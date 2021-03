Actualités du Comité National Olympique algérien

Date 01 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

01 Mars 2021

CNO algérien

Dans le cadre de la convention de coopération signée entre le CNO algérien et l'École Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information, un stage de formation a été organisé les 22 et 23 février au siège du CNO. Les étudiants de Master1 en journalisme et communication sportive ont suivi ce stage, en présence notamment du président du CNO, Abderrahmane Hammad. Parmi les thèmes abordés lors de la formation, citons les institutions sportives nationales et internationales, l’histoire et le statut du CNO algérien, les participations de l’Algérie aux Jeux Olympiques ou encore les médaillés olympiques algériens. Infos sur www.coa.dz

15 Février 2021

CNO algérien

Dans le cadre de ses activités relatives à l’environnement, le CNO algérien a organisé, le 11 février, en collaboration avec la Direction générale des Forêts, une opération de plantation d’arbres au siège de l’institution olympique à Ben Aknoun. Cette opération était inscrite sous le slogan ‘Plantons pour la terre’. Le président du CNO, Abderrahmane Hammad, et les membres du comité exécutif, des représentants des fédérations sportives nationales et le personnel du CNO ont participé à cette opération environnementale. Plus d’infos sur www.coa.dz

08 Février 2021

COA

Le président du CNO algérien (COA), Abderrahmane Hammad (à g. sur photo), et le directeur de l’École Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information (ENSJSI), Abdesselam Benzaoui (à d.), ont signé une convention cadre entre les deux institutions, le 28 janvier au siège du COA. L’objectif de cette convention est d’accompagner les étudiants de l’ENSJSI lors de leurs stages pratiques au niveau du COA et dans leur formation pédagogique dans le domaine du sport et de l’Olympisme. L’ENSJSI accorde de son côté une priorité au COA pour la participation aux manifestations scientifiques en rapport avec son domaine d’intérêt. Infos complètes ici.

23 Novembre 2020

CNO algérien

Réunis le 14 novembre à Alger, les membres de l’Assemblée générale ordinaire du CNO algérien ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019, et élu deux nouveaux membres au sein du comité exécutif. Ils ont également approuvé le plan d’action et les prévisions budgétaires de l’exercice 2020, ainsi que l’admission de la Fédération algérienne de triathlon comme membre de droit de l’Assemblée du CNO. Étaient présents 54 membres sur les 89 que compte l’Assemblée. Plus de détails ici.

30 octobre 2020

CNO algérien

Une délégation conduite par Abderrahmane Hammad, président du CNO algérien et également 2e vice-président du comité d’organisation des 19es Jeux Méditerranéens Oran 2022, s’est rendu à Oran le 18 octobre dernier. Lors d’une réunion tenue au siège du comité d’organisation des Jeux, l’état d’avancement des préparatifs a été passé en revue. Les infrastructures, l’hébergement, l’accréditation ainsi que la promotion des Jeux ont été quelques-uns des sujets abordés. Plus d’infos ici. À l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de sa création et de la journée nationale de la presse, le CNO a organisé le 24 octobre la journée "Sports et Média". Parmi les thèmes abordés lors de cette journée, citons la création du CNO, les participations algériennes aux Jeux Olympiques, le parcours des médaillés olympiques algériens et le rôle de la presse dans la couverture des Jeux. Un hommage a été également rendu à cinq journalistes pour leur contribution au développement du sport et de la presse sportive algérienne. Plus d’infos ici.

25 septembre 2020

CNO algérien

Abderrahmane Hammad (photo) a été élu président du CNO algérien, à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s’est tenue le 12 septembre dernier au siège du CNO à Alger. 80 membres sur les 90 que compte l'Assemblée générale étaient présents. Le nouveau président du CNO a été plusieurs fois champion d'Afrique en saut en hauteur et a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques Sydney 2000. Il succède à Mustapha Berraf qui avait démissionné en mai. Plus de détails ici. À noter que la cérémonie d’investiture a eu lieu le 17 septembre en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, et de la Secrétaire d’état chargée du sport d’élite, Salima Souakri. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le CNO algérien a célébré la Journée mondiale de nettoyage de la planète, le 19 septembre, en organisant une opération de ramassage de déchets à Talaghilef, Wilaya de Tizi Ouzou. Cette Journée a été organisée en partenariat avec l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et en collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des Sports, la Direction de l’environnement de Tizi Ouzou, le Parc Naturel de Djurdjura, l’APC de Boghni, le mouvement associatif et les comités de villages. Plus de détails ici.

