en œuvre pour organiser des Jeux sûrs et sécurisés.

Il a été aussi rappelé aux CNO que l'OMS et le CIO œuvraient ensemble à la promotion de la santé et du bien-être dans le monde, en particulier pour la prévention des maladies non transmissibles. L'OMS, le CIO et l'ONU ont récemment coopéré dans le cadre de la campagne #HealthyTogether (En bonne santé ensemble) pour aider à protéger les populations de la COVID-19. Le CIO a donc demandé aux CNO de soutenir activement cette campagne et les autres initiatives menées sur leur territoire. Lire communiqué complet ici.

Une conférence téléphonique très fructueuse a également eu lieu avec les Fédérations Internationales des sports olympiques d'été. Celles-ci ont unanimement soutenu l'engagement du CIO à organiser des Jeux Olympiques Tokyo 2020 sûrs et sécurisés.

Le même engagement et la même confiance ont été exprimés pour les Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022 par les Fédérations Internationales des sports olympiques d'hiver lors d'une autre conférence.

Une consultation téléphonique avec les représentants des athlètes aura également lieu prochainement.

Les préparatifs des Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 2026 ont été au cœur des discussions entre le président Bach et le président de l'Union internationale de patinage (ISU), Jan Dijkema.

Le président Thomas Bach a tenu une réunion à distance la présidente de l'Agence de contrôles internationale (ITA), Valérie Fourneyron, et son directeur général, Benjamin Cohen. Ensemble, ils ont discuté des préparatifs du programme antidopage pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ils ont également rappelé et souligné l'importance de déléguer complètement les contrôles à l'ITA afin d’assurer la crédibilité des programmes antidopage mis en œuvre par l'ITA et, de facto, celle du mouvement sportif.

Lors d'un appel vidéo, le président du CIO et la coprésidente du Groupe des amis du sport auprès des Nations Unies, Isabelle Picco, ambassadrice de la Principauté de Monaco, ont tous deux souligné la mise en œuvre de la récente résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 1er décembre 2020, et les préparatifs pour la résolution des Nations Unies sur la Trêve olympique pour les Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022. Le membre du CIO et observateur permanent du CIO aux Nations Unies, Luis Alberto Moreno, a également participé à cet appel vidéo.

Le président Bach et le directeur général du partenaire TOP Atos, Elie Girard, ont discuté par visioconférence de l'excellente coopération entre leurs organisations et des préparatifs des prochaines éditions des Jeux Olympiques.

CIO / Greg Martin

À l'invitation du doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris (France), Enrico Letta, qui a été également Premier ministre en Italie, le président Thomas Bach a participé à la 6e édition du Youth & Leaders Summit organisé virtuellement et placé sous le thème de “Guerres et Paix : résoudre les conflits, bâtir la sécurité humaine” (“Wars and Peace: Solving Conflicts, Building Human Security”). S’exprimant lors d'une discussion de groupe, il a souligné le rôle et la contribution importants du sport pour construire un monde pacifique. Danka Bartekova, membre du CIO et vice-présidente de la commission des athlètes du CIO, a également pris part à cette réunion.

Avec le directeur général de Deloitte mondial, Punit Renjen, diverses questions d'intérêt mutuel ont été discutées.

Des conversations téléphoniques ont également eu lieu avec Kirsty Coventry, membre de la CE du CIO, Spyros Capralos, membre du CIO, ainsi qu’avec le président de la commission d'éthique du CIO, Ban Ki-moon, au cours desquelles diverses questions olympiques ont été abordées.

Membres

CNO mongol

Le membre du CIO, Batbold Battushig (à d. sur photo) a invité son compatriote et membre honoraire du CIO, Shagdarjav Magvan (à g.), à son bureau à la Maison olympique à Ulaanbataar. Ensemble, ils ont échangé leurs vues sur des sujets olympiques, y compris sur les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ils ont également envoyé leurs meilleurs vœux et bonne chance à l’équipe de Mongolie qui a participé aux Jeux Olympiques depuis les Jeux de 1964 à Tokyo.

