Actualités du Comité National Olympique du Cap-Vert

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

15 Février 2021

CNO du Cap-Vert

Le CNO du Cap-Vert, que préside Filomena Maria Fortes, qui est également membre du CIO, a accueilli à son siège Rikiya et Ayumi Kataoka, un couple japonais devenus les ambassadeurs du CNO pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 (photo). Pour rappel, ce couple passait sa lune de miel au Cap-Vert lorsqu’ils ont été contraints de rester dans l'archipel en raison de la pandémie de COVID-19 et depuis ils font la promotion de la destination du Cap-Vert à l'étranger. Depuis leur nomination par le CNO comme ambassadeurs, les Kataoka ont attiré une grande attention de la part de la presse internationale. Par ailleurs, sous la coordination du CNO du Cap-Vert, les Comités Olympiques des pays africains de langue portugaise ont pris part pendant quatre mois (octobre 2020 à janvier 2021) à un cycle de conférences en ligne visant à débattre de l'Olympisme en Afrique et dans les pays lusophones. Y ont assisté des spécialistes d’Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Portugal et São-Tomé-et-Príncipe. Plus d’infos sur www.coc.cv

12 Octobre 2020

CNO du Cap-Vert

À l'invitation de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), le CNO capverdien s'est joint à la campagne mondiale, la Journée mondiale de nettoyage, célébrée le 19 septembre. Le CNO a mené une série d'activités dont une campagne en ligne, dans le but de sensibiliser l'ensemble de la population du Cap-Vert, les sportifs ou non sportifs, à rejoindre cette campagne mondiale de nettoyage. L'activité principale s'est déroulée sur l'une des plages de la capitale du pays, en partenariat avec l'Association Kebra Kanela Beach et l'Association de défense de l’environnement. Plus d’une cinquantaine de bénévoles y ont participé. Plusieurs associations locales et clubs olympiques ont également mené d’autres actions de nettoyage. Plus d'infos ici.

11 septembre 2020

L'Académie olympique du Cap-Vert organise un cycle de conférences en ligne, du mois d’août à mi-septembre, sous le titre de “Conversation entre femmes” (“Conversation between Women”), afin de débattre de questions importantes liées à la présence et à la participation des femmes dans le sport. Parmi les personnalités reçues à cette occasion, figurent la Première Dame du Cap-Vert, Ligia Fonseca; la présidente de l'Institut pour l'égalité des sexes, Rosana Almeida; les athlètes olympiques Isménia Frederico et Wânia Monteiro; la seule femme présidente d'une fédération sportive au Cap-Vert, Lizandra Varela; ainsi que la présidente du CNO du Cap-Vert et membre du CIO, Filomena Fortes. Les thèmes abordés visent à partager les expériences de ces femmes, ainsi que les politiques et voies pour l'égalité des sexes et l'équité dans le sport. Plus de détails ici.

9 juillet 2018

CNO du Cap-Vert

Près de 6000 personnes ont participé aux célébrations de la Journée olympique au Cap-Vert. De nombreuses activités sportives ont été proposées sur les différentes îles de l’archipel comme à Maio où la présidente du CNO du Cap-Vert, Filomena Cortes était présente. L’olympien Jordin Andrade a pris part aux festivités organisées sur l’ile de Brava. La mascotte des Jeux africains de plage qui se dérouleront au Cap-Vert en 2019 aelle aussi participé aux célébrations de la Journée olympique.

11 juin 2018

CNO du Cap-Vert

Le Cap-Vert a accueilli du 5 au 15 mai le second module (en espagnol) du MEMOS (Master Exécutif en Management des Organisations Sportives), programme soutenu par la Solidarité Olympique. Le premier module s’est déroulé en Espagne. Parmi les participants, l’entraîneur Glenda Aguilar qui est la sixième cap-verdienne à bénéficier de programme après Filomena Fortes, Rodrigo Berjarano, Fernando Pinto, Sabino Correia et Emanuel Charles de Oliveira, qui sont aujourd’hui des managers et qui ont aussi suivi cette formation à travers le CNO du Cap-Vert. Toute la logistique de ce second module a été assurée par le CNO. Plus d’infos sur www.coc.cv