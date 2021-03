Actualités du Comité National Olympique brésilien

Date 01 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

01 Mars 2021

COB

Le CNO brésilien a lancé le 23 février le cours ‘abus et harcèlement hors du terrain de jeu ‘(‘Abuse and Harassment Out of Play’), une version pour les jeunes du cours ‘Prévention et Confrontation du harcèlement et des abus dans le sport. Ce cours est donc destiné aux jeunes athlètes de 12 à 17 ans, de l'initiation au haut niveau. Développé par l'Institut olympique brésilien, la branche éducative du CNO, ce cours vise à diffuser plus largement le thème en sensibilisant toute la communauté sportive à son importance, en plus de montrer comment il peut se manifester dans l'environnement sportif. Il vise également à informer sur les actions de prévention, les canaux de signalement, la confrontation, et le soutien aux victimes. Gratuit et dispensé à distance, le cours est organisé autour de trois thèmes principaux : en savoir plus sur les abus et le harcèlement, reconnaître les signes, et rechercher de l’aide. Détails complets ici.

01 Février 2021

CNO brésilien

La première réunion de la commission des athlètes du CNO brésilien s’est tenue à distance le 12 janvier avec la participation des 25 nouveaux membres élus pour le cycle 2021-24. Lors d'un vote virtuel, la commission a élu comme président Yane Marques (à g. sur photo), médaillée de bronze en pentathlon moderne aux Jeux Olympiques Londres 2012. Fabiano Peçanha (à d.), demi-finaliste du 800m aux Jeux Olympiques Beijing 2008 et Londres 2012, a été élu vice-président de la commission. Plus de détails ici. Par ailleurs, le CNO brésilien a annoncé qu’en décembre 2020, 20 ans après avoir remporté sa médaille 4x100m aux Jeux Olympiques Sydney 2000, le sprinter Cláudio Roberto Sousa a reçu sa médaille d'argent lors d'une cérémonie organisée dans le cadre des trophées d'athlétisme, au Centre olympique de formation et de recherche de São Paulo. À Sydney, Cláudio avait participé aux qualifications à la place de Claudinei Quirino, mais était retourné au Brésil sans sa médaille. Détails complets ici.

23 Novembre 2020

Les 25 membres de la commission des athlètes du CNO brésilien pour le cycle allant jusqu’aux Jeux Olympiques Paris 2024, viennent d’être élus. Un record de vote a été battu lors de cette élection, avec une participation totale de 374 athlètes qui avaient concouru aux Jeux Olympiques Londres 2012, Sotchi 2014, Rio 2016 et / ou PyeongChang 2018. Cette participation correspond à 66% du nombre total d'athlètes pouvant voter. Ce nombre est plus du double de la participation enregistrée en 2016, lorsque 170 athlètes avaient voté (soit un peu plus de 27% du total). Détails complets ici. En outre, le CNO lance la chaîne officielle de streaming, Brazilian Olympic Channel, lancement prévu pour décembre. En partenariat avec TV NSports, le CNO offrira gratuitement aux Confédérations olympiques brésiliennes la diffusion en direct d'au moins un événement annuel de son calendrier, ainsi que la possibilité d'acquérir des droits pour des compétitions internationales. De plus, la chaîne diffusera des reportages spéciaux et des vidéos sur les sports et leurs athlètes. Détails complets ici.

12 Octobre 2020

Miriam Jeske/COB

Paulo Wanderley (à d. sur photo) sera le président du CNO brésilien pour les quatre prochaines années. L’élection s’est déroulée le 7 octobre à Rio de Janeiro et a été marquée par une participation significative de la commission des athlètes, qui pour la première fois a eu droit à 12 voix à l’Assemblée. Ont également voté 34 représentants des confédérations olympiques brésiliennes et deux membres du CIO, ce qui donne un total de 48 électeurs. Depuis son accession à la présidence du CNO le 11 octobre 2017, Paulo Wanderley a apporté une série de changements dans l’organisation comme entre autres la révision des contrats, la réduction des dépenses et l'adaptation du budget à la nouvelle réalité des sports olympiques au Brésil après les Jeux Olympiques Rio 2016, la présentation d'un nouveau statut ou encore l’élargissement de la commission des athlètes à 25 membres. Détails complets ici.