Membres honoraires

CIO

C’est avec une grande tristesse que le CIO a appris le décès du membre honoraire Walther Tröger, à l’âge de 91 ans. Outre sa contribution inestimable au Mouvement olympique au niveau international, la remarquable carrière de Watlher Tröger en tant qu'administrateur sportif a été marquée par son engagement réussi à façonner le sport en Allemagne pendant plusieurs décennies. Pour le président du CIO, “Walther er Tröger a apporté une grande contribution au CIO, d'abord en tant que directeur sportif, puis en tant que membre et dernièrement en tant que membre honoraire. J'ai connu en lui une personne animée d'une formidable passion pour le sport et dotée d'une immense connaissance du Mouvement olympique, ce déjà lors de notre première rencontre dans les années 1970, lorsqu'il était secrétaire général du CNO et que j'étais athlète. Dans toutes ses activités au long de ces nombreuses années, Walther Tröger a œuvré sans relâche au service du sport et a eu une influence majeure sur le développement du sport allemand et international". Au cours de sa longue carrière d’officiel sportif, Walther Tröger aura connu 27 éditions des Jeux Olympiques. Il a notamment été chef de mission aux Jeux Olympiques d'hiver à huit reprises entre 1976 et 2002. Durant les Jeux Olympiques Munich 1972, son rôle de maire du village olympique l'a amené à participer aux négociations avec un groupe terroriste qui avait pris en otage des athlètes israéliens. Communiqué complet ici.

Partenaires TOP

Allianz, la compagnie d'assurances mondiale a officiellement commencé son partenariat mondial de huit ans avec le Mouvement olympique le 1er janvier 2021. Depuis l’annonce du partenariat en septembre 2018, la compagnie a déjà mobilisé les fans, les athlètes, les équipes et ses employés dans le domaine de la santé sur quatre marchés pilotes : l'Australie, la République populaire de Chine, la France et l'Espagne. Associé au Comité International Paralympique (IPC) depuis 2006, et plus récemment en tant que partenaire international, Allianz devient également un "partenaire paralympique mondial" dans le cadre de cet accord, suite à l'établissement d'un partenariat à long terme avec le CIO et l'IPC en mars 2018, accord qui permet à tous les partenaires TOP mondiaux de soutenir également l'IPC et les Jeux Paralympiques. Communiqué complet ici.

Autres nouvelles olympiques

Dans le cadre de l’édition 2021 du programme de bourses de recherche pour doctorants et jeunes académiques, le Centre d’Études Olympiques (CEO), avec le soutien de son comité de sélection, a récompensé six projets. Les bourses permettront aux chercheurs de mener à bien leur projet et, le cas échéant, de consulter les collections du CEO à Lausanne. Les boursiers devront soumettre les résultats de leurs recherches à la fin 2021. La liste complète des bourses accordées est disponible ici. Le CEO fait partie de la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine. Pour en savoir plus sur le CEO et ses programmes et services, visitez www.olympic.org/etudes Pour découvrir la collection unique de sa bibliothèque, rendez-vous sur l’Olympic World Library.

FÉdÉrations Internationales

FI été

Un atelier en ligne des statisticiens de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a été organisé les 16 et 17 janvier par le bureau régional de la FIBA en Asie. Cela s'ajoute aux efforts continus du bureau pour améliorer la qualité et le niveau du basketball dans la région. L'atelier a été organisé dans le but de continuer à préparer un groupe restreint de statisticiens agréés par la FIBA pour Tokyo 2020. Au total, ce sont 33 statisticiens qui ont participé à l'atelier. Plus de détails ici.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé le 13 janvier le lancement de FIFA Sound, une nouvelle stratégie de divertissement conçue pour nouer des liens innovants et tangibles entre les amoureux de football, les amateurs de musique, les joueurs et les artistes. FIFA Sound commence avec une série de podcasts de huit épisodes. À chaque épisode, des stars du ballon rond discuteront des moments qui ont transformé leur carrière - sur le terrain comme en dehors - à travers les chansons qui ont donné une bande-son à leur vie. Chaque joueur sera rejoint par un artiste primé auprès duquel il a puisé son inspiration et tous deux exploreront les interactions entre la musique et le football dans leur vie. Plus d’infos ici.

