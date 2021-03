Actualités du Comité National Olympique albanais

Date 15 mars 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

15 Mars 2021

CNO albanais

Célébrant la Journée internationale de la femme, le CNO albanais a organisé le 8 mars le webinaire "Les femmes dans le sport, hier et aujourd'hui", retransmis en direct sur les médias du CNO. Le webinaire a rassemblé une vingtaine de participants parmi lesquels des olympiens, des entraîneurs et des professeurs d'éducation physique, et qui ont été accueillis par le président par intérim du CNO, Vojo Malo. La réunion a souligné l'importance de l'implication des femmes dans le sport et de l'égalité des chances, et a également sensibilisé les participants au rôle et à l'engagement des femmes dans le sport. Les recommandations faites au terme du webinaire ont souligné l’importance des politiques visant à soutenir la participation des femmes dans le sport, la gestion et le leadership. Infos sur www.nocalbania.org.al

16 Octobre 2020

CNO albanais

Le 4 octobre, le CNO albanais a organisé une manifestation pour marquer la Journée mondiale de la marche, dans le but de promouvoir le sport pour tous mais aussi de transmettre des messages de paix et d'espoir à travers le sport. Une centaine de personnes de tous âges y ont participé physiquement mais également sur les réseaux sociaux en rejoignant la campagne #worldwalkingday. De nombreux athlètes et olympiens se sont joints à la marche tout en encourageant la population et en particulier les jeunes à pratiquer une activité physique, et auxquels des T-shirts étaient offerts. Ils ont également souligné l'importance des valeurs olympiques ainsi que de l'égalité des sexes dans tous les sports. La manifestation comprenait une marche de 2 km et 9 activités sportives différentes à chaque arrêt. La chaîne nationale RTSH Sport Albania a diffusé un reportage à ce sujet. Plus d’infos sur www.nocalbania.org. Par ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le CNO albanais, en collaboration avec le département des sports de l'Université européenne de Tirana, a organisé un forum sur la ‘santé mentale dans le sport’. Trente athlètes de haut niveau, des entraîneurs et quelques jeunes athlètes ont pris part à une discussion avec trois docteurs en psychologie. La discussion visait, entre autres, à aider les athlètes à améliorer leur confiance en eux, à gérer le stress et la maitrise de soi avant et après la compétition, et à apprendre comment améliorer leurs performances sportives grâce à un esprit sain.

10 juillet 2020

CNO albanais

En plus de la campagne #stayactive sur les réseaux sociaux, le CNO albanais a célébré la Journée olympique le 23 juin à l'Institut Harry Fultz. Cet Institut organise traditionnellement la Journée et la Semaine olympiques. Cette année, tout en respectant l'éloignement social et les mesures requises par l'OMS, les élèves, guidés par les professeurs d'éducation physique, ont organisé les célébrations de la Journée olympique au cours desquelles une cérémonie de la flamme olympique a été également organisée. Infos sur www.nocalbania.org.al

12 juin 2020

CNO albanais

Chaque année, en avril-mai, les écoles albanaises célèbrent l'Olympisme à travers la semaine olympique, dans le cadre du projet "Éducation olympique à l'école". Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'Académie olympique albanaise, soutenue par le CNO albanais, a lancé le projet "L'éducation olympique à domicile - en termes de COVID-19". Parmi les activités organisées, il y avait une "Compétition olympique" sur le thème des symboles et des valeurs olympiques (photo), via le site et les médias sociaux du CNO ainsi qu’un quiz olympique en ligne. Plus de détails ici. De plus, du 15 au 29 mai, le CNO a développé un cours en ligne sur l'administration du sport destiné aux athlètes. 15 athlètes actifs et non âgés de 20 à 35 ans ont ainsi assisté à des présentations sur l'organisation du sport, les compétences managériales, le Mouvement olympique, les principes olympiques. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al

07 février 2020

CNO albanais

Le CNO albanais a accueilli sa 8e volontaire du programme Volontariat Sportif Francophone, en la personne de Katia Boy (3e à partir de la d. sur photo). Depuis 2011, l’Association Francophone de Comités Nationaux Olympiques (AFCNO), dont fait partie le CNO albanais, donne l’opportunité à de nombreux jeunes entre 18 et 30 ans de réaliser un service civique au sein d’un CNO, d’une Fédération ou d’une Union sportive; sur le territoire français ou à l’étranger. Leur objectif est de promouvoir l’activité sportive pour tous et de faire rayonner leur structure d’accueil à l’international grâce aux valeurs du Mouvement olympique. Cette coopération permet à l’équipe du CNO albanais d’accompagner une nouvelle fois une volontaire dans la réussite de ses projets pendant une année. Infos sur www.nocalbania.org.al

20 décembre 2019

Albanian NOC

Le CNO albanais a organisé le 13 décembre un séminaire intitulé "Le rôle et l'importance de la commission des athlètes" réunissant des athlètes et des étudiants de l'Université des sports de Tirana. Le séminaire était axé sur la création des structures nécessaires pour faire entendre la voix de l'athlète et sur la réforme de la commission des athlètes au CNO.