25 septembre 2020

Rafael Bello / COB

La délégation brésilienne défilera lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec des chaussures signées Havaianas. Le CNO brésilien vient de signer un contrat avec la marque Havaianas qui, en plus de soutenir la délégation brésilienne, fera partie du conseil des sponsors du CNO en tant que supporter officiel jusqu'à fin 2021. La marque lancera également pour le CNO une collection sous licence qui sera vendue pendant les Jeux. Plus de détails ici.

31 juillet 2020

Rafael Bello/COB

Le 20 juillet, le CNO brésilien a rouvert le Centre d'entraînement des équipes nationales, situé dans le parc olympique de Barra, à Rio de Janeiro, et a donc entamé la reprise progressive de l'entraînement sur place. En suivant les protocoles stricts du Guide pour la pratique des sports olympiques dans le scénario de la COVID-19, publié en juin par le CNO, un maximum de 40 personnes pourra dans un premier temps, entrer chaque jour dans le Centre. Plus de détails ici. Par ailleurs, le CNO est le premier CNO du continent américain (et le deuxième au monde après l'Espagne) à signer l'accord-cadre des Nations Unies "le sport au service de l'action climatique" qui a été développé conjointement avec le CIO. En rejoignant le cadre, le CNO s'engage à prêter attention aux meilleures pratiques en faveur de l'environnement, et d’une société qui s’engage et est source d’inspiration. Plus de détails ici.

20 juillet 2020

BOC

Le CNO brésilien a démarré sa Mission Europe le 17 juillet avec l'embarquement pour le Portugal de délégations sportives de boxe, gymnastique, judo, natation artistique et natation. Après avoir reçu l'autorisation du gouvernement du Portugal, par l'intermédiaire du Comité olympique local, le CNO brésilien a donc envoyé les délégations vers le pays européen, suivant un protocole strict concernant le COVID-19. Mission Europe se déroulera de juillet à décembre et son objectif principal est d'accompagner la reprise de l'entraînement des athlètes qui sont qualifiés ou qui ont le potentiel d’être qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, en assurant la sécurité totale de la délégation et en respectant les protocoles requis et validés par les services médicaux. Détails complets ici.

10 juillet 2020

CNO brésilien

Le CNO brésilien a reçu le trophée du CIO ‘Olympisme en action’ en reconnaissance de la promotion d'initiatives durables lors des Jeux scolaires de la jeunesse 2019 (photo). Organisé depuis 2005, ces Jeux sont la plus grande compétition scolaire du pays et ont innové en matière de durabilité et de citoyenneté, conciliant la formation sportive individuelle et citoyenne de jeunes athlètes avec l'incitation à des pratiques durables. Ainsi depuis 2018, l'organisation a entre autres éliminé tous les types de matériaux jetables étant agressifs pour l'environnement, promeut la collecte sélective des déchets. Plus de détails ici.

29 juin 2020

CNO brésilien

Pour la première fois, un Forum a rassemblé des représentants des commissions des athlètes du CNO brésilien et des Confédérations sportives brésiliennes. Organisé lors de la Journée olympique, ce Forum virtuel avait comme objectifs d’échanger les expériences et d’accroitre l’engagement des athlètes dans le développement du sport dans le pays. Plus de détails ici. Par ailleurs, avec plus de temps à la maison, de nombreux athlètes se sont inscrits à des cours gratuits offerts par l'Institut olympique brésilien, la branche éducative du CNO. Ainsi 43 athlètes ont suivi les cours sur les fondamentaux de l'administration sportive et les cours de gestion pour entraîneurs, qui ont débuté le 1er juin, un record depuis la création de l’Institut. Plus de détails ici. Le CNO a publié le 12 juin le Guide pour la pratique des sports olympiques dans le scénario de la COVID-19, détaillant la reprise progressive de l'entraînement, après autorisation du gouvernement et des autorités sanitaires. Plus d’infos ici.