La Fédération Internationale de Natation (FINA) a lancé Swim & Play Ball, un programme de développement de la FINA destiné à toutes les fédérations nationales afin de fournir une feuille de route complète pour l'initiation à des activités de water-polo. Cette initiative de développement est un pas en avant après le succès du programme ‘Natation pour tous - Natation pour la vie’ (‘Swimming for All – Swimming for Life’), qui offrait un plan universel avec des critères standard pour apprendre à se familiariser avec l'eau. Le programme Swim & Play Ball sert de guide pour les garçons et les filles qui rejoindront un club de water-polo et participeront à des compétitions de water-polo de base ou par groupe d'âge. Plus d’infos sur www.fina.org

L'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a annoncé que la capitale de l'Égypte, Le Caire, organisera l’édition 2021 des Championnats du monde de pentathlon et de laser run du 7 au 13 juin. Le Caire a accueilli en 2017 les Championnats du monde de pentathlon et est devenue un lieu pérenne de la Coupe du monde de pentathlon au cours de ces dernières années. La désignation du Caire intervient après que le Bureau exécutif de l'UIPM a décidé que Minsk ne pouvait plus organiser l'événement en raison de circonstances imprévues au Bélarus. Plus de détails ici.

L’édition 2021 du championnat du monde de voile virtuel a été lancée le 21 janvier. Lancée en partenariat entre la Fédération mondiale de voile (World Sailing) et Virtual Regatta, plateforme numérique dédiée à la voile, cette année sera la quatrième saison depuis le lancement du championnat en 2018. Plus de détails ici.

Le 15 janvier, l’International Surfing Association (ISA) a annoncé la création d’une commission médicale chargée de donner des conseils sur la santé des athlètes et du personnel, sur la promotion de la santé et de l’activité physique et la protection des athlètes intègres. La commission sera présidée par Lee Rice. Plus de détails ici. Par ailleurs, 43 jeunes surfeurs de 15 pays ont été sélectionnés comme récipiendaires du programme de bourses 2020 de l’ISA. Depuis 2007, plus de 350 surfeurs âgés de moins de 18 ans ont bénéficié de ce programme. Plus de détails ici. L’ISA a également rejoint l’initiative des Nations Unies ‘Le sport au service de l’action climatique’ - initiative qui aide et guide les sports à atteindre leurs objectifs climatiques - pour renforcer son engagement en faveur de la durabilité. Infos ici. De plus, l’ISA a annoncé s’être jointe à l’initiative des Nations Unies “Sport pour la Génération égalité” soulignant ainsi son engagement en faveur de l’égalité des sexes dans le sport. Infos ici.

ComitÉs Nationaux Olympiques

CNO brésilien

La première réunion de la commission des athlètes du CNO brésilien s’est tenue à distance le 12 janvier avec la participation des 25 nouveaux membres élus pour le cycle 2021-24. Lors d'un vote virtuel, la commission a élu comme président Yane Marques (à g. sur photo), médaillée de bronze en pentathlon moderne aux Jeux Olympiques Londres 2012. Fabiano Peçanha (à d.), demi-finaliste du 800m aux Jeux Olympiques Beijing 2008 et Londres 2012, a été élu vice-président de la commission. Plus de détails ici. Par ailleurs, le CNO brésilien a annoncé qu’en décembre 2020, 20 ans après avoir remporté sa médaille 4x100m aux Jeux Olympiques Sydney 2000, le sprinter Cláudio Roberto Sousa a reçu sa médaille d'argent lors d'une cérémonie organisée dans le cadre des trophées d'athlétisme, au Centre olympique de formation et de recherche de São Paulo. À Sydney, Cláudio avait participé aux qualifications à la place de Claudinei Quirino, mais était retourné au Brésil sans sa médaille. Détails complets ici.

