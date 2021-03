Date 15 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, une œuvre d’art en hommage à Alice Milliat, initiatrice de la Fédération sportive féminine internationale et des Jeux mondiaux féminin, a été inaugurée à la Maison du sport français, siège du CNO français (CNOSF). De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie aux côtés du président du CNOSF, Denis Masseglia, parmi lesquelles le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, les membres du CIO, Guy Drut et Tony Estanguet, également président de Paris 2024. Le président du CIO a transmis un message vidéo saluant le rôle et l’héritage d’Alice Milliat ainsi que l’initiative du CNOSF lui rendant hommage. La statue d’Alice Milliat se trouve désormais dans le hall d’entrée aux côtés du baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques. Plus d’infos ici.