12 juin 2020

CNO brésilien

Du 26 mai au 4 juin, environ 1400 paniers alimentaires et des masques ont été donnés par le CNO brésilien aux quatre écoles municipales olympiques de Rio de Janeiro qui font partie du programme Transform. Ils ont été distribués aux enseignants, aux employés et aux membres des familles des élèves des établissements scolaires, établissements qui, depuis l'année dernière, ont adopté une méthodologie visant à promouvoir les valeurs olympiques. Plus de détails ici. De plus, le CNO soutient également la campagne #VencendoJuntos (#WinningTogether), qui lie le sport à un mouvement de solidarité. Le projet vise à collecter 10 millions de reais en dons de paniers alimentaires pour 33000 familles pendant trois mois. Le projet est associé au Réseau sportif pour le changement social (Rede Esporte pela Mudança Social) et a reçu le soutien de l'UNESCO. Plus de détails ici.

22 mai 2020

CNO brésilien

En moins de deux mois, le Programme brésilien de prévention et de lutte contre le harcèlement et les abus dans le sport (PCHAS) a attiré environ 3 000 professionnels du sport, dont plus de 750 athlètes en activité et à la retraite. Le programme a été développé par l'Institut olympique brésilien, l’organe éducatif du CNO brésilien. Lancé le 13 mars sous forme d'apprentissage à distance, ce Programme vise à montrer comment le harcèlement et les abus peuvent se manifester dans le sport, comment il est possible de reconnaître les signes et comment les organisations peuvent faire face à ce comportement, en expliquant les actions pour prévenir, signaler, confronter et accueillir les victimes. Infos détaillées ici.

16 mars 2020

CNO brésilien

L'uniforme de l’équipe du Brésil pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020 est prêt. Sur cet uniforme, sont représentés des poissons de l’Amazonie, en plus d’autres références à la flore et à la faune brésiliennes, le tout associé à des lignes de peinture japonaise traditionnelle. Le médaillé olympique et champion du monde de gymnastique, Arthur Nory, a été le premier athlète à essayer ce nouvel uniforme (photo). À Tokyo, la délégation brésilienne comptera environ 270 athlètes. Le lancement officiel de cet uniforme aura lieu le 15 avril, soit à 100 jours des Jeux Olympiques Tokyo. Plus de détails ici sur le site du CNO brésilien.

07 février 2020

Rafael Bello / COB



offre une structure de pointe aux athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. En janvier de cette année, ce centre, géré par le CNO depuis 2008, a accueilli 291 athlètes de 23 sports. De plus, 131 évaluations ont été réalisées auprès de 72 athlètes au laboratoire olympique, soit une augmentation de 43% par rapport à la même période en 2019. Situé dans le parc olympique de Barra, le centre d'entraînement a vu en 2019 un total de 1033 athlètes profiter de sa structure. Outre ce centre, et en collaboration avec les confédérations, le CNO propose aux athlètes en vue de Tokyo 2020 des camps d'entraînement internationaux, un soutien et une logistique pour la participation à des compétitions, l'embauche d'entraîneurs de haut niveau, l'acquisition d'équipements sportifs, entre autres. Plus de détails ici

Alexandre Loureiro / COB

13 décembre 2019

Alexandre Loureiro / COB

Lors de la cérémonie des trophées olympiques brésiliens, le gymnaste Arthur Nory et la boxeuse Beatriz Ferreira (photo) ont été sacrés ‘meilleurs athlètes de 2019’. Les champions du monde et panaméricains ont ainsi célébré une autre réussite dans leur carrière exceptionnelle lors de cette cérémonie organisée par le CNO brésilien le 10 décembre à Rio de Janeiro. Outre les meilleurs athlètes de 2019, les trophées olympiques brésiliens ont honoré tous les médaillés des Jeux panaméricains de Lima 2019. Quant à Oscar Schmidt, le meilleur marqueur de l'histoire du basketball et aux cinq participations aux Jeux Olympiques, il a reçu le trophée ‘Adhemar Ferreira da Silva’. Ce trophée, qui porte le nom du champion olympique de triple saut, reconnaît une personnalité sportive qui représente les valeurs d'éthique, d'esprit collectif, d'efficacité technique et physique, de respect d'autrui et de camaraderie. Plus de détails ici.

