Actualités du Comité National Olympique de Trinité-et-Tobago

Date 15 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

15 février 2021

CNO de Trinité-et-Tobago

Suite à la réunion virtuelle du conseil du CNO de Trinité-et-Tobago le 6 février, Lovie Santana (photo) a été nommée chef de mission pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Elle est depuis 11 ans, administratrice principale du CNO. Lovie Santana a également été chef de mission pour les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 2018 à Barranquilla (Colombie) et chef de mission adjointe pour les Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016 et pour les Jeux panaméricains 2019 à Lima (Pérou). Plus de détails ici.

01 février 2021

Melanie Gulston/TTOC

Le Comité olympique de Trinité-et-Tobago a débuté les célébrations de son 75e anniversaire avec le Marathon Walk. Le président du CNO, Brian Lewis, et un groupe de personnes du monde du sport, de la politique et des médias, ont parcouru les 26,2 miles lors de la dernière journée du Marathon international de Trinité-et-Tobago & Ultra Challenge qui s'est déroulé en mode virtuel du 1er au 24 janvier. Pour Lewis, la participation du CNO, pour la 7e année consécutive, était le reflet de la consécration des athlètes pour leurs rêves et portait également un message plus large sur la poursuite de l’activité sportive et physique dans le cadre des directives, protocoles et règlements dues à la COVID-19. Détails complets ici. Par ailleurs, lors de la toute première cérémonie annuelle de remise des prix du CNO, organisée virtuellement, le nageur Dylan Carter et la cycliste Teniel Campbell ont été respectivement sacrés sportif et sportive de l'année 2020. Avec la pandémie de COVID-19, qui a changé tous les aspects de la vie, y compris le sport, la soirée des récompenses a été placée sous le thème de la résilience. Plus de détails ici avec la liste complète des lauréats 2020.

22 mai 2020

CNO de Trinité-et-Tobago

L'ancien président du CNO de Trinité-et-Tobago, Alexander B. Chapman (photo), est décédé le 2 mai à l'âge de 93 ans. Il était à la fois un administrateur sportif, un entraîneur et une icône. Ancien haltérophile, Chapman faisait partie du Mouvement olympique lorsque Trinité-et-Tobago a commencé à aligner des équipes aux Jeux Olympiques. Il a été président du CNO de 1989 à 1997, après avoir été secrétaire général de 1964 à 1989, et a également accompagné l'équipe olympique à plusieurs reprises, en tant qu'entraîneur d'haltérophilie. Chapman a également reçu l’Ordre Olympique. Chaque année, lors des trophées annuels du CNO, le trophée ‘Alexander B. Chapman’ est décerné à une personne en reconnaissance de sa contribution au sport. Plus d'infos sur www.ttoc.org.