Le CNO colombien a organisé trois jours de formation dans le cadre de la 3e édition du diplôme en administration sportive Barranquilla 2020. Les 18, 20 et 22 janvier, les participants à cette formation ont pu suivre à distance des présentations sur la durabilité dans le sport, la prévision de la manipulation des compétitions et l’intégrité dans le sport, et sur les capacités de gestion. Plus de détails ici.

CNO espagnol

Le 18 janvier, une nouvelle édition de "Tous Olympiques" ("Todos Olímpicos") a été lancée. Ce projet éducatif du CNO espagnol a comme objectif de promouvoir les valeurs du sport dans les écoles du pays. Le lancement a eu lieu depuis le siège du CNO avec la participation de 17 écoles et 120 élèves. La grande nouveauté de cette édition 2021 est qu’elle se déroulera en ligne et ce, jusqu’en mai prochain. La patineuse Sonia Lafuente, les gymnastes Sandra Aguilar et Carolina Pascual, la cycliste Helena Casas, et la joueuse de hockey sur gazon Ana Raquel Pérez, participeront à ce projet et diffuseront ainsi l’Olympisme et ses valeurs dans les écoles. Plus de détails ici. Le président du CNO, Alejandro Blanco, s’est entretenu récemment à distance avec 27 athlètes olympiques puis avec 31 entraîneurs et directeurs techniques. Lors de ces deux rencontres, le président du CNO a fait un point sur l'actualité sportive liée aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et sur les mesures sanitaires prises dans le monde du sport tant au niveau national qu'international. Plus d’infos sur www.coe.es.

Le 1er janvier, le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a ajouté six nouveaux membres à son conseil d'administration, portant à neuf la représentation des athlètes ayant des liens olympiques ou paralympiques et renforçant son engagement en faveur de la diversité avec des voix plus féminines et minoritaires. Les nouveaux membres sont : Gordon Crawford, représentant de la Fondation américaine olympique et paralympique; Muffy Davis, représentant du Comité international paralympique (IPC); Donna de Varona, représentante at-large des athlètes; John Naber, représentant at-large des athlètes; Dexter Paine, représentant du Conseil des organes dirigeants nationaux; et Daria Schneider, représentante du Conseil consultatif des athlètes. L'USOPC a également reconnu les membres sortants du conseil d'administration, Robbie Bach, Bill Marolt et Whitney Ping pour leurs voix stables et leur engagement à améliorer les mouvements. Plus de détails sur le conseil d’administration de l’USOPC ici.

CNO hellénique

La commission des athlètes du CNO hellénique, présidée par Vasiliki Millousi, a organisé un webinaire intitulé “COVID-19 et psychologie du sport” le 17 décembre dernier. Lors de ce webinaire, animé par les membres de la commission Periklis Iakovakis et Maria Danou, la psychologue du sport, Maria Psychountaki a fait un exposé sur “la quarantaine, menace ou opportunité”, tandis que la psychologue, Barbara Magnisali a parlé “d’un présent intense, d’un avenir incertain - Comment renforcer la résilience mentale”. Plus de détails ici.

CNO de Hong Kong, Chine

Le CNO de Hong Kong, Chine a signé le 8 janvier un protocole d'accord avec l’Education University de Hong Kong (EdUHK) pour introduire un programme d'admission spécial pour les athlètes qui ne sont plus en activité et ceux qui prévoient de l’être. En tant que première université locale à établir une telle collaboration avec le CNO, l'EdUHK espère que ce partenariat profitera à davantage d'athlètes locaux en favorisant le développement de parcours de double carrière. Le protocole d'accord a été signé par le président du CNO, Timothy Tsun Ting Fok (à d. sur photo) et le président d'EdUHK, Stephen Y. L. Cheung (à g.). Infos complètes ici. Par ailleurs, l'élection des dirigeants du CNO a eu lieu lors de l'Assemblée générale annuelle 2020 le 17 décembre dernier. Quatre vice-présidents et deux secrétaires généraux adjoints honoraires ont été élus pour un mandat de quatre ans jusqu'à la fin de l’Assemblée de 2024. Plus d'infos ici.