09 décembre 2019



L'édition 2019 des Jeux scolaires de la jeunesse s’est achevée à Blumenau (État de Santa Catarina). Organisée depuis 2005 par le CNO brésilien, la plus grande compétition scolaire du pays, a rassemblé cette année 4 998 athlètes âgés de 12 à 17 ans, originaires des 26 États brésiliens et du district fédéral, ainsi que du Japon et même de l'Angola. La compétition a également été un succès sur les réseaux sociaux. Les 85 retransmissions en direct sur la page Facebook des Jeux ont attiré plus d'un million de spectateurs. Pour ce qui est du domaine du développement sportif, la principale nouveauté a été la mise en place du Centre d’évaluation et de suivi, qui a enregistré les données de plus de 2 000 jeunes âgés de 12 à 14 ans afin que le CNO puisse commencer à dessiner le profil moteur de ces jeunes et connaître les caractéristiques de ceux qui sont passés par les Jeux scolaires. En 2020, les Jeux scolaires de la jeunesse débarqueront pour la première fois à Aracaju (État de Sergipe) et à Gramado (État du Rio Grande do Sul), où se dérouleront deux phases régionales. Le choix des villes hôtes de la troisième phase régionale et de la phase nationale devrait avoir lieu dans les prochains mois. Détails complets ici.

18 Novembre 2019

CNO brésilien

En octobre et novembre, le CNO brésilien a rejoint les campagnes internationales de prévention du cancer du sein et de la prostate. Le siège du CNO et le centre d’entraînement de la Team Brasil à Rio de Janeiro ont eu leurs façades illuminées en rose et en bleu, en référence aux campagnes susmentionnées. Les 140 membres du personnel du CNO, dont 53% de femmes, ont également suivi des conférences de médecins spécialistes et ont participé à une collecte de sang. Plus d’infos sur www.cob.org.

11 Novembre 2019

CNO brésilien

C’est au Musée Olympiques de Lausanne que le 31 octobre dernier, l’équipe brésilienne de relais 4x100m de 2008 a reçu la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Beijing 2008. Bruno Lins, José Carlos Moreira (Codó), Sandro Viana et Vicente Lenílson (photo) se sont vu réattribuer la médaille de bronze en raison de la disqualification du Jamaïcain Nesta Carter pour un contrôle de dopage positif. La médaille leur a été remise par le membre du CIO, Bernard Rajzman, icône de la ‘génération en argent’ du volleyball brésilien aux Jeux Olympiques de Los Angeles 1984, et en présence d’une centaine de personnes. Le CNO brésilien était représenté par le champion olympique, Rogério Sampaio, actuel directeur général du CNO. Infos complètes ici.

29 octobre 2019

CNO brésilien

Les entraîneurs les plus titrés de l'histoire du volleyball national brésilien, Bernardinho et José Roberto Guimarães (photo), ont été intronisés au Panthéon de la gloire du CNO brésilien le 21 octobre dernier lors d’une cérémonie organisée à São Paulo. Les plus grandes stars du volleyball étaient présentes, comme Bernard Rajzman, membre du CIO et icône de la ‘Génération en argent’ qui représentait le CNO. Un espace exclusif ouvert au public sera réalisé au Centre d’entraînement de l’équipe du Brésil (Team Brazil), futur siège administratif de l'organisation. Plus de détails ici.

