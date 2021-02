Actualités du Comité National Olympique du Kazakhstan

Date 01 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

01 février 2021

Le mois dernier, le CNO du Kazakhstan a tenu une session virtuelle de son assemblée générale. L’ordre du jour comprenait l’examen d’un certain nombre de sujets relatifs aux préparatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L’assemblée a également nommé Andrey Kryukov comme nouveau secrétaire général du CNO. Plus d’infos ici.

11 septembre 2020

CNO du Kazakstan

Le CNO du Kazakhstan a rapporté que le 6 août, le nageur olympique kazakh, Vitaliy Khudyakov, a nagé 56 kilomètres en traversant le deuxième plus grand lac alpin au monde, l’Issyk-Kul situé au Kirghizistan. L'athlète a réalisé une traversée record en 13 heures. Son exploit a été programmé pour coïncider avec le début du marathon (eau libre) aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, ainsi que pour soutenir tous les agents de santé, qui sont en première ligne contre la COVID-19. Qualifié pour Tokyo 2020, Vitaliy Khudyakov est quadruple vainqueur dans cette discipline aux championnats asiatiques et double vainqueur aux Jeux de plage. Plus d’infos ici.

29 juin 2020

CNO du Kazakhstan

"Les Jeux Olympiques commencent avec l'enfance" ("The Olympics starts with childhood") était le slogan des célébrations de la Journée olympique au Kazakhstan. Le CNO du Kazakhstan a préparé un programme riche d’activités pour les athlètes et les fans de sport, activités toutes numérisées en raison de la pandémie actuelle. Un concours de dessin pour enfants a été organisé avec plus de 200 dessins réalisés par les enfants de tout le pays. Pendant près de quatre heures, des athlètes de l'équipe olympique du Kazakhstan ont rejoint en direct un marathon interactif en ligne, félicitant les spectateurs, partageant avec eux leurs histoires sportives et les conseillant sur des exercices pour rester en forme même à la maison. Le CNO a également félicité tous les bébés nés en cette Journée olympique au Kazakhstan. Ont eu également lieu des rencontres olympiques destinées aux enfants ayant des besoins spéciaux - un projet commun du CNO et du Bureau de l’UNESCO à Almaty. Plus d’infos ici et sur https://olympic.kz/en.

16 mars 2020

CNO de la République du Kazakhstan

Le 11 mars dans la capitale Nur-Sultan, le secrétaire général du CNO de la République du Kazakhstan, Saken Mussaibekov, a rencontré la représentante régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l'Asie centrale, Yasuko Oda. Aujourd'hui, environ 600 réfugiés vivent au Kazakhstan et la plupart dans les plus grandes villes du pays, Almaty et Shymkent. Le secrétaire général a exprimé son soutien aux réfugiés vivant au Kazakhstan ainsi que l'engagement du CNO à établir un partenariat solide entre les deux organisations. Les deux parties ont convenu de signer un protocole d'accord en tant qu'élément important des efforts conjoints de la promotion du sport auprès des réfugiés et de sensibiliser le public sur la question des réfugiés au Kazakhstan et en Asie centrale dans son ensemble. Plus d'informations sur www.olympic.kz

21 février 2020

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan a annoncé qu’une réunion de travail des secrétaires généraux des CNO d'Asie centrale s'est tenue à Nur-Sultan au Kazakhstan. Y ont participé le vice-président du CNO du Kazakhstan, Andrey Kryukov, et les représentants des CNO de l’Afghanistan, de la République Islamique d’Iran, du Kirghizistan, d’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. À l’ordre du jour figuraient principalement la coopération entre les CNO de la région ainsi que la reprise des Jeux d'Asie centrale. La mise sur pied de camps d’entrainement conjoints avec des équipes d’autres pays a également été évoquée à cette occasion. La réunion s’est conclue avec la signature d’un mémorandum de coopération entre les CNO du Kazakhstan et du Turkménistan, qui ont convenu de l’organisation de camps d’entrainements conjoints de de coopération dans des activités antidopage. Infos complètes ici.

