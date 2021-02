Actualités de l'Association Olympique de Jamaïque

Date 15 févr. 2021 Tags Actualités des CNO

Retrouvez ici les dernières nouvelles concernant les activités du Comité National Olympique : organisation de manifestations, cours de formation, Assemblée générale et élections, remise de trophées, et bien plus encore.

15 Février 2021

Le président du CNO jamaïcain, Christopher Samuda, a rendu hommage à l'Olympien Leslie Alphonso Laing, décédé le 7 février à l'âge de 95 ans. Laing était membre de l'équipe jamaïcaine de relais 4x400m qui a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques Helsinki 1952. Dans son hommage, Christopher Samuda écrit entre autres : “Les exploits de Leslie Alphonso Laing en tant qu'Olympien sont bien connus et nous le saluons avec toute notre reconnaissance. Mais plus important encore, c'est l'esprit de gentleman qui a inspiré des générations d'athlètes et lui a valu le respect indéfectible d'une nation”. Il souligne ensuite l'héritage important laissé par Laing sur l'athlétisme jamaïcain. Plus d’infos sur www.joa.org.jm

01 Février 2021

USSA

L’Académie des sports des États-Unis, que préside Thomas Rosandich, a organisé sa toute première cérémonie de signature virtuelle avec le CNO jamaïcain et l’Association paralympique jamaïcaine, le 21 décembre à Daphné (États-Unis). L’Académie utilisera l’expertise et les ressources de l’institution pour aider au développement de l’effort national pour le sport en Jamaïque. Les représentants du CNO et de l’Association paralympique étaient le président, Christopher L. Samuda, le secrétaire général, Ryan Foster, la directrice, Yvonne Kong et la responsable des relations avec les membres, Novelette Harris. Les programmes de l'Académie seront également proposés en ligne aux étudiants et athlètes jamaïcains. Plus de détails ici.

11 Novembre 2019

CNO jamaicain

La double championne olympique jamaïcaine, Veronica Campbell-Brown (2e à partir de la g. sur photo), a désormais une statue à son effigie. Cette statue célèbre tant les performances remarquables de Veronica Campbell-Brown que l’héritage que celle-ci laisse aux futurs athlètes. La statue a été dévoilée au stade national à Kingston, en présence du président du CNO jamaïcain, Christopher Samuda (2e à partir de la d.) et du secrétaire général du CNO, Ryan Foster (à g.). Au cours de sa carrière, Veronica Campbell-Brown a remporté huit médailles olympiques, dont deux médailles d'or consécutives au 200m (Athènes 2004 et Beijing 2008). Son palmarès compte également 11 médailles aux championnats du monde, dont l’or au 100m à Osaka 2007 et au 200m à Daegu 2011. Plus d’infos ici.

22 juillet 2019

CNO jamaïcain

Au cours de la Semaine olympique, le CNO jamaïcain a organisé plusieurs manifestations. De nombreux participants se sont inscrits à la course/marche olympique de 5km, tandis que d’autres ont assisté à un service religieux baptisé ‘Olympic Praise’. Une cérémonie (‘Olympic Candlelight Women in Sport’) a également rendu hommage aux performances et aux contributions des femmes jamaïcaines dans le sport. Plus d’infos sur www.jamaicaolympicassociation.com.