17 Septembre 2019

CNO Brésilien

05 Août 2019

a présenté les détails de son programme de prévention et d'éducation autour du dopage. L'objectif du programme est de développer un travail de sensibilisation et de démocratisation de l'information pour la protection des athlètes, en élargissant l'accès à l'éducation antidopage dès les premiers stades du développement de l'athlète olympique. Outre des journalistes et des leaders d'opinion, des collaborateurs du CNO et des représentants d'institutions partenaires du système antidopage brésilien, ont assisté à cette présentation au siège du CNO. Le directeur général du CNO, le champion olympique, Rogério Sampaio, a ouvert la manifestation tandis que la présentation a été faite par Christian Trajano (photo), responsable de la prévention du dopage et de l'éducation au sein du CNO. Plus d'infos ici

CNO brésilien

22 juillet 2019

Paulo Wanderley, y ont participé. Plus d'infos ici . Par ailleurs, le CNO brésilien a annoncé un partenariat avec la société de production Mauricio de Sousa Produções qui produit Turma da Mônica, l'une des bandes dessinées les plus célèbres au monde, en vue d'accroître le nombre de fans du Brésil lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce partenariat verra l'organisation r d'actions et de projets communs entre les personnages de la bande dessinée et les membres de la délégation brésilienne au Japon et leurs fans. Plus de détails ici

CNO brésilien

De nombreux enfants et familles se sont rassemblés le 14 juillet devant la Maison du Japon à São Paulo pour apercevoir le champion olympique de judo, Rafael Silva, et la championne du monde de gymnastique artistique, Daiane dos Santos, ainsi que la mascotte de l'équipe brésilienne Ginga. Tous étaient réunis à l’occasion de l’inauguration de la sculpture #Somos Time Brasil, par le CNO brésilien. Avec cette action, le CNO souhaite attirer l’attention du public envers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, à un an de leur ouverture. Après la Maison du Japon, cette sculpture sera déplacée sur la Place de la Liberté pour un autre événement du CNO célébrant l’année avant Tokyo 2020. Plus d’infos ici.

15 juillet 2019

CNO brésilien

08 juillet 2019

a présenté l'évolution accomplie par les 32 confédérations qui ont adhéré au programme de gestion, d'éthique et de transparence (MET). Développé par le CNO afin d'améliorer les processus administratifs des confédérations en utilisant un modèle de référence, ce programme MET a apporté plusieurs avantages aux entités qui l'ont rejoint, avantages tels qu'une évolution de la structure d'organisation, une utilisation optimisée des ressources disponibles et une transparence accrue pour les sponsors et la société. Toutes les confédérations qui ont mis en œuvre le programme MET ont déjà par exemple une commission des athlètes et dispose d'une planification stratégique. Outre les représentants des confédérations, étaient également présents à cette occasion, le président du CNO, Paulo Wanderley, et le membre du CIO, Bernard Rajzman. Plus d'infos ici

CNO brésilien

28 juin 2019

comptera dix nouveaux membres en 2019: Chiaki Ishii, le premier brésilien médaillé olympique en judo à Munich en 1972; Hortencia et Paula, médaille d'argent olympique en basketball à Atlanta en 1996; Joaquim Cruz, champion olympique du 800 m à Los Angeles en 1984; feu Guilherme Paraense, premier champion olympique brésilien (Anvers 1920, tir); João do Pulo, double médaillé de bronze olympique en athlétisme; Maria Lenk (natation), première femme sud-américaine à participer aux Jeux Olympiques (Los Angeles 1932); Sylvio Magalhães Padilha, le premier sud-américain à disputer une finale olympique d'athlétisme (Berlin 1936); et les entraîneurs de volleyball Bernardinho (double champion olympique) et José Roberto Guimarães (triple champion olympique). Ces dix légendes sportives seront intronisées lors d'événements comme la Journée olympique, la commémoration des Jeux de Tokyo 2020, les Jeux scolaires de la jeunesse. Plus de détails ici

CNO brésilien

Des ateliers sportifs, des activités éducatives pour des centaines d'enfants, une discussion avec la médaillée olympique Yane Marques et l’intronisation au Temple de la renommée d’Hortência Marcari (plus d'infos ici), toutes ces manifestations étaient au programme de la célébration de la Journée olympique 2019 organisée par le CNO brésilien. La Journée s'est déroulée le 25 juin au Centre d’entraînement Time Brasil situé dans le parc aquatique Maria Lenk à Rio de Janeiro. Les activités, qui font partie du programme Transforma, ont rassemblé environ 250 enfants qui ont suivi quatre ateliers sportifs et assisté à une pièce de théâtre basée sur les valeurs olympiques. Plus de détails ici.