28 juin 2019

CNO du Kazakhstan

Au Kazakhstan, la Journée olympique a été célébrée avec l’organisation d’un grand festival sportif à Nur-Sultan et Almaty. Dans la capitale kazakh, les participants parmi lesquels le vice-ministre de la Culture et des Sports, Yeldos Ramazanov, le directeur du département des sports du CNO du Kazakhstan, Elsiyar Kanagatov, et de nombreux jeunes athlètes s’étaient rassemblés dans le parc ‘Stolichny’. En vue des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’ambassade du Japon au Kazakhstan était présente à la célébration de cette Journée au cours de laquelle des cours sur l’art du kimono et de la calligraphie japonaise ont été donnés. Des sessions de boxe, jiu-jitsu, zumba, yoga et cross-fit étaient également au programme, ainsi que la traditionnelle balade à vélo. Plus de détails ici.

18 avril 2019

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan a publié un calendrier en édition limitée avec les athlètes de l'équipe nationale (#teamKZ). Dans le cadre de ce projet spécial initié par le CNO, les athlètes ont eu l'occasion de devenir un modèle pour une journée et d'essayer de nouveaux looks. Le site web Olympic.kz partage les résultats du projet qui a réuni 30 représentants de l'équipe nationale olympique du Kazakhstan. Le président du CIO a reçu le calendrier en édition limitée de #teamKZ lors de la 9e édition du Forum International des athlètes (photo). Plus d’infos sur www.olympic.kz

18 mars 2019

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan a signé un mémorandum de coopération avec l'UNESCO. Le document a été signé par Saken Mussaibekov (à g. sur photo), secrétaire général du CNO, et Krista Pikkat (à d. sur photo), directrice du bureau de l'UNESCO à Almaty pour le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Dans le cadre de cet accord, les deux organisations entendent unir leurs efforts pour promouvoir l'éducation physique et le sport. Une attention particulière sera portée à un accès au sport plus inclusif et égalitaire ainsi qu'au développement du Mouvement olympique parmi la population du Kazakhstan. Leur collaboration portera sur des domaines clés tels que le sport pour tous, l'éducation, l'égalité des sexes et la lutte contre le dopage. Plus d'infos ici.

15 Janvier 2019

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan et le bureau de l’UNESCO à Almaty ont organisé un séminaire destiné aux athlètes féminines du Kazakhstan les 13 et 14 décembre 2018. Placé sous le thème du programme de transition de carrière, ce séminaire a rassemblé plus d’une trentaine de femmes qui étaient soit encore en activité sportive, ou ayant déjà terminé leur carrière sportive ou alors qui se préparaient à le faire. Les participantes ont ainsi pu recevoir des conseils sur le développement des compétences de communication, la présentation de soi, l'orientation professionnelle. Les représentants du CNO ont également souligné l’existence des programmes internationaux de la Solidarité Olympique. Plus d’infos ici.

20 décembre 2018

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan a organisé la cérémonie des Prix sportifs nationaux 2018 qui s’est tenue le 4 décembre à Astana. Pendant deux semaines, le public a voté en ligne sur olympic.kz pour choisir les nominés. Le CNO a reçu un total d’environ 500000 votes. Les invités de la soirée, nominés et vainqueurs, athlètes et olympiens, dirigeants de fédérations nationales, partenaires du CNO, ont assisté à la cérémonie qui a couronné des lauréats dans neuf catégories. Parmi les personnalités présentes, se trouvaient le ministre de la culture et des sports, Arystanbek Mukhamediuly, le ministre de l’information et de la communication, Dauren Abayev et la présidente de la commission des femmes dans le sport du CNO, Umut Shayakhmetova. Plus de détails ici.

10 décembre 2018

CNO du Kazakhstan

Les médaillés kazakhs des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Astana en présence du président du CNO kazakh, Timur Kulibayev, et du ministre de la culture et des sports de la République du Kazakhstan, Arystanbek Mukhamediuly. À Buenos Aires, les 58 athlètes de la délégation kazakh ont concouru dans 23 sports. Plus d’infos ici.