HOC/Péter Szalmás

Le 9 janvier 2021, la gymnaste quintuple championne olympique Ágnes Keleti (photo) a fêté son 100e anniversaire. Le président du CIO, Thomas Bach, a félicité Ágnes Keleti lors d’une conversation téléphonique, tandis que le président du CNO hongrois, Krisztián Kulcsár et le secrétaire général, Bálint Vékássy lui ont personnellement adressé leurs meilleurs vœux. La plus ancienne championne olympique vivante est également l’une des olympiennes les plus titrées du pays, avec à son actif 10 médailles olympiques pour la Hongrie. Elle a également été entraîneur, professeur d'université, juge international et membre honoraire du CNO hongrois. À Helsinki en 1952, Ágnes Keleti a remporté une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. Quatre ans plus tard, à Melbourne, alors qu’elle a 35 ans, elle a ajouté à son palmarès quatre médailles d'or et deux d'argent. Aux Championnats du monde de 1954 à Rome, elle a récolté une médaille de chaque couleur. En 1957, elle s’est rendue en Israël pour les 5es Jeux Maccabi, avant d’immigrer dans le pays. En 1960 à Rome, en tant qu'entraîneur olympique, elle supervise trois gymnastes italiens aux Jeux Olympiques. Plus de détails ici.

Le CNO hongrois a officiellement créé un comité pour explorer la faisabilité et la possibilité d’accueillir une future édition des Jeux Olympiques dans la capitale hongroise. Le comité de huit membres est composé d’acteurs éminents et reconnus de l’économie hongroise. Plus de détails ici.

Le CNO israélien a annoncé que les Championnats israéliens de gymnastique féminine, organisés par l'Association israélienne de gymnastique, porteront le nom d'Ágnes Keleti, athlète féminine juive la plus titrée de l'histoire olympique et récipiendaire en 2017 du Prix Israël pour sa contribution au sport et à l'éducation physique. L'idée d'honorer la légende de la gymnastique pour son 100e anniversaire a été conçu par Chaya Halperin, membre de l'équipe israélienne de gymnastique dans les années 1960, et qui a été choisie par Ágnes Keleti pour travailler avec elle en tant que professeur au Collège Zinman d’éducation physique à l'Institut Wingate, en collaboration avec le CNO et l’Association israélienne de gymnastique. Infos sur www.olympicsil.co.il.

USSA

L’Académie des sports des États-Unis, que préside Thomas Rosandich, a organisé sa toute première cérémonie de signature virtuelle avec le CNO jamaïcain et l’Association paralympique jamaïcaine, le 21 décembre à Daphné (États-Unis). L’Académie utilisera l’expertise et les ressources de l’institution pour aider au développement de l’effort national pour le sport en Jamaïque. Les représentants du CNO et de l’Association paralympique étaient le président, Christopher L. Samuda, le secrétaire général, Ryan Foster, la directrice, Yvonne Kong et la responsable des relations avec les membres, Novelette Harris. Les programmes de l'Académie seront également proposés en ligne aux étudiants et athlètes jamaïcains. Plus de détails ici.

Le mois dernier, le CNO du Kazakhstan a tenu une session virtuelle de son assemblée générale. L’ordre du jour comprenait l’examen d’un certain nombre de sujets relatifs aux préparatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L’assemblée a également nommé Andrey Kryukov comme nouveau secrétaire général du CNO. Plus d’infos ici.