18 Avril 2019

CNO brésilien

À l'occasion du 10e anniversaire de l'Institut olympique brésilien (IOB), le Congrès olympique brésilien a réuni plus de 1 200 personnes à São Paulo le 13 avril. Parrainée par le CNO brésilien, la première édition du Congrès olympique brésilien a rassemblé des dirigeants mondiaux de la gestion sportive. Des sujets comme les systèmes d'organisation du sport, les stratégies visant à augmenter la compétitivité, la gestion d'équipe, les charges d'entraînement pour les athlètes olympiques, la santé dans le sport, l'éthique, la gouvernance et la conformité dans le sport, l'identification et le développement des talents ont notamment été discutés. Plus d'infos sur www.cob.org.br

01 Avril 2019

CNO brésilien

Le CNO brésilien a accueilli un illustre visiteur le 25 mars dernier en la personne de Aída dos Santos (à d. sur photo), la seule athlète féminine dans la délégation brésilienne aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Elle a participé au débat sur la femme dans le sport avec la double championne olympique de volleyball, Fabi Alvim et la responsable du projet d’ONU Femmes, Carolina Ferracini. Au cours de ce débat, l’athlète de 82 ans a raconté comment elle a dû se surpasser et résister à une époque où beaucoup de femmes souffraient de préjudices dans le sport. Ce débat a souligné l’évolution de la femme dans plusieurs domaines du sport. Actuellement, la structure du CNO se compose de 128 femmes et 108 hommes. Les femmes occupent 43,5% des postes à responsabilité. De plus, en partenariat avec ONU Femmes, le CNO a développé une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement et les abus dans le sport. À signaler également le succès de la délégation brésilienne menée par une équipe 100% féminine lors des Jeux sud-américains de plage tenus récemment à Rosário (Argentine). Plus de détails ici.

18 mars 2019

CNO brésilien

À 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le CNO brésilien a inauguré la 12e sculpture #SOMOS TIME BRASIL à Marina da Glória, à Rio de Janeiro, en présence notamment de grands noms du sport brésilien et du vice-président du CNO, Marco La Porta, qui a prononcé le discours d’inauguration. Avec ses plus de cinq mètres de largeur et ses deux mètres de hauteur, la sculpture réalisée dans les couleurs vert, jaune et bleu, permettra au public de participer à une campagne de motivation encouragée par les athlètes brésiliens. Plus d’infos ici.

01 mars 2019

CNO brésilien

Le Brésil enverra une mission dirigée exclusivement par des femmes aux Jeux de plage sud-américains de Rosario 2019, lesquels se tiendront du 14 au 23 mars. Le Comité Olympique Brésilien (COB) enverra en effet une équipe composée de neuf professionnelles du sport (photo ci-dessus) pour coordonner une délégation de 62 athlètes, lesquels participeront aux compétitions dans neuf disciplines sportives. Mariana Vieira de Mello, responsable de la planification et des performances sportives du CNO, sera chef de mission. Plus d'informations ici. De plus, alors que la saison pré-olympique commence, le laboratoire olympique du CNO fonctionne à plein régime. Ce laboratoire, l'un des legs des Jeux Olympiques de Rio 2016, est pleinement opérationnel depuis 2017. L'an dernier, 2 256 évaluations ont été proposées à 325 athlètes de 16 confédérations différentes. L'objectif du CNO est que, d'ici Tokyo 2020, des services soient fournis à toutes les confédérations olympiques brésiliennes. Pour plus de détail, rendez-vous ici.

25 février 2019

Géré par le CNO brésilien depuis 2008, le Centre d’entraînement du Brésil (Team Brazil Training Center) réunit chaque jour des athlètes brésiliens de haut niveau dans différents sports. Il faut également souligner que de nombreux athlètes de différents pays utilisent également les infrastructures du Centre au Parc aquatique Maria Lenk à Rio de Janeiro. Depuis le début de l’année 2019, des athlètes et des entraîneurs venus entre autres des Etats-Unis d’Amérique, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Russie ou encore d’Ukraine, s’entraînent sur ce site qui offre une structure de pointe pour la formation des athlètes de haut niveau. Plus d’infos ici.