30 octobre 2018

CNO du Kazakhstan

Suite à une réunion de travail, le CNO du Kazakhstan et l'UNESCO Almaty ont décidé d'intensifier leurs efforts s'agissant des initiatives en lien avec le sport afin de développer davantage et promouvoir quatre de leurs domaines de coopération principaux, à savoir l'éducation, le sport pour tous, l'égalité des sexes et la lutte contre le dopage. Pour de plus amples informations, rendez-vous ici.

7 août 2018

CNO du Kazakhstan

Le CNO du Kazakhstan, la préfecture de Fukuoka et la municipalité de Kurume ont signé un protocole d’accord concernant le camp d’entrainement pour l’équipe olympique de la République du Kazakhstan avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La signature s’est déroulée le 24 juillet à Kurume, préfecture de Fukuoka au Japon. Le directeur du département des sports du CNO, Elsiyar Kanagatov, le gouverneur de Fukuoka, Hiroshi Ogawa et le maire de Kurume, Tsutomu Okubo ont paraphé l’accord qui permettra aux athlètes kazakhs de suivre une préparation de haut niveau tout en se familiarisant avec leur environnement juste avant les Jeux Olympiques. Plus d’infos sur www.olympic.kz.

9 juillet 2018

CNO du Kazakhstan

Les 23 et 24 juin, des compétitions sportives ont eu lieu à travers tout le Kazakhstan pour commémorer la Journée olympique. Une manifestation baptisée ‘Les jeux des jeunes nomades’ (‘The Games of young nomads’) a été organisé par le Centre de soins palliatifs pour enfants souffrant de maladies oncologiques, avec le soutien actif du bureau de l’UNESCO à Almaty et le CNO de la République du Kazakhstan. Plus de 180 enfants ont participé à ces jeux qui étaient placés sous le slogan ‘Bouge, explore ! Découvre !’ et qui proposaient plusieurs compétitions sportives. Des champions kazakhs, les lutteurs Amandyk Bakiyev et Zhiger Zakirov, la skieuse acrobatique Zhanbota Aldabergenova et le judoka Azamat Mukanov, étaient présents à la cérémonie de remise des prix et souvenirs et du diplôme du CIO à chaque participant. Plus d’infos sur www.olympic.kz

4 juillet 2018

NOC of Kazakhstan

The “Alley of Champions” in the “Park of Lovers” Square in Astana has just got bigger. New trees have been planted by four great Kazakh athletes: Denis Ten (bronze medal, Sochi 2014), Otgontsetseg Galbadrakh (bronze medal, Rio 2016), Merey Akshalov (world boxing champion) and Abzal Azhgaliyev (PyeongChang 2018 flagbearer). This joint eco-initiative of the NOC of Kazakhstan and the City Council of Astana was launched after the Olympic Games Rio 2016. The first trees were planted by the winners and diploma-winners of the 2016 Games, followed by respected national sports veterans. Info at www.olympic.kz.

28 mai 2018

CNO du Kazakhstan

Le 24 mai, le CNO du Kazakhstan a inauguré une exposition permanente, ‘Le Mouvement olympique au Kazakhstan’ au Musée du premier président de la République du Kazakhstan à Astana. L’exposition retrace l’histoire sportive du pays, l’histoire du CNO, la participation aux Jeux Olympiques et les performances des athlètes et propose également de découvrir des équipements et autres objets donnés par des athlètes. Les invités d’honneur de la cérémonie ont été les athlètes Serik Sapiyev, Vassiliy Levit, Denis Ten, Guzel Manyurova, Kairat Yeraliyev et Abzal Azhgaliyev. Cette inauguration coïncide avec la prochaine célébration de la Journée olympique le 23 juin, au cours de laquelle une autre exposition devrait être inaugurée. À noter que la Solidarité Olympique a soutenu la réalisation de cette exposition. Plus d’infos sur www.olympic.kz