Actualités du Comité National Olympique de Hong-Kong, Chine

Date 01 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

01 February 2021

CNO de Hong Kong, Chine

Le CNO de Hong Kong, Chine a signé le 8 janvier un protocole d'accord avec l’Education University de Hong Kong (EdUHK) pour introduire un programme d'admission spécial pour les athlètes qui ne sont plus en activité et ceux qui prévoient de l’être. En tant que première université locale à établir une telle collaboration avec le CNO, l'EdUHK espère que ce partenariat profitera à davantage d'athlètes locaux en favorisant le développement de parcours de double carrière. Le protocole d'accord a été signé par le président du CNO, Timothy Tsun Ting Fok (à d. sur photo) et le président d'EdUHK, Stephen Y. L. Cheung (à g.). Infos complètes ici. Par ailleurs, l'élection des dirigeants du CNO a eu lieu lors de l'Assemblée générale annuelle 2020 le 17 décembre dernier. Quatre vice-présidents et deux secrétaires généraux adjoints honoraires ont été élus pour un mandat de quatre ans jusqu'à la fin de l’Assemblée de 2024. Plus d'infos ici.

28 juin 2019

CNO de Hong-Kong, Chine

La Journée olympique 2019 a rassemblé plus de 3 000 participants à l'Institut des sports de Hong Kong le 23 juin. Quelque 51 équipes d'entreprise, composées de membres d'associations sportives nationales, de ministères et de sponsors, ont pris part à la course de 3 km. Le CNO de Hong-Kong, Chine a également organisé une course pour les familles afin d’encourager les parents et les enfants à pratiquer un sport ensemble. Plus de détails ici. En outre, le CNO a annoncé les noms des 10 athlètes, récipiendaires de la bourse sportive Panasonic, en vue de leur préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Plus de détails ici.

08 avril 2019

CNO de Hong-Kong, Chine

Le CNO de Hong-Kong, Chine vient de dévoiler des plaques commémoratives de personnalités sportives qui rejoignent ainsi le Tableau d'honneur de 2018. Ce sont au total 19 personnalités qui ont été honorées pour leur remarquable contribution dans la communauté sportive de Hong-Kong, lors de cette cérémonie tenue en présence notamment du président du CNO, Timothy Tsun Ting Fok (photo), également membre honoraire du CIO. Plus de détails ici.

25 février 2019

CNO de Hong Kong, Chine

L’édition 2019 du camp sur l’Olympisme a eu lieu du 11 au 13 février. Organisé par le CNO de Hong Kong, Chine et l’Institut du sport de Hong Kong (HKSI), ce camp a pour objectif de permettre aux jeunes participants d’expérimenter aussi bien des exercices sportifs que des activités de team building ou encore de prendre part à des séminaires, le tout afin de comprendre l’importance de l’Olympisme et de l’esprit d’équipe. L'expérience réussie de l’an passé où des athlètes de haut niveau du HKSI et des étudiants ayant participé au programme d'éducation sur l'Olympisme, a été renouvelée avec cette fois-ci 61 participants au total. Plus d’infos ici.

15 Janvier 2019

CNO de Hong Kong, Chine

La première réunion générale annuelle du CNO de Hong Kong, Chine a procédé à l’élection du bureau exécutif du CNO. Les élections tenues le 18 décembre ont vu la réélection à la présidence de Timothy Tsun Ting Fok, également membre honoraire du CIO.

Résultats complets des élections ici.

20 Decembre 2018

CNO de Hong Kong, Chine

Le trophée du CIO 2018 ‘Olympisme en action’ a été décerné à Sir David Akers-Jones (à d. sur photo), conseiller honoraire de la fédération d’aviron de Hong-Kong, Chine (HKCRA) en reconnaissance de son excellente contribution en favorisant le développement sportif et social de Hong-Kong. Le trophée lui a été décerné par Timothy Tsun Ting Fok (à g. sur photo), membre honoraire du CIO et président du CNO de Hong Kong, Chine, lors de la soirée de Noël de la famille olympique qui a rassemblé plus de 200 célébrités et dirigeants sportifs. Sir David Akers-Jones a été conseiller honoraire de l’HKCRA pendant plus de 30 ans. Comme dirigeant de plusieurs disciplines sportives, il s'est activement employé à offrir à la population de Hong-Kong des installations propices à la pratique d'activités sportives et physiques. Plus de détails ici.

26 juin 2018

SF&OC

Afin de rendre hommage aux services rendus par des personnalités sportives exceptionnelles comme des dirigeants, des athlètes, des entraîneurs, des officiels, un temple de la renommée du CNO de Hong-Kong, Chine a été créé cette année à la Maison olympique. Le 22 juin, le président du CNO, Timothy Tsun Ting Fok, également membre honoraire du CIO, a inauguré ce temple de la renommée et annoncé les deux premiers intronisés : Arnaldo de Oliveira Sales et Henry Fok Ying Tung. Le premier a été président du CNO de 1967 à 1998 et président de l'ancien conseil urbain. Quant au second, il a été président de l'Association nationale de football de 1970 à 1997 et membre du comité exécutif de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de 1974 à 1996. Plus de détails ici.