12 juin 2020

CNO algérien

Mohamed Meridja (à g. sur photo), président par intérim du CNO algérien, a été reçu par Sid Ali Khaldi (à d.), ministre de la Jeunesse et des Sports, fin mai. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet entretien, en particulier les échéances sportives les plus importantes en l’occurrence les Jeux Olympiques Tokyo 2020 et les Jeux Méditerranéens à Oran. Plus de détails ici.

22 mai 2020

Le CNO algérien a participé à l’élan national de solidarité en faisant don d’un lot de matériels sanitaires au profit de l’hôpital de Boufarik (wilaya de Blida). Ce lot comprend des masques et des tenues de protection ainsi que des produits désinfectants. Par ailleurs, à la demande de la wilaya d’Alger, le CNO a mis les salles du musée olympique algérien, situé non loin de l’hôpital Mustapha-Bacha, à la disposition du personnel soignant. Infos sur www.coa.dz.

28 février 2020

CNO algérien

La première rencontre entre la commission médicale du CNO algérien et les médecins du sport s’est tenue le 22 février au siège du CNO à Ben Aknoun. Cette rencontre a regroupé des médecins de sport et des officiels de la santé. Des membres du comité exécutif du CNO et quelques champions olympiques étaient également présents. L’objectif de cette journée scientifique est une meilleure prise en charge des athlètes appelés à participer dans les compétitions de haut niveau. Plus de détails ici.

31 janvier 2020

CNO algérien

Le 25 janvier dernier, le CNO algérien, que préside le membre du CIO, Mustafa Berraf, a organisé son Assemblée générale extraordinaire. Cette Assemblée s'est déroulée en présence de 50 membres sur les 87 que compte l'Assemblée, dont 16 membres représentant les fédérations olympiques. À cette occasion, cinq nouveaux membres du bureau exécutif ont été élus. Plus d’infos sur www.coa.dz.

13 janvier 2020

CNO algérien

La wilaya de Bejaia a accueilli plusieurs événements olympiques fin décembre. En effet, le CNO algérien, en collaboration avec la wilaya de Bejaia, y a organisé l’édition 2019 de la Journée olympique les 27 et 28 décembre. Un programme très riche et varié a été proposé aux participants. Des jeunes athlètes ont réalisé diverses démonstrations dans plusieurs disciplines sportives. Quelque 1200 athlètes ont participé à la course olympique organisée à Tichy. Plus d’infos ici. Quant au 3e Forum des athlètes, il a réuni plusieurs olympiens et membres des équipes nationales de l’est algérien. Les débats ont été menés par deux champions olympiques : Abderhmane Hammad, également président de la commission des athlètes du CNO et Soraya Haddad. Les thèmes étaient : bourses et aides olympiques des athlètes ; et problèmes rencontrés par les athlètes durant et après la carrière sportive. Plus d’infos ici. De plus, dans le cadre d’un programme de la commission médicale du CNO, une conférence débat sur le dopage a été organisée à Bejaia, avec la participation entre autres d’olympiens, d’athlètes des équipes nationales, de médecins et de cadres sportifs. Plus d’infos ici.

09 décembre 2019

CNO algérien

Dans le cadre de l’opération ‘le judo dans les écoles’, lancée par le CNO algérien, en collaboration avec la Fédération internationale de judo (IJF), quatre classes de judo ont été inaugurées le 3 décembre au niveau de quatre écoles primaires des communes de Bejaia, Aokas, El kseur et Sidi Aich. Outre les personnalités locales, le président du CNO et membre du CIO, Mustapha Berraf, était présent ainsi que la médaillée de bronze à Beijing 2008 et originaire de Bejaia, la judoka Soraya Haddad, qui a été désignée coordinatrice générale de ce projet. L'objectif est en premier lieu éducatif et vise également à détecter les jeunes talents et aider l’enfant à se fixer des objectifs. Chaque école sera prise en charge par un entraîneur qualifié, sera équipée d’un tatami et recevra des kimonos de la part du CNO. Plus d’infos sur www.coa.dz.