CNO lituanien

Le CNO lituanien a organisé une conférence à distance sur le ‘Programme d'éducation aux valeurs olympiques : opportunités et outils’. Il s'agissait de l'une des séries de sessions de formation des enseignants du Programme d'éducation aux valeurs olympiques (PEVO) qui se déroulait pour la troisième année. Les participants ont été accueillis par la Première dame du pays, Diana Nausėdienė. En outre, le 15 décembre, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie a adopté la loi sur la ratification du Traité de Nairobi sur la protection du symbole olympique. Cela garantira la protection juridique du symbole olympique (les anneaux olympiques) dans le pays. De plus, dans le cadre de la campagne HeForShe, l'ancienne présidente de la République de Lituanie et marraine de la campagne, Dalia Grybauskaitė, a donné une interview au magazine Olympic Panorama sur l'importance de l'égalité des sexes dans la société, déclarant que “l'égalité est un objectif commun pour les femmes et les hommes” et que “l'égalité des sexes est l'un des droits humains les plus importants”. Plus d'infos sur www.ltok.lt

Le CNO marocain a participé le 14 janvier au webinaire organisé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques Tokyo 2020 concernant le dispositif de lutte contre la pandémie COVID-19. Le CNO a également lancé sa newsletter digitale hebdomadaire qui se compose d’une sélection d’actualités sportives et olympiques. Infos sur www.cnom.org.ma

CNO mongol

À la veille de 2021, le président du CNO mongol, Naidan Tuvshinbayar, et le secrétaire général, Enkhat Badar-Uugan, ont accueilli à la Maison olympique à Ulaanbataar, l’équipe féminine de basketball 3x3 qui a obtenu un billet pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, et ce pour la première fois dans l’histoire olympique du pays. Cette qualification a également été souligné comme un événement phare du sport mongol en 2020 par les journalistes sportifs. Deux membres du bureau du CNO ont présenté des cadeaux aux 14 athlètes qualifiés pour Tokyo 2020 en tir à l’arc, athlétisme, boxe, lutte, tir et basketball 3x3.

Archives familiales Zabłocki

Wojciech Zabłocki (photo), un escrimeur et architecte polonais remarquable, quatre fois olympien, trois fois médaillé olympique dans l'équipe de sabre (deux médailles d’argent, une de bronze), est décédé à l'âge de 90 ans le 5 décembre 2020. Pour Geraint John, président d’honneur à vie du programme ‘sport et loisirs’ de l’Union Internationale des Architectes (UIA), “le monde a perdu un architecte aux capacités uniques. C’était un homme de la ‘Renaissance’, doté de nombreux talents : un sportif qui obtenait les meilleurs résultats dans le sport qu’il avait choisi, un écrivain de talent et un architecte renommé. Wojciech a également reçu la médaille Pierre de Coubertin du CIO. Au cours de sa carrière d'architecte, il a conçu de nombreuses installations sportives, y compris des projets à Latakia, Katowice et Konin. Il a été le concepteur de l'Académie d'éducation physique ainsi que du vélodrome national, situés tous deux à Varsovie. Il a également été membre du programme sport et loisirs de l'UIA (UIA) dont il a été nommé membre d'honneur”. Plus d’infos ici sur le site du CNO polonais.

Le CNO portugais a participé au webinaire ‘femmes dans le sport’ organisé par la fédération portugaise de badminton, dans le cadre d'un programme développé avec l’Association européenne de badminton. Joana Gonçalves, chef de projet au CNO et ancienne présidente de la fédération de hockey, Elisabete Jacinto, présidente de la commission femme et sport du CNO, et Ana Moura, championne olympique de badminton, ont fait des présentations sur la situation actuelle et les stratégies pour accroître la participation des femmes. Plus d’infos ici. De même, le directeur des sports du CNO, Pedro Roque, a pris part à un webinaire sur le thème ‘COVID vs Sport : la reprise du sport, de l’école à la fédération’. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le CNO a indiqué qu’au début du cycle olympique actuel, il s'est fixé comme objectif d'améliorer le soutien à toutes les parties prenantes du Programme de préparation olympique. Le programme intitulé ‘la performance olympique’ a ensuite été développé, afin de diffuser les connaissances scientifiques agissant directement sur le terrain. Avec la pandémie de COVID-19, des webinaires ont été organisés dans une perspective multidisciplinaire. Le prochain cycle sera centré sur les préparatifs en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Plus de détails ici.

