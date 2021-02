Actualités du Comité National Olympique hongrois

Date 01 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

01 February 2021

HOC/Péter Szalmás

Le 9 janvier 2021, la gymnaste quintuple championne olympique Ágnes Keleti (photo) a fêté son 100e anniversaire. Le président du CIO, Thomas Bach, a félicité Ágnes Keleti lors d’une conversation téléphonique, tandis que le président du CNO hongrois, Krisztián Kulcsár et le secrétaire général, Bálint Vékássy lui ont personnellement adressé leurs meilleurs vœux. La plus ancienne championne olympique vivante est également l’une des olympiennes les plus titrées du pays, avec à son actif 10 médailles olympiques pour la Hongrie. Elle a également été entraîneur, professeur d'université, juge international et membre honoraire du CNO hongrois. À Helsinki en 1952, Ágnes Keleti a remporté une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. Quatre ans plus tard, à Melbourne, alors qu’elle a 35 ans, elle a ajouté à son palmarès quatre médailles d'or et deux d'argent. Aux Championnats du monde de 1954 à Rome, elle a récolté une médaille de chaque couleur. En 1957, elle s’est rendue en Israël pour les 5es Jeux Maccabi, avant d’immigrer dans le pays. En 1960 à Rome, en tant qu'entraîneur olympique, elle supervise trois gymnastes italiens aux Jeux Olympiques. Plus de détails ici.

Le CNO hongrois a officiellement créé un comité pour explorer la faisabilité et la possibilité d’accueillir une future édition des Jeux Olympiques dans la capitale hongroise. Le comité de huit membres est composé d’acteurs éminents et reconnus de l’économie hongroise. Plus de détails ici.

11 septembre 2019

Magyarock / Péter Szalmás

Le CNO hongrois a lancé Magyarock, image de marque pour les athlètes et les fans. Magyarock, qui fait référence aux Hongrois (“magyarok”), a été lancée lors d’une conférence de presse en présence du président du CNO, Krisztián Kulcsár et du secrétaire général du CNO, Bálint Vékássy (photo). Magyarock propose Instagram, Facebook et chaîne YouTube ainsi qu’un site internet faisant la promotion des publications Instagram des athlètes hongrois et de la page Instagram officielle du CIO. Infos complètes ici.

14 mai 2019

CNO hongrois

L’association des entraîneurs hongrois et le comité femmes dans le sport du CNO hongrois ont tenu une conférence conjointe sur le rôle de la gemme dans le sport. Organisée au Centre pour le sport hongrois (Magyar Sport Háza), la conférence a vu la participation du secrétaire d’état hongrois en charge du sport, Tünde Szabó et du président du CNO, Krisztián Kulcsár (photo). L’objectif de cette conférence était entre autres de renforcer la présence des femmes au niveau de l’entraînement et du leadership sportif. Plus de détails ici.

24 septembre 2018

MOB Szalmás Péter, MTI

Le CNO hongrois a annoncé le décès du quadruple champion olympique, l’épéiste Gyözö Kulcsar (photo), à l’âge de 77 ans. Kulcsar a remporté une médaille d’or en individuel aux Jeux Olympiques de Mexico 1968 et trois médailles d’or en équipe aux Jeux de Tokyo 1964, Mexico 1968 et Munich 1972. Il a également à son palmarès deux médailles olympiques de bronze (Munich 1972 et Montréal 1976) et trois titres de champion du monde. Plus d’infos sur www.olimpia.hu