29 octobre 2019

CNO algérien

Le 21 octobre dernier, le chef de l'Etat algérien, Abdelkader Bensalah (à g. sur photo) a remis la médaille de l’Ordre du mérite national (rang de "Ahid") au vice-champion du monde 2019 du 1500m, Taoufik Makhloufi (à d.), également champion olympique du 1500m aux Jeux de Londres 2012 et vice-champion olympique du 1500m et du 800m aux Jeux de Rio 2016. Cette médaille lui a été décernée en reconnaissance de ses efforts et performances aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, du président du CNO algérien et membre du CIO, Mustapha Berraf, du secrétaire général de la Présidence, Noureddine Ayadi, et du président de la fédération algérienne d’athlétisme, Abdelhakim Dib. Plus de détails ici.

02 septembre 2019

CNO algérien

Le président du CNO algérien, Mustafa Berraf, également membre du CIO (à g. sur photo) et le directeur général de la Sûreté Nationale ont signé une convention pour lutter contre les fléaux dans le milieu sportif. La mission de la Sûreté nationale ne se confinera plus à assurer la sécurité des joueurs, des supporters, des arbitres et des stades lors des rencontres sportives. A travers cette signature, la direction de la Sûreté Nationale s’impliquera directement dans cette nouvelle mission, la lutte contre la corruption et la malversation dans le milieu sportif national. Plus de détails ici.

13 juin 2019

CNO algérien

27 Mai 2019

a participé à la campagne de la lutte contre les déchets plastiques, répondant ainsi à l’appel du CIO de se joindre à la campagne #OcéansPropres lancée par ONU Environnement. Lors de cette Journée, le programme de la commission de l’environnement du CNO a été divulgué. Celui-ci s’articule sur les axes suivants : Journée ‘Sport et environnement’ le 6 juillet 2019 ; Journée « Sport et environnement » en novembre ; et opération de reboisement à Tamenrasset au niveau du Centre Olympafrica en décembre. Plus d’infos ici

CNO algérien

Le CNO algérien a tenu son Assemblée générale ordinaire le 16 mai à Alger, en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui. Les 67 membres présents ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’année 2018 ainsi que le programme d’activités et le budget prévisionnel de l’année 2019. Deux nouveaux membres ont été admises au sein de l’Assemblée générale du CNO, à savoir l’ancienne joueuse de tennis et olympienne (Séoul 1988), Warda Bouchabou et la journaliste sportive Wahiba Belhoua, tandis que la Fédération algérienne de Kung-fu-wushu a été admise. Plus d’infos sur www.coa.dz

14 mai 2019

CNO algérien

Le 4 mai à Alger, le CNO algérien a organisé en collaboration avec la Solidarité Olympique, le séminaire sur ‘Marketing et sport’. Tenu en présence de Raouf Salim Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports et de Mustapha Berraf (à g. sur photo), président du CNO, le séminaire a rassemblé des représentants de fédérations sportives, des enseignants, des universitaires et des cadres sportifs. Le marketing sportif, la communication événementielle et le sponsoring sportif y ont été largement abordés. Plus d’infos ici.

18 avril 2019

Le 6 avril, le CNO algérien a célébré la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, en organisant à Alger la première édition des foulées ‘Peace and Sport’. Cet événement dont la marraine était la championne olympique, Nouria Benida Merah, s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, du président du CNO, Mustapha Berraf, et du membre honoraire du CIO, Mustapha Larfaoui. Après un coup d’envoi donné par le ministre, une course de 3km a réuni un millier de participants de tous âges. Plus de détails ici.

18 mars 2019

CNO algérien

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le CNO algérien, en collaboration avec la Solidarité Olympique, a organisé un séminaire femme et sport le 9 mars à Alger. Placé sous le thème ‘l’Olympisme, encouragement et protection de la femme’, le séminaire s’est articulé sur les quatre axes suivants : promotion et responsabilité des dirigeants sportifs ; importance de l’égalité des sexes et de la diversité dans le sport ; prévention de l’intimidation, du harcèlement et des abus dans le sport ; et couverture médiatique accordée aux athlètes féminines. Plusieurs personnalités du mouvement sportif national et africain étaient présentes, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab; le président du CNO, Mustapha Berraf; le président du CNO des îles Comores, Ibrahim Ben Ali; la vice-présidente du CNO malien, Aminata Keita ; les champions olympiques, Hassiba Boulmerka, Nouria Benida-Merrah, Abderrahmane Hammad, Mohamed Allalou ; ainsi que des présidents de fédérations nationales sportives. Plus de détails sur www.coa.dz.