En novembre, le CNO a organisé les cours techniques pour entraîneurs d'haltérophilie et de canoë-kayak, soutenus par la Solidarité Olympique et les FI respectives, et en coopération avec les fédérations nationales. Les deux cours ont été dirigés par des experts des FI et ont réuni 20 participants pour celui de l’haltérophilie et 18 pour celui de canoë-kayak. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al

14 mai 2019

CNO albanais

L’Académie olympique albanaise, avec le soutien de la Solidarité Olympique et du CNO albanais, a récemment organise un séminaire de formation sur le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO). Placé sous la conduite d’Ana De Azevedo de la Fondation olympique pour la culture et le patrimoine du CIO, ce séminaire visait à élargir le PEVO à chaque école du pays. Les 13 coordinateurs régionaux qui ont suivi ce séminaire, ont également pu créer leurs groupes de formation avec 80 professeurs d'éducation physique de toutes les villes du pays et qui seront ainsi en contact direct avec les élèves. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al.

01 avril 2019

CNO albanais

Avec le soutien de la Solidarité Olympique, le CNO albanais a organisé le cours technique pour entraîneurs de cyclisme (niveau II) avec la participation d’un expert de l'Union Cycliste Internationale (UCI). Ce cours s’est déroulé du 18 au 23 mars à Elbasan. Les participants étaient des entraîneurs de différents clubs de toute l'Albanie et ils se sont vu remettre un certificat de niveau II délivré par l'UCI à la fin du cours. Ce cours entrait dans le cadre du rôle et de la mission du CNO en matière de formation des ressources humaines et de soutien au sport cycliste. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al

08 Mars 2019

CNO albanais

Le 1er mars, le CNO albanais a conclu un séminaire de formation intitulé "Rôle et importance des ressources humaines dans le sport", placé sous la direction de Tracy Taylor, professeur à l'Université de Sydney (Australie), et chargée de cours du MEMOS (Master Exécutif en Management des Organisations Sportives), Master soutenu par la Solidarité Olympique. Parmi les 35 participants, figuraient des représentants de la fédération sportive albanaise, de clubs et d’associations sportifs ainsi que des participants au cours avancé de gestion du sport. Lors de ce séminaire, le volontariat dans le sport a été mis en avant comme une partie importante du sport. Plus d'infos sur www.nocalbania.org.al

11 Février 2019

CNO albanais

Le CNO albanais a organisé le premier cours d'administration sportive de l’année, du 31 janvier au 2 février à Tirana. Le cours a rassemblé 18 participants dont 33% de femmes. Parmi les sujets abordés, citons le plan stratégique, le marketing sportif, le fair-play, la bonne gouvernance, la gestion des activités sportives, la médecine du sport, le financement, la justice et le sport. Ce cours a précédé le cours avancé en administration sportive, programme d’une année qui traite plus en détail de la gestion du sport. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al

20 Decembre 2018

Albanian NOC

Le CNO albanais, en collaboration avec l’Académie olympique albanaise, a organisé la session annuelle intitulée ‘Les athlètes comme modèles’ (The athletes as role models) début décembre. Les participants ont été accueillis par le doyen de l’Académie Internationale Olympique, Konstantinos Georgiadis, le président de l’académie olympique albanaise, Agron Cuka et le président du CNO, Viron Bezhani. Les sujets abordés étaient : les champions olympiques, leur rôle ans l’éducation ; les sportifs comme modèle dans l’éducation de la jeunesse ; l’éducation physique et l’Olympisme ; l’éducation olympique comme partie intégrante de l’éducation physique, du sport et de la santé et son orientation par compétence. Également présents, Luiza Gega et Izmir Smajlaj ont partagé leurs expériences d’athlètes de haut niveau avec les participants, tandis que des représentants des bureaux régionaux de l’éducation ont fait part de leurs expériences dans l’organisation de la semaine olympique 2018. Plus de détails sur www.nocalbania.org.al.

