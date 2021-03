Actualités du Comité National Olympique du Liechtenstein

Date 15 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

15 Mars 2021

CNO du Liechtenstein

"Le sport n'est pas le problème, mais une partie de la solution à la pandémie". Selon cette devise, le CNO du Liechtenstein a lancé une campagne d'exercices vidéo avec divers partenaires locaux. Avec le lancement de la campagne "Bougez ensemble - avec de la distance", des idées d'activités sportives fun et variées sont partagées à travers de courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, afin de motiver la population du Liechtenstein à s'engager dans une activité sportive malgré la situation actuelle. Pendant leur temps libre, les enfants et les jeunes ont créé de courtes vidéos (maximum 50 secondes) où ils présentent leur idée sur le thème "où et comment faire du sport". Tous présentent ainsi en ligne leur proposition d’entraînement la plus populaire, les exercices qu'ils aiment faire actuellement ou encore l'offre actuelle proposés dans leur club. Infos sur www.olympic.li

28 février 2020

CNO du Liechtenstein

En coopération avec l'Association de football du Liechtenstein, le CNO du Liechtenstein a lancé un projet de protection de l'enfance. Le projet vise à créer des ateliers, des discussions et des lignes directrices sur la manière de protéger les enfants contre l'intimidation, le harcèlement sexuel et autres menaces au sein des associations sportives. Plus de 100 représentants d'associations et de clubs sportifs se sont réunis à Schaan pour lancer le processus de création d'un espace plus sûr dans le sport. Ce projet est patronné par la princesse Anunciata de Liechtenstein, membre de la commission exécutive du CNO. D'autres événements concernant la protection des enfants sont prévus au cours des trois prochaines années. Plus d’infos sur www.olympic.li.

22 Janvier 2019

CNO du Liechtenstein

Le gouvernement du Liechtenstein et le CNO du Liechtenstein ont signé un accord de performance pour construire de nouvelles structures sportives nationales au Liechtenstein. Le vice-premier ministre, Daniel Risch, la présidente du CNO, Isabel Fehr, et le directeur général du CNO, Beat Wachter, ont signé cet accord le 20 décembre 2018, accord qui couvre la période 2019 - 2022. Avec la révision de la loi sur le sport, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une nouvelle base pour l'adaptation des structures sportives nationales a été créée. En vertu de cette loi, le gouvernement peut désormais transférer une partie ou la totalité de son financement à des organismes privés. Sur la base de ce mécanisme et du règlement relatif à la promotion du sport, l’accord de quatre ans a été conclu entre le gouvernement et le CNO pour transférer à ce dernier le financement consacré à la promotion du sport amateur et de compétition qu’organisent les fédérations. Le CNO recevra une contribution annuelle supplémentaire de l'État pour les années 2019 à 2022 pour la promotion du sport organisé par les fédérations. Plus d’infos sur www.olympic.li.

10 décember 2018

Alexander Vladimirovich Bykov

Le baron Eduard von Falz-Fein (photo), fondateur du CNO du Liechtenstein, est décédé le 17 novembre à l’âge de 106 ans. Lors d'un déplacement effectué au Liechtenstein en février de l'année dernière, le président du CIO avait remis au baron von Falz-Fein la médaille Pierre de Coubertin en reconnaissance des éminents services que celui-ci avait rendus au Mouvement olympique. Le baron Eduard von Falz-Fein fonda le CNO du Liechtenstein en 1935, assurant la participation d'une délégation de son pays aux Jeux de l'Olympiade et aux Jeux Olympiques d'hiver dès l'année suivante. Il assista à presque toutes les éditions des Jeux Olympiques, occupant différents postes au CNO, à la Fédération Internationale de Luge (FIL) et à l'Association cycliste du Liechtenstein. Plus de détails ici.