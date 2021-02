Actualités du Comité National Olympique portugais

Date 01 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Le CNO portugais a participé au webinaire ‘femmes dans le sport’ organisé par la fédération portugaise de badminton, dans le cadre d'un programme développé avec l’Association européenne de badminton. Joana Gonçalves, chef de projet au CNO et ancienne présidente de la fédération de hockey, Elisabete Jacinto, présidente de la commission femme et sport du CNO, et Ana Moura, championne olympique de badminton, ont fait des présentations sur la situation actuelle et les stratégies pour accroître la participation des femmes. Plus d’infos ici. De même, le directeur des sports du CNO, Pedro Roque, a pris part à un webinaire sur le thème ‘COVID vs Sport : la reprise du sport, de l’école à la fédération’. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le CNO a indiqué qu’au début du cycle olympique actuel, il s'est fixé comme objectif d'améliorer le soutien à toutes les parties prenantes du Programme de préparation olympique. Le programme intitulé ‘la performance olympique’ a ensuite été développé, afin de diffuser les connaissances scientifiques agissant directement sur le terrain. Avec la pandémie de COVID-19, des webinaires ont été organisés dans une perspective multidisciplinaire. Le prochain cycle sera centré sur les préparatifs en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Plus de détails ici.