Par Petra Vlhová, skieuse alpine, championne du monde en titre et n°1 au classement de la Coupe du monde

Cet article d'opinion a été publié dans la presse internationale le 4 février dernier à l'occasion de l'événement célébrant la dernière année avant l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le 4 février marque l'entrée dans la dernière année avant les Jeux. Il reste un an avant le grand rassemblement des meilleurs athlètes de sports d'hiver au monde. Nous disposons tous de 365 jours, et c'est à nous d'en faire usage comme on le souhaite. Personnellement, cette année sera synonyme de travail acharné, de concentration, de conviction et de quête de la perfection, car il n'en faudra pas moins pour réussir à se démarquer à Beijing 2022.

Les 12 prochains mois marqueront un tournant dans ma carrière. J'ai une fois de plus la chance de tout donner et de me dépasser aux Jeux Olympiques. Après avoir remporté l'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver d'Innsbruck 2012, j'ai gagné en expérience grâce à mes deux participations à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. Maintenant que je sais ce qu'il faut pour se qualifier aux Jeux, je fais tout mon possible au quotidien pour fignoler mes performances, notamment grâce à mon incroyable équipe. J'espère être prête pour Beijing 2022. Je pense que dans 365 jours, je serai prête à m'élancer à la poursuite de mon rêve de gloire olympique.

Aujourd'hui marque en tout cas une étape importante pour tous les athlètes de sports d'hiver. Une étape porteuse d'espoir ; l'espoir d'un nouvel objectif sur lequel nous concentrer. Ces derniers mois nous ont obligés à ralentir. Nos entraînements ont été chamboulés, les déplacements sont devenus plus compliqués. Nous ne sommes pas encore en mesure de faire ce que l'on aime plus que tout : concourir devant des foules de spectateurs et partager des émotions et de l'énergie avec ceux qui nous acclament.

Pourtant, même si nous avons trouvé cela incroyablement difficile, nos plaintes paraissent futiles par comparaison aux sacrifices consentis par les travailleurs essentiels à travers le monde. Ils luttent jour et nuit pour essayer de remettre le monde sur pied. Ce sont eux qui méritent les acclamations du monde entier et je m'y joins.

Je suis infiniment reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir travailler, m'entraîner et concourir à nouveau aux côtés de mon incroyable équipe et tous les autres athlètes. Peu ont cette chance. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais motivés à devenir les meilleurs, course après course, et chérissons chaque instant de cette saison inhabituelle. Je suis absolument convaincue que, quoiqu'il arrive cette année, les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 seront témoins des meilleures performances possible des athlètes participants. Je vais tout donner pour participer à cette grande fête du sport.

Rien ne me rendrait plus fière que de me joindre aux autres athlètes olympiques pour la cérémonie d'ouverture à Beijing le 4 février 2022. L'expérience des Jeux de Tokyo 2020 servira à ceux de Beijing 2022 et nous en sommes tous reconnaissants. Cette édition incarnera certainement un autre moment d'exception pour les athlètes et amateurs de sport.

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 marqueront, je l'espère, un pas de plus vers un retour à la normale pour notre planète. Comme tout le monde, j'espère que 2021 verra un tournant positif à la situation actuelle, afin que l'on puisse tous se réjouir et partager un sentiment d'accomplissement à Beijing l'année prochaine. Dans un an, la scène olympique accueillera les meilleurs athlètes de sports d'hiver du monde et je vais tout donner pour être parmi eux.