CNO de Singapour

Le CNO de Singapour a présenté le trophée du CIO 2019 ‘sport et architecture durable’ à l’organisation Our Tampines Hub (OTH) le 21 décembre dernier. Chris Chan (à g. sur photo), secrétaire général du CNO, a remis le trophée au directeur d'OTH Suhaimi Rafdi (au centre), aux côtés du vice-président du CIO, Ng Ser Miang (à d.). OTH est le premier et le plus grand centre communautaire et de style de vie intégré de Singapour qui rassemble plusieurs agences visant à offrir une gamme complète et diversifiée de services, de programmes et d'installations. Plus d’infos ici.

Le CNO slovaque a lancé, en décembre dernier, la campagne Zdravensko, une nouvelle campagne à long terme axée sur un mode de vie sain, et à laquelle se sont joints des athlètes olympiques comme Matej Benus, Zuzana Rehak Stefecekova, Richard Varga, Barbara Mokosova et Danka Bartekova, qui est également membre du CIO. Placée sous la devise ‘Investissons dans la santé plutôt que dans la santé’ (Let Us Invest in Health instead of Healthcare), la campagne incitera progressivement les Slovaques à mener une vie plus saine, avec l’aide des meilleurs athlètes du pays. Le CNO fera appel à des experts en nutrition, médecine et exercice pour contribuer à lutter contre les maladies liées au mode de vie et sensibiliser aux bienfaits d'un mode de vie sain sur notre immunité. Plus d’infos sur www.olympic.sk.

Melanie Gulston/TTOC

Le Comité olympique de Trinité-et-Tobago a débuté les célébrations de son 75e anniversaire avec le Marathon Walk. Le président du CNO, Brian Lewis, et un groupe de personnes du monde du sport, de la politique et des médias, ont parcouru les 26,2 miles lors de la dernière journée du Marathon international de Trinité-et-Tobago & Ultra Challenge qui s'est déroulé en mode virtuel du 1er au 24 janvier. Pour Lewis, la participation du CNO, pour la 7e année consécutive, était le reflet de la consécration des athlètes pour leurs rêves et portait également un message plus large sur la poursuite de l’activité sportive et physique dans le cadre des directives, protocoles et règlements dues à la COVID-19. Détails complets ici. Par ailleurs, lors de la toute première cérémonie annuelle de remise des prix du CNO, organisée virtuellement, le nageur Dylan Carter et la cycliste Teniel Campbell ont été respectivement sacrés sportif et sportive de l'année 2020. Avec la pandémie de COVID-19, qui a changé tous les aspects de la vie, y compris le sport, la soirée des récompenses a été placée sous le thème de la résilience. Plus de détails ici avec la liste complète des lauréats 2020.

CNO turc

Le CNO turc a confirmé que la 33e édition de la traversée du Bosphore, course de natation intercontinentale, se tiendra à Istanbul le 22 août 2021. Cette compétition de renommée mondiale voit des nageurs du monde entier s'affronter sur un parcours reliant Kanlıca, située côté asiatique d'Istanbul, au parc Kuruçeşme Cemil Topuzlu, situé côté européen. Plus d’infos ici.

CNO vénézuélien

Le CNO vénézuélien a annoncé que plus de 300 ‘Community Managers’ des fédérations sportives nationales et des organisations sportives, ont participé à la Master Class 2021. Cette classe est une activité qui marque le début des opérations de la communauté numérique olympique, projet du CNO qui recherche à positionner le sport et à promouvoir les valeurs olympiques dans les applications numériques. Cette activité s’est déroulée le 27 janvier en format virtuel et en présentiel. Plus de détails ici. De plus, de nombreux athlètes, entraîneurs, dirigeants et personnalités du monde sportif ainsi que les amoureux du sport, ont assisté à la traditionnelle Messe du sport célébrée chaque année le 6 janvier dans les 24 états du pays. Le président du CNO, Eduardo Álvarez, était ainsi présent à la célébration à Caracas. À noter que fin décembre, lors du gala olympique, le CNO a rendu hommage à Flor Isava Fonseca, membre honoraire du CIO, décédée en juillet 2020 ainsi qu’à plusieurs autres personnalités du monde sportif et olympique. Diverses distinctions ont été remises également lors de ce gala. Le CNO a également célébré le 85e anniversaire de sa création.