04 février 2019

CNO algérien

Le footballeur, Ryad Mahrez, et la karateka Lamya Matoub, ont reçu les premiers prix de la 4e édition des trophées olympiques et sportifs algériens, distinction nationale du CNO algérien. Organisée à Alger le 26 janvier, la cérémonie a vu la présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattah ; le ministre de la Communication, Djamel Kaouane ; le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh ; et le président du CNO, Mustafa Berraf. Plusieurs autres distinctions ont récompensé les sportifs qui se sont distingués en 2018. Plus de détails ici.

20 décembre 2018

CNO algérien

Le CNO algérien a organisé le 14 décembre la 27e édition de la Journée olympique du sud dans la capitale des Zibans, à Biskra. Le centre régional de préparation de l’élite a été le théâtre de plusieurs compétitions sportives à la fin desquelles des trophées et des diplômes ont été remis à l’ensemble des participants. Des activités scientifiques ont été également au programme, sous forme d’interventions sur des thématiques de la préparation sportive. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le CNO nous informe que 14 diplômés dont quatre algériens, composent la première promotion des maitres d’armes d’escrime dans les trois spécialités (fleuret, épée, sabre) de l’Académie africaine d’escrime d’Alger. Une cérémonie a eu lieu en leur honneur au Musée olympique d’Alger. Plus d’infos ici.

18 septembre 2018

CNO algérien

À l’occasion de la Journée mondiale de nettoyage (World Cleanup Day) le 15 septembre, le CNO algérien a organisé en collaboration avec l’association « Let’s do it » Algérie, une campagne de nettoyage de l’environnement à la plage d’Ain Taya. Le CNO a mis sur pied un programme avec des activités sportives (aviron) et environnementales. Réalisée en collaboration avec la commune d’Ain Taya, la direction de la jeunesse d’Alger, la Protection civile et le mouvement associatif, cette manifestation a rassemblé près de 600 participants parmi lesquels des membres du comité exécutif du CNO et plusieurs personnalités sportives et olympiques. Plus d’infos sur www.coa.dz.

27 juillet 2018

CNO algérien

À Alger, les lauréats des premiers cours avancés en management du sport ont reçu leurs attestations. Organisés par le CNO algérien en collaboration avec la Solidarité Olympique, ces cours sont dispensés par des enseignants et personnalités du sport algérien aux cadres des fédérations sportives nationales et autres organisations sportives. D’avril 2017 à juin 2018, ce programme a abordé divers thèmes tels que le management dans le sport, la gestion financière, l’événementiel, le marketing sportif. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du comité exécutif de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) en réunion à Alger et de représentants de la Solidarité Olympique. Plus d’infos ici.

18 juin 2018

CNO algérien

Le 10 juin, le CNO algérien a organisé, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif et la ligue de sport scolaire de Sétif, une journée dédiée à l’éducation olympique. Une délégation du CNO conduite par son président, Mustapha Berraf, a assisté aux différentes activités. Un cours, animé par des pédagogues sur l’éducation et les valeurs olympiques, a également eu lieu. Plus d’infos ici.

11 juin 2018

CNO algérien

L’Assemblée générale ordinaire du CNO algérien s’est tenue le 2 juin à Bab Ezzaouar (Alger) en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Les 58 membres présents ont adopté à l’unanimité, les bilans moral et financier de l’exercice 2017 et approuvé le plan d`action de l`année 2018. Quant au président du CNO, Mustapha Berraf, il a dressé un état des lieux des activités menées par le CNO en 2017. Précédant l’ouverture des travaux de l’Assemblée, a eu lieu la remise des médailles de l’Ordre du mérite olympique et sportif algérien à l’ancien défenseur international, Antar Yahia et à l’escrimeuse Fériel Salhi. Infos sur www.coalgerie.com

28 mai 2018

CNO algérien

Un accord de coopération et d’échanges a été conclu entre le CNO algérien et le CNO mauritanien le 6 mai dernier au Musée olympique à Alger, en présence des membres du bureau exécutif du CNO algérien et des présidents de fédérations sportives nationales. L’accord, paraphé par les présidents des CNO, Mustapha Berraf (à d. sur photo) et Mohamed Mahmoud Ould Mah (à g.) englobe des échanges d’athlètes et d’entraîneurs de diverses disciplines sportives et vise entre autres à consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays.