Actualités du Comité National Olympique japonais

Date 29 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

29 Mars 2021

1964/Kishimoto/IOC

Kiyoko Ono, médaillée olympique de gymnastique et ancienne vice-présidente du CNO japonais, est décédée mi-mars à l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse du quintuple champion olympique Takashi Ono. Après avoir participé aux Jeux Olympiques Rome 1960, elle remporte quatre ans plus tard la médaille de bronze par équipes aux Jeux Olympiques Tokyo 1964 (photo). Cette médaille reste la seule médaille olympique jamais remportée par les gymnastes féminines du pays. Après sa retraite sportive, Kiyoko Ono s'est investie dans les instances dirigeantes. En 1986, elle a été élue à la Chambre des conseillers. En 2003, elle est devenue la première femme à diriger la commission nationale de sécurité publique et fut aussi la première femme vice-présidente du CNO japonais. En 2016, Kiyoko Ono recevait l’Ordre olympique en reconnaissance de sa contribution au Mouvement olympique.

11 septembre 2020

CNO japonais

Le programme Sport for Tomorrow (SFT), organisé dans le cadre d’un consortium à travers les secteurs public et privé au Japon, et dont le CNO japonais est membre, a désormais atteint 12 millions de personnes dans 204 pays. Le programme SFT a démarré en 2014 après une promesse faite par le Japon, en septembre 2013 à Buenos Aires, en tant que pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020. Le Japon a promis de faire profiter de la joie du sport à plus de 10 millions de personnes dans plus de 100 pays à travers le monde. Le programme SFT a été mené par le gouvernement japonais en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et l'Agence japonaise des sports. Au 31 mars 2020, 6804 programmes avaient été mis en œuvre. Plus d'infos ici.

16 mars 2020

Photo Kishimoto / JOC

Le CNO japonais a clos la 9e année de son Académie internationale des dirigeants sportifs (JISLA) avec la remise des diplômes qui s’est déroulée fin janvier lors du Forum annuel CNO / fédérations nationales sur les relations internationales. Cette année, 38 personnes représentant 31 fédérations nationales et autres organisations sportives y ont participé. Ce Forum a pour but de partager information et connaissances concernant le CIO, les CNO, les FI et autres sujets afin de contribuer au Mouvement olympique, et également de renforcer la présence internationale et la compétitivité du mouvement sportif japonais. Depuis la création de l’Académie en 2011, un grand nombre des 249 diplômés ont eu des fonctions dans des organisations sportives internationales. Plus d’infos sur www.joc.or.jp

07 Octobre 2019

Photo Kishimoto / JOC

02 septembre 2019

, ce Musée est situé à Shinjuku, près du stade principal des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il propose diverses activités associant sport, culture et éducation en collaboration avec des athlètes et vise à devenir le centre du Mouvement olympique au Japon. Avant l’ouverture officielle, des enfants ont décoré le hall d’accueil du Musée avec les symboles olympiques (photo) et ont eu droit à une visite guidée avec des Olympiens. Plus d’infos sur le site du Musée olympique japonais, www.japan-olympicmuseum.jp/en

JOC/Photo Kishimoto

Le CNO japonais a lancé le projet ‘Zei-in Dankestu (Everyone Unite)’ dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'idée de travailler ensemble, athlètes, fédérations nationales sportives et public, a été incluse dans le nom du projet. L’emblème est un origami, un art traditionnel japonais qui symbolise l'unité et la connexion entre chacun. Le public pourra ainsi envoyer un message en pliant l'origami qui sera distribué aux athlètes l'an prochain. Lors du lancement, l’athlète olympique et ancien joueur de tennis professionnel, Shuzo Matsuoka, a été nommé responsable des supporters du projet pour encourager l’équipe olympique japonaise. Etaient également présents, le président du CNO, Yasuhiro Yamashia, des représentants des fédérations nationales des sports d’été, les olympiens Shinji Takahira et Saori Yoshida ainsi que des espoirs olympiques. Infos sur www.joc.or.jp.

15 juillet 2019

JOC/Aflo Sport

28 juin 2019

a débuté le 21 juin dernier. Cette Académie vise à valoriser les ressources humaines capables de contribuer à l’élaboration de politiques au sein d’organisations sportives internationales et de renforcer les capacités internationales du Japon en matière d’organisation, de ressources humaines et de finances. Parmi les 214 diplômés, 74 ont obtenu des postes dans des FI et des Fédérations asiatiques. La médaillée olympique Yuko Arimori (photo) a prononcé le discours principal, suivi de conférences sur la gestion des volontaires par le comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2019 et sur les compétences de communication nécessaires au niveau mondial. Cette année, 39 professionnels de 32 fédérations nationales participent au programme. Plus d’infos sur www.joc.or.jp