6 novembre 2018

CNO albanais

Le CNO albanais a organisé un cours d’administration sportive du 25 au 27 octobre à Tirana. Ce cours a rassemblé 20 participants dont 35% de femmes et dont l’âge moyen était de 24,5 ans. Parmi les sujets abordés pendant ces trois jours, citons Mouvement olympique, la gestion du sport, la planification stratégique, le marketing sportif, le fair-play, la bonne gouvernance, la gestion des activités sportives, la médecine sportive, la justice sportive et les finances. Un autre cours (niveau III) sera organisé du 14 au 16 novembre prochain. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al.

1er octobre 2018

CNO albanais

Lors d’une cérémonie solennelle, le président de la République d’Albanie, Ilir Meta a remis le drapeau national à la délégation officielle qui participera aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Buenos Aires 2018. Dans son discours, le président Meta a souligné que l’équipe albanaise disposait de toutes les cartes pour faire des résultats à ces JOJ grâce à au talent, à la passion des jeunes pour le sport et à leur dévouement. Le président a remis le drapeau à la jeune boxeuse, Elsidita Selaj, qui sera le porte-drapeau de l’équipe albanaise. Plus d’infos sur le site du CNO albanais www.nocalbania.org.al

24 septembre 2018

CNO albanais

Dans le cadre de l’organisation du 40e séminaire des Comités Olympiques Européens (COE) qui se tiendra les 10 et 11 mai 2019 en Albanie, des représentants du bureau des COE, Sabrina Rettondini et Federico Pizzardi, se sont rendus en Albanie pendant deux jours. À cette occasion, plusieurs réunions se sont tenues avec le président du CNO albanais, Viron Bezhani, le vice-président, Vojo Malo, et des membres du comité exécutif du CNO. Ces réunions ont permis d’évaluer l’état des préparatifs en vue de ce séminaire, dont l’organisation correspondra au 60e anniversaire du CNO. Une visite du siège du CNO était également au programme. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al.

18 Septembre 2018

CNO albanais

Le CNO d’Albanie a tenu une réunion avec des athlètes, des entraîneurs, ainsi que les présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives concernées, dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. Durant cette réunion, en présence du président du CNO, Viron Bezhani, du vice-président, Vojo Malo, et du secrétaire général, Stavri Bello, les membres de l’équipe olympique albanienne de la jeunesse ont signé le contrat de participation à la compétition sportive. Les participants ont également reçu d’autres informations détaillées concernant l’organisation. Plus d’infos sur www.nocalbania.org.al.

3 septembre 2018

CNO albanais

Dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, le CNO albanais a organisé des activités sportives lors d’un camp sportif au parc national de Divjaka. Des jeunes des écoles de la ville de Divjaka ont ainsi pu jouer ensemble au volleyball, water-polo et autres jeux. Le CNO leur a également donné des informations sur les JOJ, l’éducation olympique et les valeurs olympiques.

Par ailleurs, en août dernier, le président du CNO, Viron Bezhani, le secrétaire général, Stavri Bello, ainsi que les membres du comité exécutif, ont accueilli au siège du CNO deux médaillés des Jeux méditerranéens de Tarragone, Luiza Gega, médaillée d’or aux 3000m steeplechase et Krenar Zeneli, médaillé d’argent en boxe (56kg). Les athlètes étaient accompagnés par leurs entraineurs et les présidents et secrétaires généraux de leurs fédérations. À cette occasion, le président du CNO a annoncé la décision prise par le comité exécutif du CNO d’offrir une rémunération à ces deux athlètes pour leurs médailles. Infos sur www.nocalbania.org.al

7 août 2018

CNO albanais

Le président du CNO albanais, Viron Bezhani et le secrétaire général, Stavri Bello ont accueilli au siège du CNO, deux parlementaires japonais, Hiroshi Hase et Minoru Kiuchi, qui étaient accompagnés par l’Ambassadeur albanais au Japon, Gjergji Teneqexhiu et l’Ambassadeur japonais en Albanie, Mokoto Ito. La réunion s’est déroulée dans le cadre de la promotion des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ont été présentés aux invités, le travail du CNO, les préparatifs pour les Jeux de 2020, ainsi que des possibilités concrètes de coopération telles que l’assistance dans des projets d’éducation olympique destinés aux écoles, l’entraînement des athlètes, la formation des entraîneurs. Le président de la fédération albanaise de lutte, Martin Biba était également présent. Plus d’infos sur www.nocalbania.org