15 Janvier 2019

CNO brésilien

Lors de la 20e édition des trophées olympiques brésiliens, organisée par le CNO brésilien, le trophée du CIO 2018 ‘Olympisme en action’ a été décerné à l’entraîneur de judo, Geraldo Bernardes (photo ci-dessus). Mentor de la championne olympique aux Jeux de Rio 2016, Rafaela Silva, et du médaillé de bronze aux Jeux d’Athènes 2014, Flávio Canto, Geraldo Bernardes est l’un des fondateurs de l’Institut Reação qui a déjà accueilli plus de 10000 enfants et jeunes de milieux sociaux défavorises et qui a entrainé les judokas de l’équipe olympique des réfugiés pour les Jeux de Rio 2016, Yolande Bikasa et Popole Misenga. Parmi les autres distinctions remises lors de cette cérémonie, le titre de meilleurs athlètes de l’année 2018 a été attribué à la nageuse Ana Marcela Cunha et au canoeiste, Isaquias Queiroz. Plus de détails ici. À noter également que lors de cette même cérémonie, le panthéon de la gloire du CNO brésilien a été inauguré. Plus de détails ici.

20 Décembre 2018

CNO brésilien

Début décembre, le CNO brésilien a lancé sa politique sur la lutte et la prévention du harcèlement moral et sexuel qui sera appliquée à tous les niveaux dans le sport national. Le CNO réaffirme ainsi son engagement en faveur d'un environnement sain dans le sport et met à la disposition des athlètes un canal ouvert pour signaler les cas de violence morale et sexuelle. La politique sera également applicable aux membres des délégations brésiliennes se rendant à des compétitions internationales, à tous les membres du personnel et de la direction du CNO, aux prestataires de services et aux bénévoles. Lors de l'élaboration de la politique, le CNO s’est appuyée sur le soutien d'ONU Femmes et sur le document publié par le CIO en novembre 2017 pour protéger les athlètes des abus et harcèlement sexuel dans le sport et qui fait partie de l’Agenda olympique 2020. Ce document a été présenté au personnel du CNO lors d’une séance d’information au siège du CNO à Rio de Janeiro. Plus de détails ici.

10 décembre 2018

CNO brésilien

La plus grande compétition scolaire jamais organisée au Brésil s'est terminée le 25 novembre. Organisés par le CNO brésilien depuis 2005, les Jeux scolaires de la jeunesse ont réuni pour la première fois les deux groupes d’âge (12 à 14 ans et 15 à 17 ans) lors d’une phase nationale qui s’est déroulée dans la ville de Natal. Ce sont environ 5000 athlètes/étudiants venus de 2157 écoles publiques et privées à travers tout le pays qui ont ainsi pu se familiariser avec le sport, l’éducation et la citoyenneté. Les compétitions ont aussi impliqué 464 arbitres, 220 bénévoles, entraîneurs et observateurs de huit confédérations sportives. Une délégation japonaise de 25 membres a été invitée à y participer dans le cadre d'un programme d'échange avec les villes où la délégation olympique ‘Time Brazil’ séjournera lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Jeux scolaires de la jeunesse ont déjà révélé plusieurs athlètes de haut niveau comme la championne olympique de judo, Sarah Menezes et la championne du monde de judo, Mayra Aguiar. Le programme de promotion des valeurs olympiques mis en place par le CNO, a également été mis en avant pendant ces Jeux. De plus, conjointement avec le programme des Nations Unies pour l’environnement, l’opération ‘Plage propre’ a encouragé une initiative de nettoyage sur la plage de Ponta Negra le 22 novembre. Plus de détails ici.