JOC / Photo Kishimoto

Pour commémorer la Journée olympique, le CNO japonais a organisé la course traditionnelle, la cérémonie de remise de ses trophées sportifs pour 2018 et le concert olympique 2019. Le 23 juin, la course de la Journée olympique a eu lieu à Shibetsu dans la province de Hokkaido, avec la participation de plus d’un millier de personnes aux côtés de 10 athlètes olympiques et deux athlètes paralympiques. Les enfants ont eu l’occasion de défier les Olympiens lors d’une course de 50 mètres et d’essayer des sports olympiques comme le tennis et le badminton. Le 14 juin, outre le concert olympique, le CNO a remis ses trophées sportifs aux athlètes les plus méritants de 2018. Le trophée du meilleur athlète a été décerné à la joueuse de tennis, Naomi Osaka, vainqueur de l’US Open. Plus d’infos sur www.joc.or.jp

15 Janvier 2019

JOC/Aflo Sport

Le CNO japonais a clos la 8e année de son Académie internationale des dirigeants sportifs (JISLA) avec la cérémonie de remise des diplômes tenue le 13 décembre 2018 au Centre national d’entrainement du CNO, lors du Forum annuel CNO/fédérations nationales. Cette année, 46 personnes représentant 31 fédérations nationales et autres organisations sportives y ont participé. L’Académie a pour objectif d’enseigner aux participants des compétences et des connaissances leur permettant de réussir dans le domaine du sport au niveau international. À noter que le Forum CNO/fédérations nationales sur les relations internationales a réuni cette année 167 participants. Ce Forum a pour but de partager information et connaissances concernant le CIO, les CNO, les FI et autres sujets afin de contribuer au développement du sport mondial, reconnaître l’importance d’améliorer l’environnement sportif et affronter les questions auxquelles le sport mondial est confronté. Plus d’infos sur www.joc.or.jp.

30 octobre 2018

CNO japonais (JOC)

Un accord de partenariat a été signé entre le CNO japonais et le CNO uruguayen le 10 octobre dernier à l’Ambassade de l’Uruguay à Buenos Aires. L’accord a été paraphé par les présidents des CNO, Tsunekazu Takeda (à g. sur photo) et Julio César Maglione (à d. sur photo). Selon cet accord, les deux parties soutiendront activement les officiels, le personnel, les athlètes et entraîneurs pour qu'ils mettent sur pied des programmes et des possibilités d’échange ; elles s’échangeront également les connaissances et informations dans le domaine médical et antidopage et partageront des informations sur le Mouvement olympique. Le CNO japonais a désormais signé des accords avec 45 CNO. À noter qu’en même temps, l’Agence des sports du Japon et le secrétariat national des sports de l’Uruguay ont signé un protocole d’accord. Plus d’infos sur www.joc.or.jp.

24 septembre 2018

JOC/ Photo by AFLO SPORT

Le CNO japonais et l’Association japonaise de la presse sportive ont co-organisé le séminaire annuel des journalistes le 10 septembre dernier au Centre national d’entraînement d’Ajinomoto à Tokyo. Ashley Abbott, directrice des affaires publications et de la communication du CNO néo-zélandais et présidente du groupe de travail de la commission de presse du CIO sur l’égalité des sexes, a prononcé un discours sur le thème «Équilibre entre les sexes dans le journalisme sportif». Ce discours a été suivi d’une discussion sur la situation actuelle de l’égalité des sexes dans les reportages sportifs japonais, discussion à laquelle ont également participé Kaori Yamaguchi, médaillée olympique de bronze en judo et des représentants expérimentés des médias. Le séminaire a eu lieu en présence de journalistes sportifs japonais et de responsables de la communication de fédérations nationales sportives. Plus d’infos sur www.joc.or.jp.

18 juin 2018

AFLO / Sport

Le CNO japonais a organisé la cérémonie de remise de ses trophées sportifs pour 2017 et le concert olympique 2017 à l’occasion du Forum international de Tokyo le 8 juin, en prélude à la célébration de la Journée olympique. Le trophée de l’athlète le plus méritant a été décerné à Nao Kodaira, championne olympique (500m) et vice-championne olympique (1000m) de patinage de vitesse aux Jeux de PyeongChang 2018. Un trophée spécial a été attribué à deux champions olympiques des jeux de PyeongChang 2018 : Miho Takagi (patinage de vitesse) qui est devenue la première Japonaise à remporter l’or, l’argent et le bronze lors d’une même édition de Jeux, et Yuzuru Hany (patinage artistique) qui a remporté deux titres olympiques successifs. Les membres du conseil du CNO, les membres du comité exécutif du CNO, les membres d’honneur du CNO et les partenaires de Tokyo 2020 étaient aussi présents tout comme 14 athlètes de neuf pays qui participent aux programmes mondiaux de la Solidarité olympique en vue des Jeux de Tokyo 2020. Infos sur www.joc.or.jp.