Comités d’organisation des Jeux Olympiques

Paris 2024

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 (Paris 2024), ont signé le 20 janvier une convention visant à développer une collaboration ambitieuse entre Paris 2024, via son label «Terre de Jeux 2024», au travers du programme national Action cœur de ville. Ce programme piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) contribue au développement durable de 222 villes « moyennes », de métropole et d’outre-mer, qui exercent un rôle irremplaçable de centralité pour tout leur territoire. Plus d’infos sur www.paris2024.org

Organisations reconnues

L‘Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) a rejoint l’initiative des Nations Unies “le sport au service de l’action climatique”, dans le cadre de l’engagement de l’Association envers la durabilité et la minimisation de son impact sur l’environnement. Un objectif clé de l’ACNO sera de s’assurer que la durabilité soit un pilier central dans l’organisation des futures éditions des Jeux mondiaux de plage de l’ACNO. Détails complets ici.

Le 14 janvier 2021, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) a publié une déclaration sur les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Texte complet de la déclaration ici.

Malgré le report du Festival olympique de la jeunesse européenne d'hiver (FOJE) de février à décembre 2021, le programme des jeunes ambassadeurs olympiques européens (EYOA) se poursuit. Quatre mois après le début du programme en septembre 2020, le nouveau groupe d'EYOA venant de 24 pays se réunit régulièrement lors de webinaires afin de poursuivre les objectifs du programme et se préparer à proposer des activités éducatives en ligne aux athlètes aux dates originales du FOJE 2021 à Vuokatti (6 au 13 février). Ainsi, la Semaine olympique virtuelle débutera le 6 février, suivie d'activités avant et après. L’objectif est d’encourager les athlètes à aller au-delà de la compétition, à découvrir le pouvoir du Mouvement olympique et de transmettre les valeurs olympiques. Seront proposés des podcasts pour écouter des histoires inspirantes d’athlètes, des quiz éducatifs pour promouvoir les différents pays, cultures et sports. Tous les participants pourront aussi découvrir la vie quotidienne d'un athlète, participer à un entraînement en ligne et en savoir plus l'Olympisme. Suivez cette Semaine sur les comptes Instagram et TikTok d'EYOA. Plus de détails sur le programme EYOA ici sur le site des Comités Olympiques Européens.

L'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a lancé trois nouvelles ressources éducatives pour les sportifs et le personnel d'encadrement. Disponibles sur la Plateforme d'éducation et d'apprentissage antidopage (ADEL) de l’AMA, ces nouvelles ressources sont : Le Guide du sportif : changements majeurs dans le Code 2021 ; le Guide pour le personnel d’encadrement du sportif : changements majeurs dans le Code 2021 ; et Le Guide des sportifs et du personnel d’encadrement pour la Liste des interdictions 2021. Plus d’infos ici. De plus, l’AMA a salué les contributions supplémentaires des gouvernements de Chypre, de la France, de la Grèce et de la Pologne. Une fois les fonds reçus, les montants seront doublés par le CIO. Les fonds serviront à soutenir les activités de l’AMA dans les domaines de la recherche scientifique et des enquêtes. Plus de détails ici.

Johannes Diekhans

Le CIO, le Comité international paralympique (IPC) et l'Association internationale des équipements de sport et de loisirs (IAKS) ont lancé l'édition 2021 de leurs prix internationaux d'architecture. Identifier et promouvoir les tendances pour transformer les communautés et les zones urbaines en lieux de vie active, ainsi que construire des installations durables, est au cœur de cette compétition internationale. Plus de détails ici.