6 novembre 2018

Beto Noval/COB

Le 24 octobre dernier, le CNO brésilien a ouvert ses portes aux écoliers et aux enseignants du système scolaire de la municipalité de Rio de Janeiro. Près de 70 enfants âgés de 6 à 9 ans venus d’écoles de Jacarepaguá ont ainsi pu se familiariser avec le Mouvement olympique à travers des activités ludiques, culturelles et sportives au siège du CNO. Les enfants ont aussi eu l’occasion de rencontrer la mascotte de l’équipe brésilienne, Ginga le jaguar. L’activité ‘Portes ouvertes du CNO’ est une action conjointe parrainée par le programme du CNO baptisé Transform et par le Secrétariat municipal à l'éducation de Rio de Janeiro. Plus de détails ici.

30 octobre 2018

CNO brésilien

Le CNO brésilien a récemment emmené la médaillée du marathon en natation de Rio 2016, Poliana Okimoto, visiter une école qui porte son nom, l'Espaço de Desenvolvimento Infantil Poliana Okimoto, à Santa Cruz, un quartier situé à l'ouest de Rio de Janeiro. L'athlète était entourée d'élèves et a été très émue par cet hommage, dont le principal objectif était de saluer les efforts qu'elle a déployés pour surmonter les difficultés et inciter les nouvelles générations à la pratique sportive. Après les Jeux de Rio 2016, plusieurs écoles municipales ont reçu les noms des médaillés de l'équipe du Brésil. Aujourd'hui, le programme "Transforma" se charge d'emmener ces athlètes pour visiter ces écoles et recevoir l'hommage et les témoignages d'affection de ces jeunes. En retour, les enfants en apprennent davantage sur les valeurs olympiques et ont la possibilité de rencontrer leurs idoles. Ces visites sont le résultat d'un partenariat conclu entre le programme "Transforma", conçu pour promouvoir les valeurs olympiques, le CNO brésilien et le secrétariat municipal à l'éducation de Rio de Janeiro. Plus d'informations à votre disposition ici.

3 septembre 2018

Rafael Bello

Le CNO brésilien vient de recruter un chef de la conformité (compliance officer) pour préserver sa culture d’éthique et son intégrité. William Evangelista da Silva (photo), avocat, rendra directement compte au comité de conformité du Conseil d'éthique du CNO. William Evangelista da Silva a de l'expérience dans la mise en œuvre et la gestion du programme de conformité des entreprises dans le secteur des infrastructures publiques et de l'éclairage. Le Conseil d'éthique du CNO a été créé lorsque Paulo Wanderley a pris ses fonctions de président du CNO, et est composé de cinq membres élus le 23 mars dernier. Plus d'infos sur www.cob.org.br.

26 Juin 2018

Beto Noval / COB

Pour commémorer la Journée olympique, un programme complet d’activités sportives et culturelles a été mis sur pied par le CNO brésilien le 21 juin. Près de 360 enfants d’écoles publiques de Rio de Janeiro et issus de projets de l’Autorité de gouvernance de l’héritage olympique (Olympic Legacy Governance Authority - AGLO) ont pris part à cette manifestation qui s’est déroulée au Parc olympique Barra, en présence notamment d’Emanuel Rego, champion olympique de beach volleyball (Athènes 2004). La manifestation a été organisée en partenariat avec le projet Transforma, programme qui diffuse les valeurs olympiques adoptées par le CNO, AGLO et le secrétariat municipal de l’éducation à Rio de Janeiro, et qui a permis à des enfants de huit écoles de Cidade de Deus et de Jacarepaguá à prendre part aux activités. Plus d’infos sur www.cob.org.br.

4 Juin 2018

CNO brésilien

Le 23 mai, le CNO brésilien a démarré la 6e édition du programme de suivi de carrière des athlètes qui durera sept mois. Lancé par l’Institut olympique brésilien (IOB), le département éducatif du CNO, ce programme a comme objectif de préparer les athlètes en activité et à la retraite vers une transition de carrière la plus efficace, et de les aider à trouver la meilleure approche pour aller sur le marché du travail. Le président du CNO, Paulo Wanderley, a souhaité la bienvenue aux 21 participants de cette édition 2018. Parmi les services offerts par ce programme, se trouvent entre autres des possibilités de stage, des programmes de formation et une expérience professionnelle; des bourses d'études dans plusieurs domaines. Plus d’infos sur www.cob.org.br